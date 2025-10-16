Νίκος Οικονομόπουλος: Το νέο video clip του στέλνει ηχηρό μήνυμα για την ενδοοικογενειακή βία
Ο Νίκος Οικονομόπουλος κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αγαπώ».
- Αποβλήθηκαν δια παντός από το λύκειο που φοιτούσαν δύο μαθητές - Ποιος ο λόγος
- Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
- Ο Ζελένσκι πάει στην Ουάσιγκτον για τους Τόμαχοκ - Τι αναφέρουν ουκρανοί αξιωματούχοι
- Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει
Ο Νίκος Οικονομόπουλος κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του, το οποίο είναι αφιερωμένο στις κακοποιητικές συμπεριφορές που βιώνουν κάποιες γυναίκες.
Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Γιώργο Σαμπάνη και οι στίχοι στην Ελένη Γιαννατσούλια.
Νίκος Οικονομόπουλος: «Για τη δική σου δύναμη…».
Ο τραγουδιστής στην περιγραφή του βίντεο, έγραψε: «Το νέο μου music video, “Κουράστηκα να σ’ αγαπώ”, είναι αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα μέσα της. Για την κάθε φορά που σηκώθηκε. Για την κάθε νίκη… Για τη δική σου δύναμη…».
Το βίντεο κλιπ ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του αριθμού 15900, της 24ωρης γραμμής SOS κατά της βίας των γυναικών, υπενθυμίζοντας πως η βοήθεια και η ελπίδα είναι πάντα διαθέσιμες.
Οι εμφανίσεις του τραγουδιστή
Ο Νίκος Οικονομόπουλος αυτό το διάστημα εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Πύλη Αξιού, ενώ τον Νοέμβριο θα κατέβει στην Αθήνα, όπου θα βρεθεί στην πίστα της «Fantasia Live», μαζί με την Ήβη Αδάμου.
- ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops | Special Edition
- ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Τι προβλέπεται
- Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα
- «Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
- Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε με τον Λεσόρ, αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»
- Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις