Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.
Φήμες υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες που ήθελαν τον Νίκο Οικονομόπουλο να διατηρεί σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος διατηρεί φιλία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, επικοινώνησε με τον τραγουδιστή. Ο Νίκος Οικονομόπουλος διέψευσε κατηγορηματικά ότι διατηρεί σχέση με την 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη.
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι απαντά στην έντονη φημολογία
«Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούργια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την Μελίνα Νικολαΐδη, είπε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.
Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα προβάλλουμε.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος μου ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως:
«Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με την Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Δεν υπάρχει καμία, καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Δεν υπάρχει καμία σχέση».
Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρχει καμία παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στην Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο» ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.
Μελίνα Νικολαΐδη: Οι σπουδές και το επιχειρηματικό βήμα μετά τον χωρισμό με τον Δημήτρη Φιντιρίκο
Η Μελίνα Νικολαΐδη μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Δημήτρη Φιντιρίκο έχει αφοσιωθεί στις σπουδές της στο Λονδίνο αλλά και στο νέο επαγγελματικό εγχείρημα με καλλυντικά που ασχολείται μαζί με τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή.
