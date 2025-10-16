magazin
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Το νέο video clip του στέλνει ηχηρό μήνυμα για την ενδοοικογενειακή βία
Music Stage 16 Οκτωβρίου 2025 | 14:00

Νίκος Οικονομόπουλος: Το νέο video clip του στέλνει ηχηρό μήνυμα για την ενδοοικογενειακή βία

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αγαπώ».

Σύνταξη
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Spotlight

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του, το οποίο είναι αφιερωμένο στις κακοποιητικές συμπεριφορές που βιώνουν κάποιες γυναίκες.

Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Γιώργο Σαμπάνη και οι στίχοι στην Ελένη Γιαννατσούλια.

Νίκος Οικονομόπουλος: «Για τη δική σου δύναμη…».

Ο τραγουδιστής στην περιγραφή του βίντεο, έγραψε: «Το νέο μου music video, “Κουράστηκα να σ’ αγαπώ”, είναι αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα μέσα της. Για την κάθε φορά που σηκώθηκε. Για την κάθε νίκη… Για τη δική σου δύναμη…».

Το βίντεο κλιπ ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του αριθμού 15900, της 24ωρης γραμμής SOS κατά της βίας των γυναικών, υπενθυμίζοντας πως η βοήθεια και η ελπίδα είναι πάντα διαθέσιμες.

YouTube thumbnail

Οι εμφανίσεις του τραγουδιστή

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αυτό το διάστημα εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Πύλη Αξιού, ενώ τον Νοέμβριο θα κατέβει στην Αθήνα, όπου θα βρεθεί στην πίστα της «Fantasia Live», μαζί με την Ήβη Αδάμου.

Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

