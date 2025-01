To σεξ είναι επώδυνο: Η Μπρουκ Σιλντς για τη μειωμένη λίμπιντο μετά την εμμηνόπαυση

Η Μπρουκ Σιλντς θέλει η βιογραφία της (Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old) να γίνει best seller και να αναδείξει θεματικές που αφορούν τη ζωή μιας γυναίκας στην εμμηνόπαυση.

Στο κεφάλαιο 10 του νέου της βιβλίου, η 59χρονη μοντέλο & ηθοποιός Μπρούκ Σιλντς γράφει για το πώς η σχέση της με το σεξ έχει αλλάξει καθώς μεγαλώνει.

«Είχα έντονη σεξουαλική ορμή όταν ήμουν μικρή, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι θα μπορούσα να την εκτονώσω με τον τρόπο που ήθελα», γράφει η Μπρουκ Σιλντς.

Η Μπρουκ Σιλντς έχασε την παρθενιά της στα 22 της, όταν σπούδαζε στο κολέγιο. «Το περίμενα να συμβεί τόσο πολύ, το κουβαλούσα ως βάρος. Και όμως, δεν με άφησα ποτέ να το απολαύσω, δεν χαλάρωνα» γράφει.

«Ω, πόσο θα ήθελα να αφήσω τον πόθο να κυριαρχήσει!» προσθέτει.

Μέσα στο πέρασμα του χρόνου και πλέον κοιτάζοντας πίσω η Μπρουκ Σιλντς γράφει ότι η όρεξη της να αφεθεί στις χαρές της σάρκας του παρελθόντος, έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

«Τώρα, περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια μετά, κάποιες φορές προσποιούμαι ότι κοιμάμαι όταν ξέρω ότι ο Κρις έχει διάθεση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον Κρις – είναι κα#λα#!» γράφει για το σύζυγο της Κρις Χέντσι με τον οποίο παντρεύτηκε το 2001.

«Δεν αισθάνομαι ελκυστική»

«Περνάω όλη αυτή τη σωματική μαλακία που έρχεται με τα γηρατειά ως γυναίκα. Τα μαλλιά που αραιώνουν, το χνούδι στο δέρμα, το ολοκαίνουργιο λίπος στην κοιλιά, την κολπική ξηρότητα και τη φθίνουσα σεξουαλική ορμή. Αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαι πολύ λιγότερο ελκυστική από ποτέ στα μάτια του» εξομολογείται.

Όταν ο γιατρός της Μπρουκ Σιλντς τη ρώτησε πρόσφατα για τη σεξουαλική της ζωή, εκείνη του εξήγησε με κάθε ειλικρίνεια τι της συμβαίνει και του είπε ότι είναι συμβιβασμένη με αυτό.

Ο γιατρός της δεν ήταν σύμφωνος με τη στάση της. Η star της Γαλάζιας Λίμνης είπε ότι ο γιατρός της της έκανε ολόκληρη διάλεξη για το πόσο σημαντικό είναι το σεξ σε μια σχέση και ότι πρέπει να κάνουν κάτι για τη διαχείριση της ορμονικής ανισορροπίας της.

«Αλλά, σε προσωπικό επίπεδο, το σεξ μπορεί να είναι επώδυνο», γράφει.

Η Μπρουκ Σιλντς ακολουθεί ένα παλιό κανόνα

Η Σιλντς είπε ότι ο πόνος της είναι αποτέλεσμα της αιδοιοπλαστικής που έκανε όταν ήταν στα 40 της και έναν άνδρα χειρουργό (τον αποκαλεί Δρ. Ιατρική Αμέλεια στα απομνημονεύματα της) που την υπέβαλε σε χειρουργική επέμβαση μείωσης των χειλέων χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Πλέον για να απολαμβάνω πλήρως το σεξ χρειάζομαι τα λιπαντικά μου, τα ματζούνια μου, το σωστό νυχτικό μου (ίσως το να ότι τα αναφέρω ως νυχτικά είναι και αυτό πρόβλημα), το ειδικό μου μαξιλάρι και ίσως μια τεκίλα για να μπορώ να χαλαρώσω», γράφει.

