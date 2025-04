Ακομή κι αν ταυτιζόταν με blunt, πάλι πούρο θα ήταν: Η Ρόουλινγκ πανηγυρίζει με άλλη μια τρανσφοβική ανάρτηση

Με ένα κοκτέιλ στο χέρι και ρουφώντας ένα εορταστικό πούρο πάνω στο γιοτ της, που φέρεται να βρίσκεται κάπου στις Μπαχάμες, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πανηγύρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία ο νομικός ορισμός της γυναίκας βασίζεται στο βιολογικό φύλο.

«Σε όσους πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι καπνίζω blunt, είναι πούρο. Ακόμη και αν αποφάσιζε να ταυτιστεί με blunt για τους σκοπούς αυτού του εορτασμού, θα παρέμενε αντικειμενικά, αποδεδειγμένα και επιδεικτικά ένα πούρο», έγραψε .

Ήταν μια τυπική απάντηση από την 59χρονη πολυεκατομμυριούχο δημιουργό της σειράς Harry Potter, η οποία τα τελευταία χρόνια αξιοποιεί τακτικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποστηρίξει τις απόψεις της γύρω από το βιολογικό και κοινωνικό φύλο και η οποία έχει υπάρξει ηχηρή και οικονομική υποστηρίκτρια της οργάνωσης For Women Scotland, έχοντας δωρίσει 70.000 λίρες στο crowdfunding της ομάδας για τη νομική προσφυγή που κατέληξε στην απόφαση της Τετάρτης.

Οι επικριτές της την κατηγορούν την για τρανσφοβία, για χρήση προκλητικής γλώσσας. Αμφισβητούν τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη φυλομετάβαση και την απομετάβαση. Την έχουν χαρακτηρίσει ως TΕRF (ακρωνύμιο για τις φεμινίστριες trans-αποκλεισμού (trans-exclusionary radical feminist)).

Η ίδια αρνείται ότι είναι τρανσφοβική, έχοντας δηλώσει ότι σέβεται «το δικαίωμα κάθε τρανς ατόμου να ζει με όποιον τρόπο αισθάνεται αυθεντικό και άνετο γι’ αυτό».

Η πρώτη δημόσια παρέμβαση της Ρόουλινγκ σε αυτόν τον χώρο έγινε τον Δεκέμβριο του 2019, όταν εξέφρασε στο Twitter την υποστήριξή της στη Μάγια Φόρστεϊτερ, μια ειδική σε θέματα φορολογίας, η οποία έχασε τη δουλειά της σε ένα thinktank αφού έγραψε στο Twitter ότι οι διαφυλικές γυναίκες δεν μπορούν να αλλάξουν το βιολογικό τους φύλο.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2020, η Ρόουλινγκ δημοσίευσε έναν σύνδεσμο προς ένα άρθρο με τίτλο «Δημιουργώντας έναν πιο ισότιμο κόσμο μετά το Κοβίντ-19 για τα άτομα που έχουν έμμηνο ρύση», το οποίο σχολίασε: «Άνθρωποι που έχουν έμμηνο ρύση. Είμαι σίγουρη ότι κάποτε υπήρχε μια λέξη για αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιος να με βοηθήσει. Wumben; Wimpund; Woomud;»

Είπε: «Αν το φύλο δεν είναι πραγματικό, η βιωμένη πραγματικότητα των γυναικών παγκοσμίως διαγράφεται. Γνωρίζω και αγαπώ τα τρανς άτομα, αλλά η διαγραφή της έννοιας του φύλου αφαιρεί από τόσους πολλούς τη δυνατότητα να συζητήσουν ουσιαστικά τη ζωή τους».

Ο σάλος που ακολούθησε την οδήγησε να δημοσιεύσει ένα δοκίμιο στον ιστότοπό της περιγράφοντας τις ανησυχίες της σχετικά με τον «νέο τρανς ακτιβισμό». Περιέγραψε τον εαυτό της ως «επιζήσασα από ενδοοικογενειακή κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση», η οποία «πυροδοτήθηκε» όταν έμαθε ότι η κυβέρνηση της Σκωτίας «προχωρούσε με τα αμφιλεγόμενα σχέδια αναγνώρισης φύλου».

Είχε μιλήσει για τη σημασία του φύλου, πρόσθεσε, και έκτοτε «πληρώνει το τίμημα». «Ήμουν τρανσφοβική, ήμουν ένα μουν*, μια σκύλα, μια TERF, μου άξιζε cancel, γροθιά και θάνατος». είπε.

I get the same royalties whether you read them or burn them. Enjoy your marshmallows! 😘 pic.twitter.com/OJrJIoY6uE

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 24, 2024