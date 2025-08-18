Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)
Η Σάντος διασύρθηκε με 6-0 εντός έδρας από την Βάσκο Ντα Γκάμα, στο ματς που ο Νεϊμάρ συμπλήρωσε 250 ματς και βραβεύτηκε από τον σύλλογο, με τον Βραζιλιάνο να ξεσπά σε λυγμούς μετά την βαριά ήττα…
Το γήπεδο της Σάντος γέμισε για το μεγάλο ντέρμπι με την Βάσκο Ντα Γκάμα, αλλά και για την βράβευση του Νεϊμάρ, ο οποίος συμπλήρωσε 250 συμμετοχές με την φανέλα της ομάδας.
Η βραδιά ωστόσο κύλησε εφιαλτικά για την Σάντος η οποία διασύρθηκε με 6-0 από την Βάσκο, η οποία σκόραρε πέντε φορές σε διάστημα μόλις ενός τετάρτου στο δεύτερο μέρος.
Δύο γκολ έβαλε ο Κουτίνιο, ο οποίος έζησε την πιο χαρούμενη στιγμή του, την ώρα που ο Νεϊμάρ κατέρρεε συναισθηματικά για ακόμα μία φορά.
Δείτε το κοντράστ με τον Νεϊμάρ
NEYMAR JR 2️⃣5️⃣0️⃣ pic.twitter.com/UFjGJkszGR
— Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025
Οι φίλοι της Σάντος ξεκίνησαν να αποδοκιμάζουν με μεγάλη ένταση την ομάδα, ενώ αποχώρησαν από το γήπεδο πολλή ώρα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, πλήρως απογοητευμένοι από όσα έβλεπαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
🚨Neymar Jr seen in TEARS after Santos lost 6-0 at home against Philippe Coutinho’s Vasco Da Gama.
The Brazilian continued crying as he walked down the tunnel. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/Xv5tU2N356
— َ (@kykyszn) August 17, 2025
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Νεϊμάρ, ξέσπασε σε λυγμούς με τον προπονητή της Βάσκο Ντα Γκάμα να τον παρηγορεί, αγκαλιάζοντάς τον.