«Ο γιατρός μου με παρότρυνε να αρχίσω να παίρνω τεστοστερόνη – σίγουρα μπορεί να σου χαρίσει λίγο μουστάκι παραπάνω, αλλά γι’ αυτό έχουμε τα τσιμπιδάκια. Αλλά ακόμη δεν το έχω κάνει», εξηγεί. «Προς το παρόν, ακολουθώ την παλιά σχολή. Όσο πιο πολύ το κάνεις, τόσο πιο πολύ το απολαμβάνεις».

Τα απομνημονεύματα της Μπρουκ Σιλντς με τίτλο Brooke Shields is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman κυκλοφορούν στα ξενόγλωσσα βιβλιοπωλεία.

«Η ζωή είναι πολύ μικρή για κακό σεξ»

Κλινικά μιλώντας, η εμμηνόπαυση επέρχεται όταν έχετε περάσει 12 συνεχόμενους μήνες χωρίς περίοδο, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας. Η μέση ηλικία της τελευταίας εμμήνου ρύσεως είναι τα 51 έτη, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων.

Όμως, η μεταβατική φάση που οδηγεί στην εμμηνόπαυση, που αποκαλείται περιεμμηνόπαυση, τυπικά διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια – αν και μπορεί να είναι τόσο σύντομη όπως μερικοί μήνες ή τόσο μεγάλη όπως 10 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης, η οποία συνήθως ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας των 40, τα επίπεδα ορμονών όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη παρουσιάζουν αυξομειώσεις.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άστατες περιόδους, εξάψεις, αϋπνία, εγκεφαλική ομίχλη, εναλλαγές της διάθεσης, κολπική ξηρότητα και χαμηλή λίμπιντο – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τη σεξουαλική ζωή κάποιου.

Παρόλο που ορισμένα συμπτώματα, όπως οι εξάψεις, τείνουν να υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου, άλλα, όπως η κολπική ξηρότητα, συχνά υφίστανται και μπορεί ακόμη και να επιδεινωθούν.

Η μείωση των οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης μπορεί να επηρεάσει τον ιστό του κόλπου και του αιδοίου και να γίνει λεπτότερος, ξηρότερος και λιγότερο ελαστικός, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, είπε στη HuffPost η Dr. Stephanie Faubion, διευθύντρια του Κέντρου Γυναικείας Υγείας της Mayo Clinic και διευθύντρια ιατρός της The Menopause Society.

Και ενώ διεξάγονται πολλές συζητήσεις γύρω από τις σεξουαλικές εμπειρίες μετά την εμμηνόπαυση, ίσως είναι ανακουφιστικό να γνωρίζετε ότι σίγουρα δεν είναι όλα θλιβερά και δυσοίωνα.

«Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες που είχαν καλή σεξουαλική ζωή πριν από την εμμηνόπαυση εξακολουθούν να απολαμβάνουν μια καλή σεξουαλική ζωή και μετά την εμμηνόπαυση», δήλωσε η Faubion.

«Πιο ευχάριστο»

Για την ακρίβεια, είναι μύθος ότι οι γυναίκες παύουν να νιώθουν σεξουαλικές μόλις έρθει η εμμηνόπαυση, δήλωσε στη HuffPost η σεξουαλική εκπαιδεύτρια Sonia Wright.

Η εμμηνόπαυση «μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελέσει την αρχή για κάτι υπέροχο- ακόμα καλύτερο και από το σεξ στα 20 και στα 30 σας», είπε η ίδια. «Μπορείτε να είστε ένα σεξουαλικό ον μέχρι την ημέρα που θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο. Το σεξ μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να είναι ακόμη πιο βαθύ, ενωτικό, ευχάριστο και πολύ ικανοποιητικό».