«Πασχαλινή εκεχειρία» στη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας – Τι ανακοίνωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν

Προσωρινή εκεχειρία στη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας λόγω Πάσχα ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Η εκεχειρία αρχίζει σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμα ότι η Ουκρανία παραβίασε το μορατόριουμ για τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές περισσότερες από 100 φορές.

Ανέφερε δε στον αρχηγό του Ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ να είναι έτοιμος να δοθεί απάντηση στις επιθετικές ενέργειες της Ουκρανίας σε περίπτωση που αυτές λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το Σάββατο, σύμφωνα με τον Kyiv Independent.

Επικαλούμενο την ουκρανική πολεμική αεροπορία, το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Ρωσία ανέπτυξε οκτώ πυραύλους διαφόρων τύπων και 87 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Από αυτά, τα 33 καταρρίφθηκαν και τα 36 αποδείχθηκαν δόλωμα, ανέφερε η πολεμική αεροπορία.

Στο μεταξύ, η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα πως ανέκτησε τον προτελευταίο οικισμό που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, αποπερατώνοντας σχεδόν πλήρως την ανακατάληψη αυτής της περιοχής που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης το καλοκαίρι του 2024.

Russia resumes offensive near Pokrovsk

After months of defense, Russian forces push back AFU in Kotlyno, Shevchenko, and Yelizavetovka. Fighting now nears Mirolyubovka and key supply lines to Pokrovsk.#Russia #Ukraine #Donetsk #warupdate pic.twitter.com/wPOZ3R1ULt

— Rybar in English (@rybar_en) April 19, 2025