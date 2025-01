Αμόρφωτος & χωρίς ωοθήκες: Η Μπρουκ Σιλντς για τον Τομ Κρουζ που τη δυνάμωσε

Έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από τότε που ο Τομ Κρουζ επιτέθηκε δημόσια στην Μπρουκ Σιλντς για τη χρήση αντικαταθλιπτικών όταν η star και ηθοποιός ήταν σε αγωγή για επιλόχεια κατάθλιψη.

Ήταν το 2005 όταν ο Τομ Κρουζ σε συνέντευξη του κατηγόρησε την Μπρουκ Σιλντς για ανευθυνότητα επειδή έπαιρνε αγωγή για την ψυχική της υγεία.

Είκοσι χρόνια μετά η Μπρουκ Σιλντς επανέρχεται στο περιστατικό μέσα από τα απομνημονεύματα της που κυκλοφόρησαν και έχουν δώσει άπειρες ειδήσεις στο lifestyle Τύπο.

Στα νέα της απομνημονεύματα, Brooke Shields Is Not Allows to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman, η Μπρουκ Σιλντς αναφέρεται στην επίθεση του σαηεντολόγου Τομ Κρουζ με εμφάνιση του στο Today.

«Δεν θα άφηνα τον εαυτό μου εκτεθειμένο μπροστά στα παράλογα σχόλια ενός απαίδευτου ηθοποιού»

Στη συνέντευξη του ο Τομ Κρουζ κατηγόρησε την Μπρουκ Σιλντς για «ανευθυνότητα» ως μητέρα στο πρώτο της παιδί.

«Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως χημική ανισορροπία. Αυτό που λέω για την Μπρουκ είναι ότι έχει πέσει θύμα παραπληροφόρηση», επέμεινε ο Κρουζ. «Δεν καταλαβαίνει την ιστορία της ψυχιατρικής».

Η Σιλντς, αν και σοκαρίστηκε από την επίθεση, σχολίασε ότι η στάση του Κρουζ «είχε ενδιαφέρον, ειδικά εφόσον έρχεται από κάποιον χωρίς ωοθήκες». Η Μπρουκ Σιλντς δεν είχε διάθεση να μείνει σιωπηλή.

«Δεν θα γινόμουν σάκος του μποξ»

«Αν ο Τομ με είχε απαξιώσει δημόσια πριν γίνω μητέρα, πιθανότατα θα το είχα αφήσει να περάσει. Θα είχα αγνοήσει την γελοία ατάκα του. Ίσως θα μου αρκούσε να μείνω μαζεμένη, ενώ αυτός ο πολύ διάσημος άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη δική μου εμπειρία για να προωθήσει τη δική του ατζέντα. Θα ήμουν ικανοποιημένη που η συμπεριφορά του θα μιλούσε από μόνη της, όμως έχω παιδιά. Επίσης, δεν θα άφηνα τον εαυτό μου εκτεθειμένο μπροστά στα παράλογα σχόλια ενός απαίδευτου ηθοποιού» γράφει.

Όμως, συνεχίζει, το σχόλιο του Κρουζ έγινε ένα μήνα μετά τα 40α γενέθλιά της, όταν η Σιλντς άρχιζε επιτέλους να αποκτά αυτοπεποίθηση στον εαυτό της.

«Έτσι, αντί να αφήσω τον εαυτό μου να γίνει σάκος του μποξ, επιτέθηκε πίσω» γράφει.

Η Σιλντς απάντησε με ένα άρθρο στους New York Times με τίτλο Ο Πόλεμος Των Λέξεων (War of Words) – ένα λογοπαίγνιο της καθώς ο Κρουζ είχε εμφανιστεί στην εκπομπή για να προωθήσει την ταινία τους Ο Πόλεμος των Κόσμων (War of Worlds) σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Σχόλια σαν αυτά του Τομ Κρουζ κάνουν κακό σε όλες τις μητέρες, παντού», έγραψε. «Το να υποστηρίζει ότι έκανα λάθος που έπαιρνα φάρμακα για να αντιμετωπίσω την κατάθλιψή μου και ότι αντ ‘αυτού έπρεπε να είχα πάρει βιταμίνες και να ασκηθώ δείχνει μια απόλυτη έλλειψη κατανόησης για την επιλόχεια κατάθλιψη και τον τοκετό γενικά. Εάν μπορεί να προκύψει κάποιο καλό από την γελοία ατάκα του κ. Κρουζ, ας ελπίσουμε ότι θα φέρει την προβλεπόμενη προσοχή σε μια σοβαρή ασθένεια».

«Η άγνοια του Τομ για το θέμα ενέπνευσε τις γυναίκες να ουρλιάξουν για τα δικαιώματά τους και το σώμα τους»

Στα απομνημονεύματά της, η Σιλντεξομολογείται ότι πριν γράψει το άρθρο, ένας δημοσιογράφος τη συμβούλεψε να μην «τιμήσει» τα σχόλια του Κρουζ απαντώντας του. Αυτό την εξόργισε περισσότερο.

«Υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου και τις γυναίκες που υπέφεραν από παράλογα και επικίνδυνα σχόλια από έναν αμόρφωτο ηθοποιό που δεν ήξερε την τύφλα του», γράφει η Σιλντς, η οποία πρόσθεσε ότι αργότερα ήρθε σε ρήξη με τον δημοσιογράφο.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Τομ Κρουζ απολογήθηκε για όσα είπε.

«Τελικά, μου ζήτησε συγγνώμη. Όχι δημόσια, κάτι που θα ήταν το σωστό, αλλά ήρθε στο σπίτι μου και μου είπε ότι λυπόταν και ότι λειτούργησε κάτω από την πίεση του (παρουσιαστή) Ματ Λάουερ. Δεν ήταν η καλύτερη συγγνώμη στον κόσμο, αλλά ήταν αυτό που μπορούσε να κάνει και το αποδέχτηκα» γράφει.

Για την ίδια άλλωστε, η συγγνώμη δεν ήταν ποτέ το θέμα. Πολύ πιο σημαντικό για την Σιλντς ήταν ο αντίκτυπος που είχε η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την επιλόχεια κατάθλιψη – και το γεγονός ότι ήταν σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της στην πρώτη γραμμή.

«Η άγνοια του Τομ για το θέμα ενέπνευσε τις γυναίκες να ουρλιάξουν για τα δικαιώματά τους και το σώμα τους», γράφει.