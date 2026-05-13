Νιώθω πιο σέξι από ποτέ: Η Μπρουκ Σιλντς στα 60 της χρόνια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ιστορία της είναι από αυτές που πρέπει να διαβάζονται- ένα μάθημα ζωής και δύναμης από μια γυναίκα που γνώρισε τη φήμη σε μικρή ηλικία, την εκμεταλλεύτηκαν, την χλεύασαν για το ταλέντο της, την κακοποίησαν και κατάφερε να πατήσει ξανά στα πόδια της. Και τώρα, στα 60 της, η Μπρουκ Σιλντς δείχνει να περνάει την πιο ωραία περίοδο της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brooke Shields (@brookeshields)

Και όπως η ίδια αποκάλυψε και την πιο σέξι της. Η πανέμορφη ηθοποιός, η οποία αυτή την περίοδο έχει μείνει μακριά από το πλατό και τις κάμερες, ήταν καλεσμένη στο vodcast του Netflix I Changed My Mind with Dan Souza, για να μιλήσει για τη φήμη, την μητρότητα αλλά και το πέρασμα του χρόνου.

Όπως ήταν φυσικό, κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε στην Commence, το brand της Μπρουκ Σιλντς με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, αλλά για γυναίκες άνω των 40 ετών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brooke Shields (@brookeshields)

«Η ιδέα του brand προέκυψε από την ηλικία μου και τη συνειδητοποίηση ότι έμπαινα σε μια πολύ σημαντική φάση της ζωής μου, ωστόσο οι άλλοι δεν μου έδιναν την ίδια αξία όπως όταν ήμουν πιο νέα» είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Τότε σκέφτηκα ότι αυτό είναι παράλογο. Τώρα νιώθω πιο σέξι από ότι όταν ήμουν νεότερη και πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω ακόμα» τόνισε.

Brooke Shields, 60, Reveals Why She Feels ‘Sexier’ Now Than in Her Younger Years https://t.co/8qGdj9BZ1p — People (@people) May 11, 2026

Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρουκ Σιλντς μιλάει για την ηλικία της και το πόσο όμορφα νιώθει αυτή την χρονική περίοδο.

Πριν από περίπου δύο χρόνια, μιλώντας στο ετήσιο event Future of Everything είχε δηλώσει πως «ότι μεγαλώνω είναι απελευθερωτικό. Όσες γυναίκες ξέρω που είναι πάνω από 40 ετών, είναι εντυπωσιακές και έχουν πολλά να προσφέρουν».