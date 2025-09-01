Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...
Στο περιθώριο της αναμέτρησης Σάντος – Φλουμινένσε, ο Νεϊμάρ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου για την απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να τον αφήσει εκτός αποστολής για τα παιχνίδια της Εθνικής Βραζιλίας κόντρα σε Χιλή (5/9) και Βολιβία (10/9) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο 33χρονος σεβάστηκε την απόφασή του προπονητή του και τόνισε πως η μη κλήση του στην ομάδα της Βραζιλίας δεν σχετίζεται με την φυσική του κατάσταση.
Η σχετική ανάρτηση
🗣️ Why weren’t you called up to Brazil?
Neymar – “I believe it has nothing do with my physical condition but it’s his decision and I respect him. Thank you”
— Ney (@Neycromancer) September 1, 2025
«Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση με τη φυσική μου κατάσταση. Είναι η γνώμη του προπονητή όμως και τη σέβομαι. Αφού είμαι εκτός, απλώς πρέπει να υποστηρίζω την ομάδα μας για να μπορέσει να παίξει καλά», ανέφερε ο Βραζιλιάνος σούπερσταρ.
