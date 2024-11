Ο αγώνας της Ναόμι Γουότς ενάντια στα ταμπού της εμμηνόπαυσης

Στις 20 Αυγούστου, η Ναόμι Γουότς ανακοίνωσε στον κόσμο μέσω του λογαριασμού της στο Instagram ότι έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause (Τολμώ να το πω: Όσα θα ήθελα να ξέρω για την εμμηνόπαυση).

Το βιβλίο αυτό, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2025, είναι διαφορετικό. Η προσέγγισή του είναι φρέσκια και ουσιαστική.

Επηρεασμένη από – τα συμπτώματά της ξεκίνησαν σε ηλικία 36 ετών, όταν η ηθοποιός σχεδίαζε να κάνει οικογένεια – έχει περάσει χρόνια αγωνιζόμενη για να σπάσει τα ταμπού και να φέρει τα γυναικεία θέματα στο τραπέζι και στην οθόνη.

«Ανησύχησα ότι το σώμα μου θα με εμπόδιζε να εκπληρώσω το όνειρό μου να γίνω μητέρα»

Η Ναόμι Γουότς ένιωσε ντροπιασμένη και φοβισμένη

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ναόμι Γουότς, σε ηλικία 36 ετών, είχε πρόβλημα να μείνει έγκυος. Ο γιατρός της τής είπε ότι ήταν κοντά στην εμμηνόπαυση.

Η πρωταγωνίστρια του Mulholland Drive θυμάται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πώς ένιωθε τότε.

«Ήμουν σοκαρισμένη. Δεν ήξερα ότι ήταν δυνατόν να μπει κανείς σε περιεμμηνόπαυση σε τόσο νεαρή ηλικία. Ένιωσα τόσο ντροπιασμένη και φοβισμένη.

»Ξαφνιάστηκα με το πόσο λίγες πληροφορίες μου είχαν δοθεί για το τι μου συνέβαινε και ένιωθα τόσο μόνη.

»Ανησύχησα ότι το σώμα μου θα με εμπόδιζε να εκπληρώσω το όνειρό μου να γίνω μητέρα.

»Ευτυχώς, μπόρεσα να αποκτήσω δύο πανέμορφα παιδιά με την υποστήριξη των γιατρών μου, αλλά τα συμπτώματά μου –εκρήξεις ζέστης, ξηρό δέρμα και φαγούρα, εναλλαγές στη διάθεση- συνέχισαν για πολλά χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών μου».

Η Ναόμι Γουότς και το Χόλιγουντ

Η Ναόμι Γουότς επισημαίνει ότι η βιομηχανία του Χόλιγουντ τιμωρεί αυστηρά τα σημάδια του χρόνου, ειδικά στις γυναίκες.

«Από την ημέρα που μπήκα σε αυτή τη δουλειά, μου είπαν ότι, ως γυναίκα, δεν πρέπει ποτέ να επιστήσω την προσοχή στην ηλικία μου.

»Το να παραδεχτώ ότι είμαι σε εμμηνόπαυση θα με έκανε ανεπιθύμητη και θα μου ήταν αδύνατο να πάρω έργα.

»Αντικειμενικά, ήξερα ότι αυτό ήταν ανοησία, αλλά δεν θα πω ψέματα: φοβόμουν τι θα μπορούσε να σημαίνει για την καριέρα μου όταν άρχισα να μοιράζομαι την ιστορία μου», λέει η Ναόμι Γουότς, η οποία δεν ενδιαφέρεται μόνο να κάνει την περίπτωσή της ορατή, αλλά και να δώσει λύσεις.

Και αυτό ακριβώς επιδιώκει η μάρκα της, Stripes Beauty.

«Ελπίζω να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την κοινότητά μας – βοηθώντας τις γυναίκες να αισθάνονται ότι τις βλέπουν και τις ακούνε- παρέχοντας λύσεις που τις υποστηρίζουν από την κορυφή έως… τον κόλπο»

Παροχή υποστήριξης για όλα τα συμπτώματα

Η εταιρεία παράγει και πουλάει προϊόντα γυναικείας ομορφιάς που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των ορμονικών αλλαγών που έρχονται με την ηλικία, από κολπικά τζελ έως συμπληρώματα βιταμινών.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι ότι οι γυναίκες της ηλικίας μου άξιζαν να νιώθουν ότι τις βλέπουν και ήθελα να έχω μια μάρκα που θα μπορούσε να ξεπεράσει τη σύγχυση και να παρέχει υποστήριξη για όλα τα συμπτώματα, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, που αντιμετωπίζουμε.

»Ήταν καιρός να σταματήσουμε να ψωνίζουμε σε ένα εκατομμύριο διαφορετικά καταστήματα και να συμβουλευόμαστε 30 διαφορετικές ιστοσελίδες για απαντήσεις.

»Η συνέταιρός μου και εγώ συντάξαμε μια πρόταση για μια νέα εταιρεία αφιερωμένη στη συγκέντρωση της εκπαίδευσης, της κοινότητας και των λύσεων για όλα τα θέματα της εμμηνόπαυσης.

»Την παρουσιάσαμε σε ένα στέλεχος μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας και η Stripes Beauty γεννήθηκε», εξηγεί η Ναόμι Γουότς.

Η Ναόμι Γουότς στηρίζει τη γυναίκα από την «κορυφή έως…τον κόλπο»

Η εταιρεία αυτοπροσδιορίζεται ως pro-aging. «Δεν εκπλήσσομαι όταν κάποιος με σταματά στο δρόμο, είναι μέρος της δουλειάς μου ως ηθοποιός.

»Αλλά τώρα, όταν κάποιος με πλησιάζει, είναι σχεδόν πάντα μια γυναίκα που μου λέει πόσα πολλά σημαίνει το Stripes γι’ αυτήν – πόσο μόνη ένιωθε σε αυτό και πόσο σημαντικό είναι που υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν για την εμμηνόπαυση.

»Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα», λέει η Ναόμι Γουότς.

«Ελπίζω να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την κοινότητά μας – βοηθώντας τις γυναίκες να αισθάνονται ότι τις βλέπουν και τις ακούνε- παρέχοντας λύσεις που τις υποστηρίζουν από την κορυφή έως… τον κόλπο και παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν αυτό το στάδιο της ζωής τους- φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά για να δημιουργήσουν μια κοινότητα υποστήριξης- και ότι μπορούμε να φέρουμε λίγη διασκέδαση και χιούμορ στη ζωή μας».

Αυτό το καλοκαίρι, το επενδυτικό ταμείο L Catterton, που συνδέεται με τον όμιλο LVMH, απέκτησε την Stripes Beauty.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Naomi Watts / Instagram