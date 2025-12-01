Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ, αλλά έχω υψηλά στάνταρ»

Ο Νίκος Οικονόμοπουλος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και εξομολογήθηκε άγνωστες πλευρές της ζωής του.

Νίκος Οικονομόπουλος: Είναι κοντά στον γάμο;

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να παντρευτώ, αλλά έχω υψηλά στάνταρ» επισημαίνει, αναφερόμενος στη γυναίκα που θα ήθελε να σταθεί για πάντα δίπλα του στη ζωή, ενώ δηλώνει θετικός στη δημιουργία οικογένειας.

«Δεν μου είναι εύκολο, φοβάμαι πάρα πολύ το χωρισμό. Πάντα περνάει από το μυαλό σου η οικογένεια, ότι κάτι πρέπει να δημιουργήσεις, αλλά δεν έτυχε. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί σε ένα μήνα να σου πω ότι παντρεύομαι» πρόσθεσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Ξεκίνησα και ήμουν ένα φτωχό παιδί που δούλευε στο ιχθυοπωλείο του πατέρα του»

Δεν είχα χρήματα, ήμουν ένα φτωχό παιδί. Ποτέ μου δεν ψωνίστηκα και ούτε θα ψωνιστώ, λόγω τιμής! Συνέχεια κάνω λάθη και μετανιώνω και συγχωρώ!» είπε στη συνέχεια.

«Έχω διαβάσει και ακούσει πράγματα για μένα που με ενοχλούν. Στις εκπομπές που σχολιάζετε πράγματα, ακούω να λέει ο καθένας την άποψή του σαν να γνωρίζει το γεγονός από κοντά.

Πάντα λέω την άποψή μου, δεν ντρέπομαι να τη λέω και δε θα σταματήσω να το κάνω. Δεν τα έχω βρει ακόμα με τον εαυτό μου 100%» τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα αρνητικά σχόλια τον αφήνουν παγερά αδιάφορο.

«Μπορεί να είχα κάποτε θυμό, αλλά μου έφυγε μέσω της εκκλησίας»

«Είναι μεγάλο πράγμα να συγχωρείς, τότε νιώθεις πολύ καλά μέσα σου» δήλωσε. «Το να αρέσεις στις γυναίκες είναι ωραίο, σίγουρα έχεις την επιλογή να διαλέξεις, αλλά δεν σκέφτομαι έτσι. Δεν μου αρέσει να ξέρω ότι μπορώ να διαλέξω από τις 10 κοπέλες αυτή που μου αρέσει.

Θέλω να με θέλει ο άλλος και να τον θέλω. Με θεωρώ έναν κανονικό άνθρωπο, δεν κάνω τον όμορφο» σημείωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

«Δεν ζηλεύω κανέναν τραγουδιστή, ποτέ μου δεν ζήλεψα»

«Χαίρομαι με την επιτυχία των άλλων τραγουδιστών. Πιστεύω στον εαυτό μου, έχω κάνει πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα. Ο αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Πάριος. Ο κάθε τραγουδιστής έχει την πορεία του, ποτέ δεν θα κρίνω άσχημα έναν καλλιτέχνη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό»

«Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω.

Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε.

Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;» υπογράμμισε ο Νίκος Οικονομόπουλος.