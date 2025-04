Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από την Βαλτική κοντά στον εναέριο χώρο της Ατλαντικής Συμμαχίας σε δύο χωριστές περιπτώσεις την Τρίτη και την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Μαχητικά Typhoon αναχαίτισαν την Τρίτη ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος Ilyushin Il-20M «Coot-A.

Δύο ημέρες αργότερα, δύο Typhoon αναχαίτισαν άγνωστο αεροσκάφος που έβγαινε από τον εναέριο χώρο του Καλίνινγκραντ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

This week, RAF Typhoons were scrambled three times in three days from Malbork Air Base in Poland, to intercept Russian aircraft flying close to @NATO airspace over the Baltic Sea.

Full story: https://t.co/2VcfhzoJJn#StrongerTogether #WeAreNato pic.twitter.com/731BtuDyHS

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) April 20, 2025