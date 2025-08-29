Νίκος Οικονομόπουλος – Αναστασία: Η συνάντηση στη Μύκονο και οι ζεστές αγκαλιές

Ο Νίκος Οικονομόπουλος επιλέγει αρκετές φορές τη Μύκονο για διακοπές και στιγμές χαλάρωσης από το δύσκολο πρόγραμμά του. Αυτές τις μέρες, ο τραγουδιστής είναι στο νησί και συναντήθηκε μεταξύ άλλων με την Αναστασία.

Οι δυό τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί και ντυμένοι στα λευκά, ανταλλάσσοντας ζεστές αγκαλιές. Οι δύο καλλιτέχνες, που πραγματοποιούν επιτυχημένες περιοδείες σε Ελλάδα και Κύπρο, έδειχναν γεμάτοι θετική ενέργεια.

Αναστασία: Η ανάρτηση της

Η όμορφη τραγουδιστρια συνόδευσε το κολάζ φωτογραφιών της με τη λεζάντα «Αχ Ελλάδα μου… Σ’ αγαπώ».

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του φετινού summer tour της, και πριν ετοιμάσει βαλίτσες για την πρώτη περιοδεία της σε Αμερική και Καναδά, η Αναστασία χάρηκε τις ομορφιές της Μυκόνου με τον ιδανικότερο τρόπο.

Νίκος Οικονόμοπουλος: Η επένδυση στη Μύκονο

Ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο έχει ανοίξει εδώ και μερικά χρόνια ο Νίκος Οικονομόπουλος στη Μύκονο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέπτεται το νησί των Κυκλάδων εδώ και αρκετά χρόνια, γι’ αυτό και το τελευταίο διάστημα αποφάσισε να κάνει μια σημαντική επένδυση στην περιοχή, δημιουργώντας ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή της Φτελιάς.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα είναι χτισμένο σε μια έκταση 500 στρεμμάτων και αποτελείται 21 σουίτες.

Το ξενοδοχείο προσφέρει εξωτερική πισίνα, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, κήπο και βεράντα. Το κατάλυμα προσφέρει υπηρεσία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο, υπηρεσία δωματίου και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν επιφάνεια εργασίας, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό και ντουλάπα.