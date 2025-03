Έσπασε τον αλγόριθμο, αντιγράφηκε από τον Ζούκερμπεργκ, ερέθισε τα Grammys: Ποιός είναι ο Μπένσον Μπουν;

Όταν ο Μπένσον Μπουν εμφανίστηκε στα Grammy με την ολόσωμη φόρμα του και τη σέξι ενέργεια του σε μια ακόμη από τις πολύ βαρετές τελετές απονομές βραβείων της σεζόν, ένα ερωτηματικό εμφανίστηκε επάνω από τα κεφάλια των τηλεθεατών που δεν καταναλώνουν με μανία το TikTok.

«Ποιος είναι αυτός;». Όταν ο Μπένσον Μπουν διόρθωσε σε μια στιγμή που έγινε viral, το καβάλο του, οι απορίες πολλαπλασιάστηκαν. «Είναι υποψήφιος για βραβείο; Και γιατί πιάνει τα απόκρυφα του;»

Ο Μπένσον Μπουν δίχασε το διαδίκτυο των νεοσυντηρητικών με τον ίδιο τρόπο που η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξοργίζει για τα εσώρουχα της, η Chappell Roan για τον ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμό της και η Charlie XCX για το BRAT θράσος της.

Όταν ο Μπένσον Μπουν έμεινε με την ολόσωμη φόρμα του -αυτή που ο Μαρκ Ζούκενμπεργκ κόπιαρε σε μια ακόμη απονενοημένη προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα του, κάτι που δεν έχει πιάσει τόσο λένε οι μελέτες- με τη βοήθεια της Χάιντι Κλουμ, ανέβηκε στη σκηνή, έκανε ένα backflip και μπέρδεψε τους πάντες άνω των 25 για το ποιός είναι, ήξερε ότι είχε κερδίσει το στοίχημα.

Η Κέιτι Πέρι του είχε πει ότι μπορούσε να κερδίσει το American Idol. O Mπουν απέρριψε το σόου λέγοντας ότι φοβόταν ότι θα τον χαρακτηρίσουν «το παιδί του American Idol». Ήθελε να δημιουργήσει μουσική καριέρα με τους δικούς του TikTok όρους

«Συγγνώμη που διόρθωσα τόσο επιθετικά τη φόρμα μου στη σκηνή απόψε, αυτό το πράγμα ήταν εξαιρετικά περιοριστικό σε ορισμένες περιοχές», έγραψε σε ανάρτηση του για το δράμα με το καβάλο στο Instagram stories μετά το σόου.

Αν και η κατηγορία Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης στα πρόσφατα Grammy δεν είχε ποτέ πολύ νόημα -ο Khruangbin, ένας από τους υποψηφίους του 2025, κυκλοφορεί μουσική για περισσότερο από μια δεκαετία και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που μπορεί να έγινε φαινόμενο το 2024, αλλά είναι στη βιομηχανία από το 2015 (το Short n’ Sweet είναι στην πραγματικότητα το έκτο άλμπουμ της- ο Μπένσον Μπουν μοιάζει να προσγειώθηκε από το πουθενά.

Όταν όμως άρχισε να ερμηνεύει, το τραγούδι του, Beautiful Things, τα αυτιά έδωσαν σήμα οικειότητας.

View this post on Instagram A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck)

Το κομμάτι του κάποιοι το έχουν ακούσε σε διαφημιστικά σποτ, άλλοι σε Instagram Reels ή σε ένα TikTok γιατί είναι αυτό ακριβώς, είναι ο ορισμός του viral.

Η εικόνα του Μπένσον Μπουν βοηθά. Ένα υβρίδιο ανερχόμενων αστέρων της μεγάλης οθόνης, ο Μπουν θυμίζει κάτι από Τζέικομπ Ελόρντι και Πολ Μεσκάλ αλλά σε μουσικά μεγέθη έχει φτάσει τη δημοφιλία του Μπρούνο Μαρς.

Ένα προϊόν που τα πάντα επάνω του μοιάζουν νοσταλγικά οικεία -ακόμη και το αλλοπρόσαλο όνομα του ακούγεται σαν να ανήκει σε χαρακτήρα κόμικ ή παίκτης του μπέιζμπολ- ο Μπουν είναι η απάντηση των αγοριών στην επέλαση των νέων μουσικών Αμαζόνων.

Ο Μπένσον Μπουν ήξερε πολύ καλά ότι δεν είχε σημασία αν νικούσε το Grammy. Ξεκάθαρα γνώριζε ότι η υποψηφιότητα του και μόνο ήταν η νίκη του.

Ένα προϊόν που τα πάντα επάνω του μοιάζουν νοσταλγικά οικεία -ακόμη και το αλλοπρόσαλο όνομα του ακούγεται σαν να ανήκει σε χαρακτήρα κόμικ ή παίκτης του μπέιζμπολ- ο Μπουν είναι η απάντηση των αγοριών στην επέλαση των νέων μουσικών Αμαζόνων

«Η Chappell Roan θα νικήσει», είχε προβλέψει προφητικά σε συνέντευξη του στο The Hollywood Reporter. «Αυτή είναι η χρονιά της. Νομίζω ότι είναι απίστευτη».

