Νίκος Οικονομόπουλος: Απολαμβάνει χαλαρές διακοπές στην Μύκονο

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Ο τραγουδιστής εκτός από τις στιγμές χαλάρωσης βρέθηκε στο νησί επιβλέψει το ξενοδοχείο που διατηρεί στο νησί των Ανέμων.

Νίκος Οικονομόπουλος: Διακοπές και επαγγελματικές υποχρεώσεις

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια μαζί με τον κολλητό του τον Theo και την τραγουδίστρια Ματίνα Ζάρα.

H επένδυση του αγαπημένου ερμηνευτή στο νησί ήταν πολύ σημαντική και θα του αποφέρει μεγάλο κέρδος, ωστόσο σε κάθε ευκαιρία θέλει να είναι εκεί και να ελέγχει τα πάντα.

Ντυμένος casual με μαύρο πουκάμισο, μπλε τζιν παντελόνι και λευκά sneakers απόλαυσε την βόλτα του, χαιρέτησε την κάμερα και κατέληξε μαζί με την παρέα του στο γνωστό bar restaurant Lotus όπου συνάντησε δύο ακόμα καλούς του φίλους, τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού Μάνο Πενταράκη και τον Κουβανό Juan Rodriguez.

Η παρέα έφαγε μαζί και πέρασε μερικές χαλαρές στιγμές.

Όπου κι αν Πας: Το νέο τραγούδι και η περιοδεία που έρχεται

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κυκλοφόρησε πρόσφατα και το νέο του τραγούδι με τίτλο «Όπου κι αν Πας», το οποίο έχει ήδη αγαπηθεί από τον κόσμο.

Φέτος, ο τραγουδιστής γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας και προσκαλεί τους φίλους τους σε μια ανατρεπτική περιοδεία γεμάτη συναίσθημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Μια αναδρομή από το χθες στο σήμερα, με την καθηλωτική του σκηνική παρουσία και την απαράμιλλη ποιότητα της φωνής του.

Μια οπτικοακουστική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών, όπου η τελευταία λέξη της τεχνολογίας δημιουργεί ένα σκηνικό πρωτόγνωρης μεγαλοπρέπειας