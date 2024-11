Από τον Κέντρικ Λαμάρ στην Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Αυτά είναι τα πιο viral τραγούδια του TikTok για το 2024

Το TikTok, η εφαρμογή που έχει κερδίσει δύναμη και γιατί μπορεί να εκτοξεύσει τραγούδια στα charts του Billboard, είχε μια ταραχώδη αρχή το 2024.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Universal Music Group (UMG) απέσυρε τον κατάλογό της από την πλατφόρμα – συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ονομάτων όπως η Tέιλορ Σουίφτ, η Μπίλι Άιλις και ο Ντρέικ μετά τη σύγκρουση της με την πλατφόρμα του TikTok.

Ένα μήνα μετά, τον Φεβρουάριο, η UMG αφαίρεσε ακόμη περισσότερα κομμάτια από τον μουσικό της κατάλογο, αυτή τη φορά για όλες τις κυκλοφορίες που ελέγχονται από την Universal Music Publishing Group (UMPG), η οποία περιελάμβανε οποιοδήποτε τραγούδι έγραψε ή συνέγραψε ένας καλλιτέχνης του UMG.

Το TikTok υπολόγισε ότι το UMG κατείχε το 20 έως 30 τοις εκατό της μουσικής στην πλατφόρμα.

Ωστόσο τον Απρίλιο, πριν από την κυκλοφορία της πιο πρόσφατης δουλειάς της Σουίφτ, το The Tortured Poets Department, η μουσική της υπερδύναμης στην αμερικανική ποπ σκηνή επέστρεψε στο TikTok.

Τελικά, στις αρχές Μαΐου, η πλατφόρμα του TikTok και η UMG κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναφορά του καταλόγου τους στην εφαρμογή.

Πριν από την συμφωνία, εκείνη την περίοδο σχεδόν τεσσάρων μηνών, το End of Beginning του Djo εκτοξεύτηκε σε δημοτικότητα, ως μουσικό χαλί σχεδόν σε κάθε video στα FYP μας.

Αλλά μετά τη συμφωνία το TikTok επανέκτησε τον τίτλο του ως καίριος ψηφιακός κόμβος για την ανακάλυψη και ανάδειξη μουσικής σε charts και ακουστικά.

Αυτά είναι τα πιο viral τραγούδια στην πλατφόρμα για το 2024 όπως τα δημοσίευσε το Mashable.

Apple, Charli XCX

Το Brat δεν ήταν απλώς ένα άλμπουμ αλλά μια πολιτιστική στιγμή, και ο χορός Apple που δημιουργήθηκε από την Kelley Heyer ενίσχυσε την επιτυχία του.

Το τραγούδι έγινε το soundtrack σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια video με τους συμμετέχοντες να το χορεύουν παντού.

Ο χορός ήταν τόσο δημοφιλής που στην περιοδεία των Charli XCX και Troye Sivan, την Sweat Tour, ήταν ένα κομμάτι της παράστασης από μόνος του.

BIRDS OF A FEATHER, Μπίλι Άιλις

Η μουσική της Μπίλι Άιλις επέστρεψε στο TikTok την κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσει την επιτυχία του τελευταίου της άλμπουμ, HIT ME HARD AND SOFT.

Aν και το LUNCH ήταν το single του άλμπουμ, το BIRDS OF A FEATHER έγινε η μεγάλη επιτυχία στα social media με περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια video στο TikTok να το επιλέγουν ως μουσική επένδυση.

Breathe, Όλι Αλεξάντερ

Η τάση που συνδύαζε ένα κλιπ από το Gilmore Girls με τη διασκευή του 2014 του Όλι Αλεξάντερ των Years & Years, Breathe, έκανε ξανά το τραγούδι επίκαιρο με όρους TikTok.

To trend I love your daughter είδε τους άντρες στο TikTok να απευθύνονται στον πατέρα μιας γυναίκας με τις χορευτικές τους κινήσεις.

Την τάση την σύστησε ο πολύ αστείος creator Μπράϊαν Τζόρνταν Αλβάρεζ με αυτό:

Στο soundbite, ο Kirk των Gilmore Girls (Sean Gunn) λέει «Αγαπώ την κόρη σου» με τον πατέρα να τον ρωτάει «Τι έχεις να της προσφέρεις;». Ο Κερκ απαντάει «Τίποτα, μόνο αυτό…» και στη συνέχεια οι άντρες χρησιμοποιούν τις πιο ανόητες χορευτικές τους κινήσεις με μουσικό χαλί το Breathe. Μέχρι σήμερα πάνω από 247.000 videos έχουν χρησιμοποίησει το remix της σκηνής των Gilmore Girls και του Breathe.

Diet Pepsi, Addison Rae

Με το Diet Pepsi, η Addison Rae έγινε και επίσημα από το αστέρι του TikTok σε pop star.

Την εξέλιξη της influencer σε pop star βοήθησε και ο ομώνυμος χορός Diet Pepsi με υπογραφή @fr00dle που έγινε viral εξίσου.

End of Beginning, Djo

Η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς κυκλοφόρησε το 2022, αλλά το τραγούδι εκτινάχθηκε σε δημοτικότητα στο TikTok από μόλις 18.000 βίντεο τον Φεβρουάριο σε 2,2 εκατομμύρια τον Μάρτιο.

Το pop κομμάτι γράφτηκε από κάποιον που ήδη αγαπά η πλατφόρμα, τον Τζό Κίρι — τον ηθοποιό που υποδύεται τον αγαπημένο των θαυμαστών Στιβ Χάρινγκτον στο Stranger Things.