Ο Μπουν έχει αυτογνωσία και ικανότητα να κάνει ακροβατικά στη σκηνή. Είναι σέξι, μοιάζει πρόστυχος αλλά είναι Χριστιανός και θέλει να κατακτήσει τη δόξα ως μουσικός. Πιο συγκεκριμένα, μουσικός του TikTok -που έχει μια εμμονή με το καβάλο του.

View this post on Instagram A post shared by Benson Boone (@bensonboone)

Ξεκίνησε να δημοσιεύει κομμάτια του στην πλατφόρμα, η πλατφόρμα τα αναπαρήγαγε γιατί είναι εύπεπτα και αισιόδοξα, και πέρασε από οντισιόν για το American Idol στη σεζόν 19, η οποία προβλήθηκε στις αρχές του 2021.

Ενθουσίασε τους κριτές, διαγωνίστηκε και μετά επέλεξε να αποσυρθεί από το σόου και να επικεντρωθεί στην καριέρα του.

Αν και είχε περάσει στους 24 των τελικών, αν και η Κέιτι Πέρι του είχε πει ότι μπορεί να κερδίσει στο σόου αν το ήθελε, ο Μπουν έφυγε απότομα από τον διαγωνισμό. Σε συνέντευξη του παραδέχτηκε ότι φοβόταν ότι θα τον χαρακτηρίσουν «το παιδί του American Idol» και ήθελε να ακολουθήσει μουσική καριέρα με τους δικούς του όρους.

Το σόου μετέδωσε μόνο την πρώτη του audition. Αυτό αρκούσε.

Ο Μπουν συνέχισε να δημοσιεύει στο TikTok και η δημοφιλία του τράβηξε εύλογα την προσοχή του frontman των Imagine Dragons, Νταν Ρέινολντς.

Ο Ρέινολντς υπέγραψε τον νέο στη δισκογραφική του, Night Street Records, και οι δύο άντρες έχουν σχέση με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints).

Το πρώτο σινγκλ, Ghost Town, κατάφερε να μπει στο Billboard Hot 100, ο Μπουν εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά σόου με μεγάλη τηλεθέαση όπως το The Kelly Clarkson Show και κατάφερε να γίνει το opening act της Τέιλορ Σουίφτ σε ένα από τα σόου της στο Λονδίνο στα πλαίσια της πιο εμπορικής περιοδείας όλων των εποχών, το Eras.

Το τραγούδι του Beautiful Things εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στην πρόσφατη μουσική ιστορία.

View this post on Instagram A post shared by Benson Boone (@bensonboone)

Από την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο του 2024, μέχρι τις 3 φεβρουαρίου 2025 το κομμάτι μετρά περισσότερες από 1.7 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify και έφτασε στο #2 στο Billboard Hot 100.

Επιπλέον ήταν το νούμερο ένα σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις του 2024 παγκοσμίως νικώντας κυκλοφορίες από τις Σαμπρίνα Κάρπεντερ, τη Μπίλι Άιλις και την Τέιλορ Σουίφτ.

Μέχρι πέρυσι δεν είχε γράψει ποτέ δίσκο, αλλά μέσω της TikTok στρατηγικής του, ο Μπουν κατέκτησε τα charts.

Ο 22χρονος μυστακοφόρος με ακροβατικές δεινότητες μετρά πάνω από 7 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, σχεδόν 300 εκατομμύρια likes συνολικά στα videos του, το Beautiful Things έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 4 εκατομμύρια βίντεο (συγκριτικά, το Birds of a Feather της Μπίλι Άιλις το οποίο έχει περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify, έχει χρησιμοποιηθεί σε 1,5 εκατομμύρια βίντεο) και έχει σπάσει τον αλγόριθμο

Eτών 22, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Monroe, μια μικρή πόλη στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και ανακάλυψε ότι μπορεί να τραγουδήσει σε ηλικία 17 ετών όταν ένας φίλος του ζήτησε να λάβει μέρος σε μια σχολική μπάντα.

Αστείος, το TikTok του είναι γεμάτο διασκευές και χιουμοριστικές αναρτήσεις του, ο Μπουν παράτησε το κολέγιο και τα σχέδια του να σπουδάσει αρχιτεκτονική και επικεντρώθηκε στη μουσική του.

«Δεν είχα γράψει ποτέ ένα τραγούδι, δεν ήξερα αν θα μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι. Μόλις είδα μια ευκαιρία και την άδραξα», είπε σε ένα podcast το 2022.

View this post on Instagram A post shared by Benson Boone (@bensonboone)

Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, Fireworks & Rollerblades, στα videos του παίζει πιάνο ή κινηματογραφεί τη φίλη του, τη συνάδελφο Influencer του TikTok, Μάγκι Θέρμαν, και αγαπά τη γιαγιά του.

Ο Μπουν μετρά πάνω από 7 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, σχεδόν 300 εκατομμύρια likes συνολικά στα videos του, το Beautiful Things έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 4 εκατομμύρια βίντεο (συγκριτικά, το Birds of a Feather της Μπίλι Άιλις το οποίο έχει περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify, έχει χρησιμοποιηθεί σε 1,5 εκατομμύρια βίντεο) και έχει σπάσει τον αλγόριθμο.

Στην ερώτηση «Ποιός είναι ο Μπένσον Μπουν;» απαντήστε «Ο μεγαλύτερος ποπ σταρ στον κόσμο που δεν γνωρίζει κανείς -μέχρι τώρα».

Θα λέτε αλήθεια.