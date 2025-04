«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτά πρόθυμη να επαναφέρει την ευρωπαϊκή ναζιστική ιδεολογία», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας «απειλές» προς ηγέτες χωρών για την επίσκεψή τους την Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία.

«Δεν υπάρχει λέξη για να περιγράψει αυτή την έννοια. Είναι, πράγματι, δεν ειρωνεύομαι τώρα, ακατανόητο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτά πρόθυμη να επαναφέρει την ευρωπαϊκή ναζιστική ιδεολογία», δήλωσε σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο της VGTRK, Πάβελ Ζαρούμπιν, ο οποίος την ανάρτησε στο κανάλι του Telegram.

«Φυσικά, δεν θα το ανεχθούμε και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ιδεολογία ‘θα κρατήσει το κεφάλι κάτω’, ότι θα εξαλειφθεί μια για πάντα και ότι η Ευρώπη θα επιστρέψει στις αξίες της», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Russian FM Lavrov slammed EU warnings against European leaders attending the May 9 Victory Parade in Moscow, calling it a «revival of European Nazism» that Russia vows to eradicate. pic.twitter.com/HDDnEhfamd

— WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2025