Espresso, Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Εγινε γνωστή ως η «ξανθιά φίλι» της Oλίβια Ροντρίγκο και η καλλιτέχνιδα που άνοιγε τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στην περιοδεία Eras στη Λατινική Αμερική. Μετά από εκεί η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έγινε έναν ποπ φαινόμενο η ίδια και το TikTok εθίστηκε στον espresso της.

Το κομμάτι έχει εμπνεύσει άμέτρητα μιμίδια και έχει έχει αναπαραχθεί σε περίπου μισό εκατομμύριο videos στο TikTok.

Juna, Clairo

H Clairo κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ, Charm μέσα στη χρονιά. Από τα κομμάτια το Juna, ένα αρκετά αισιόδοξο single, ενέπνευσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια TikToks και βέβαια γέννησε ένα trend για να το συνοδεύει (δύο φωτογραφίες σε ένα carousel που αποκαλύπτουν πράγματα για τον χρήστη που πρέπει να ξέρεις) και άλλες παραλαγές. Όπως αυτή:

Maps, Yeah Yeah Yeahs

Δεν μπορείς να μιλάς για το TikTok αν δεν αναφερθείς σε τουλάχιστον μια παλιά κυκλοφορία που έγινε ξανά επίκαιρη μέσα από το FYP του αλγόριθμου που κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πώς λειτουργεί.

Όπως και να έχει το 2024 είδε μια αύξηση στο single των Yeah Yeah Yeah του 2003, Maps, που εκτοξεύθηκε σε δημοτικότητα χάρη σε έναν απίστευτα απλό χορό που μπορούν να μιμηθούν θηλαστικά και τα κατοικίδια τους.

Mamushi (feat. Yuki Chiba), Megan Thee Stallion

Κάθε καλοκαίρι που σέβεται τον εαυτό του έχει μια επιτυχία από την Megan Thee Stallion στο soundtrack του.

Το καλοκαίρι του 2024 το single Mamushi έδωσε έμπνευση στη δημιουργό MONA να χορογραφήσει έναν εξαιρετικά δημοφιλή χορό με μουσικό χαλί το κομμάτι με το hype για την χορογραφία να εκτοξεύεται όταν η ίδια η ράπερ χόρεψε με τη MONA σε ένα TikTok.

Το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε σε πάνω από 2,4 εκατομμύρια βίντεο.

Nasty, Tinashe

Το Nasty που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, έγινε viral με τη συνδρομή ενός σπασίκλα με αδυναμία στο χορό, τον Νέιτ. Ένας ιδιοφυής χρήστης του X δημοσίευσε ένα σύντομο απόσπασμα από τον Νέιτ όπου κουνάει τους γοφούς του, δαγκώνει το δάχτυλό του και βγάζει τη γλώσσα του έξω -όλο αυτό σε πλήρη αντίθεση με την εμφάνισή του που είναι το αρχέτυπο του nerd, καθιστώντας τo κλιπ ιδεατό για μιμίδια.

Το video συγκέντρωσε περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές στο X και έγινε έμπνευση για περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια TikToks, συμπεριλαμβανομένου της ίδιας της Tinashe που μιμείται τις κινήσεις του Nέιτ -και άλλων:

Not Like Us, Κέντρικ Λαμάρ

Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, ο Κέντρικ Λαμάρ και ο Ντρέικ ήταν αντιμέτωποι σε ένα επικό beef που υπενθύμισε την αντιπάθεια του ενός προς τον άλλον.

Με το ένα diss track μετά το άλλο να κυκλοφορούν σε αυτό το ματς στο ρινγκ με τις ρίμες, οι Λαμάρ και Ντρέικ μονοπώλησαν το διαδίκτυο με αναλύσεις και εικασίες για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους -ακριβώς.

Νικητής αναδείχθηκε για τους περισσότερους ο Λαμάρ με τα κομμάτια Meet the Grahams και Not Like Us -τουλάχιστον φαινομενικά.

Το Not Like Us έχει χρησιμοποιηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες TikToks και συνεχίζει ενώ μόλις αυτή την εβδομάδα ο Ντρέικ επιτέθηκε στον Κέντρικ Λαμάρ και την δισκογραφική του ισχυριζόμενος ότι προώθησαν το κομμάτι για να τον τσακίσουν με στρατηγικές κινήσεις και συμμαχία με το Spotify.

TEXAS HOLD ‘EM, Μπιγιονσέ

Η κάντρι πλευρά της Μπιγιονσέ ενέπνευσε έναν παλιομοδίτικο χορό στο TikTok με μουσικό χαλί το TEXAS HOLD’EM.

Χορογραφημένο από τους χρήστες Dexter Mayfield (@dexrated) και Matt McCall (@matt8mccall), το πρωτότυπο χορευτικό τους βίντεο έλαβε 43,5 εκατομμύρια προβολές και 4,2 εκατομμύρια likes. Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί από τότε σε πάνω από ένα εκατομμύριο βίντεο.

That’s So True, Γκρέισι Άνταμς

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που κυριάρχησε στα FYP φέτος ήταν το That’s So True της Γκρέισι Άνταμς γράφει το Mashable και το TikTok το επιβεβαιώνει.

Το pop κομμάτι που είναι και ένα καλό αντίδοτο στη μιζέρια των καιρών, αναπαράχθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες video με ανθρώπους που το χορεύουν ενώ καθιέρωσε την Άνταμς σε πραγματικό χρόνο καθώς το That’s So True συνεχίζει να ανεβαίνει στο Billboard Hot 100.

Από mash up

σε ενθουσιασμένους με την ζωή Zoomers το ΤST έχει κάνει πολλούς να τρέχουν μπροστά.