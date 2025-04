Στα βουνά πάνω από το Ντα Νανγκ, στο Βιετνάμ, βρίσκεται ένα μοναδικό κομμάτι του σχεδιασμού μιας γέφυρας. Στρίβοντας γύρω από μια διαδρομή 150 μέτρων με λουλούδια, μια χρυσή γέφυρα λάμπει πάνω στους λόφους Μπα Να, υποστηριζόμενη από ένα ζευγάρι γιγαντιαίων χεριών.





Η Χρυσή Γέφυρα άνοιξε για τους επισκέπτες στις αρχές Ιουνίου του 2018, στο τουριστικό καταφύγιο Thien Thai Garden. Η γέφυρα βρίσκεται 1.400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ένα υψόμετρο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας μεταξωτής λωρίδας που κρύβεται στα σύννεφα πάνω από την Ντα Νανγκ.

Η γέφυρα μήκους 150 μέτρων χωρίζεται σε οκτώ ανοίγματα. Κατά μήκος κάθε περιμέτρου υπάρχει μια σειρά από λουλούδια Lobelia Chrysanthemum, προσθέτοντας ένα επιπλέον στρώμα χρώματος στα χρυσά κάγκελα. Το γιγάντιο ζευγάρι χεριών έχει φινιριστεί με ένα φθαρμένο εφέ, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της ηλικίας και της αρχαιότητας.

Η πεζογέφυρα, που σχεδιάστηκε από την TA Landscape Architecture στην πόλη Χο Τσι Μινχ, βρίσκεται πάνω από 1.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και εκτείνεται πάνω από τις κορυφές των δέντρων από την άκρη ενός κατάφυτου βράχου, προσφέροντας στους τουρίστες αδιάλειπτη θέα στο μαγευτικό τοπίο από κάτω.

Η γέφυρα σχεδιάστηκε για να θυμίζει την εικόνα των «γιγάντιων χεριών των θεών, που τραβούν μια λωρίδα χρυσού από τη γη», δήλωσε ο Βου Βίετ Αν, επικεφαλής σχεδιασμού στην TA Landscape Architecture.

