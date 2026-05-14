Ο Βιθέντε Ιμπόρα είδε από κοντά την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
Ο κυπελλούχος Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, Βιθέντε Ιμπόρα, βρέθηκε στην Roig Arena και είδε την πρόκριση της Βαλένθια στο Final-4 επί του Παναθηναϊκού.
- Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο
- «Έπιασε δουλειά» στο νοσοκομείο «Μεταξά» ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με επική ανατροπή από το 0-2, η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final-4 της Αθήνας, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι Ισπανοί έκαναν reverse sweep εξασφαλίζοντας την πρώτη συμμετοχή της ιστορίας τους σε Final-4, με έναν πρώην «ερυθρόλευκο» ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στις εξέδρες της Roig Arena.
Ο λόγος για τον Βιθέντε Ιμπόρα, μέλος της ιστορικής ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Conference League της σεζόν 2023-24, βρέθηκε στην Βαλένθια μαζί με τον γιο του και παρακολούθησαν από κοντά το Game 5 της σειράς, βλέποντας τις «Νυχτερίδες» να περνούν στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης.
Ο Ιμπόρα με τον γιο του στην Roig Arena
- ΜακΚόλουμ: «Θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, αλλά…»
- Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)
- Ο Βιθέντε Ιμπόρα είδε από κοντά την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
- Στογιάκοβιτς: «Θα συναντηθώ με Ελλάδα και Σερβία πριν αποφασίσω»
- Η… προφητική ανάρτηση του Κι για την πρόκριση της Βαλένθια (pic)
- NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
- Η ερώτηση που εξόργισε τον Αταμάν και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/5): Δράση με ΑΕΚ-Άρης για την Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις