Ιωάννινα: Μετέφερε 167 κιλά κάνναβης με ΙΧ – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στα Ιωάννινα στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Δίωξης Ναρκωτικών
Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν σήμερα (14-05-2026) το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.
Για την υπόθεση συνελήφθη αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις περί αλλοδαπών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στη χώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή των Ιωαννίνων Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο αλλοδαπός, το οποίο έφερε πινακίδες αλλοδαπών αρχών και επιχείρησαν να το ελέγξουν.
Καταδίωξη
Ο οδηγός, προκειμένου να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, κινούμενος πολλές φορές στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Οι αστυνομικοί, αφού ακολούθησαν το αυτοκίνητο, κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν λίγη ώρα αργότερα, προβαίνοντας στη σύλληψη του οδηγού, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -28- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -167- κιλών και -200- γραμμαρίων.
Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα, το οποίο κατασχέθηκε, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο αλλοδαπός στερείται των απαιτούμενων διατυπώσεων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στη χώρα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
