Μπρουκ Σιλντς: «Πώς μεγάλωσα δύο δυνατές ανεξάρτητες κόρες και πώς με έκαναν και μένα δυνατή»

Στο People αυτής της εβδομάδας, η Brooke Shields και οι δύο κόρες της, Rowan και Grier, (ο μπαμπάς τους είναι ο δεύτερος σύζυγος της Shields Chris Henchy) μιλούν εκβαθέων για τη σχέση μαμάς με τις κόρες και πώς είναι να μεγαλώνουν έχοντας μαμά την πιο όμορφη γυναίκα του Χόλιγουντ στη δεκαετία του 80.

«Και οι τρεις μας έχουμε πολύ ξεχωριστές προσωπικότητες», λέει η Brooke Shields για εκείνη και τις δύο κόρες της, τη Ρόουαν, 21 ετών και την Γκρίερ, 18 ετών. «Η μία είναι ένα κουτάβι Γκόλντεν Ριτρίβερ. Η Ρόουαν έχει ενέργεια. Είναι αστεία. Η άλλη είναι μια γάτα Αβησσυνίας. Η Γκρίερ είναι . Είναι ετοιμοπόλεμη και οργανωμένη».

Η Brooke Shields και ο Chris Henchy είναι περήφανοι γονείς. Αφού το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Απριλίου 2001, η Shields και ο Henchy καλωσόρισαν την πρώτη τους κόρη, Rowan Francis Henchy, το 2003. Τρία χρόνια αργότερα, η Shields γέννησε τη δεύτερη κόρη, Grier Hammond Henchy.

Ενώ η Shields πέρασε την εφηβεία της στο προσκήνιο πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το «Pretty Baby» και τη «Γαλάζια Λίμνη» και κάνοντας μόντελινγκ για ανθρώπους όπως ο Calvin Klein, έχει εκφράσει τις δικές της ανησυχίες για τις κόρες της που μεγαλώνουν στον κόσμο των social media.

«Αυτό που επαναλαμβάνω πραγματικά ξανά και ξανά και ξανά είναι ότι αυτό που βλέπετε μπορεί να μην είναι η πραγματικότητα», είπε στο People το 2022. «Και δεν μπορείτε απλώς να το αποδεχτείτε επειδή τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω σε όλο αυτό και στο Instagram. Πραγματικά πρέπει να ξέρεις ότι είναι ο κόσμος του Οz γιατί πίσω από την κουρτίνα, εκεί θέλεις να ζήσεις».

Μιλώντας με το People τον Μάρτιο του 2023, η Brooke Shields αποκάλυψε ότι οι κόρες της τής δίνουν συμβουλές μόδας.

«Δεν με συμπαθούν με κυριλάτα ρούχα. Τους αρέσω πολύ περισσότερο με πιο σύγχρονο στιλ», είπε, αναπολώντας ένα υπόλευκο ρούχο που κέρδισε τη σφραγίδα της έγκρισής τους. «Ίσως ήταν η πρώτη φορά που η μικρότερη κόρη μου ήταν περήφανη για μένα».

Εκείνη πάλι είναι πάντα υπερήφανη γι’ αυτές γιατί είναι «σίγουρες, ελεύθερες και λένε την γνώμη τους, ακούω τον τρόπο που οι [οι κόρες μου] μιλάνε μεταξύ τους και τους φίλους τους και τα πράγματα που συζητούν, και σκέφτεσαι, «Ουάου, είναι πραγματικά δύο ξεχωριστές προσωπικότητες και έχω κάνει το καλύτερο δυνατό στη δουλειά μου ως μαμά».

Ποιες είναι όμως οι κόρες της;

H 21 χρονη Rowan Francis

Η Shields και ο Henchy καλωσόρισαν την πρώτη τους κόρη, Rowan Francis, στις 15 Μαΐου 2003, μετά από επτά κύκλους θεραπειών εξωσωματικής. Η Ρόουαν μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και έχει πολύ στενή σχέση με τη διάσημη μαμά της. Τον Ιούνιο του 2021 αποφοίτησε από το λύκειο και μάλιστα ερμήνευσε ένα τραγούδι στην τελετή. Για τον χορό της, η Ρόουαν επέλεξε να φορέσει το κόκκινο στράπλες φόρεμα που φόρεσε η μαμά της στα Βραβεία Χρυσής Σφαίρας το 1998. Η Shields μοιράστηκε τη γλυκιά στιγμή στο Instagram, γράφοντας: «Νόμιζα ότι ήταν μια ξεχωριστή βραδιά όταν ήμουν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και φόρεσα αυτό το φόρεμα το 1998, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να με είχε προετοιμάσει να δω την κόρη μου να το φοράει στον χορό της. Περήφανη μαμά!».

Η Ρόουαν εμφανίζεται με την οικογένειά της σε εκδηλώσεις του Χόλιγουντ από τότε που ήταν παιδί και συνεχίζει να συνοδεύει τη μητέρα της στα κόκκινα χαλιά ως νεαρή ενήλικη. Τον Απρίλιο του 2022, η Shields και η Rowan παρακολούθησαν μαζί το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον και τον επόμενο μήνα, παρευρέθηκαν στο πάρτι του The Hollywood Reporter’s Most Powerful People In Media στη Νέα Υόρκη.

Η 18χρονη Grier Hammond Henchy

Όπως η μεγαλύτερη αδερφή της, έτσι και η Grier έχει επίσης παρευρεθεί σε κόκκινα χαλιά και εκδηλώσεις του Χόλιγουντ με τους γονείς της από τότε που ήταν παιδί. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Grier και η μαμά της παρακολούθησαν την επίδειξη του οίκου Salvatore Ferragamo άνοιξη/καλοκαίρι 2022 στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου φορώντας matchy δερμάτινα σύνολα.

Η μικρότερη κόρη της Brooke κληρονόμησε την αγάπη της για τη μόδα και φοράει συχνά κομμάτια σχεδιαστών από την ντουλάπα της. Σε μια συνέντευξη του Νοεμβρίου 2021 στο PEOPLE, η Shields είπε για την Grier: «Αν θέλω να μάθω πού είναι οτιδήποτε καλό έχω και δεν μπορώ να το βρω στην ντουλάπα μου, ξέρω ακριβώς πού να το βρω. Τα έχει πάρει η Grier!» Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η μικρή της κόρη είναι «λίγο λάτρης των brands», ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είναι αδιάφορη.

Τον Μάρτιο του 2023, η Grier παρακολούθησε την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Pretty Baby για τη Brooke Shields στη Νέα Υόρκη αποτείοντας φόρο τιμής στη μαμά της στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα vintage κοστούμι Dolce & Gabbana που φορούσε η Σιλντς στη κωμική σειρά της δεκαετίας του ’90, Suddenly Susan. Αργότερα το ίδιο έτος, σε μία άλλη επίσημη εκδήλωση η Grier φόρεσε ένα ακόμη vintage κομμάτι από την γκαρνταρόμπα της μαμάς της – ένα στράπλες μαύρο φόρεμα από τον Richard Tyler που φόρεσε η Shields μόλις έξι μήνες μετά τη γέννηση της Grier.

Όταν ήρθε η ώρα να διαλέξει ένα φόρεμα για την αποφοίτησή της από το λύκειο το 2024, η 18χρονη κόρη της, Γκρίερ δεν κοίταξε πέρα από τη ντουλάπα της μαμάς.

«Το φόρεμά της για την αποφοίτησή της ήταν το πρώτο μου νυφικό», λέει η Σιλντς για το φόρεμα που φορούσε ως νυφικό για το γάμο της με τον άσο του τένις Αντρέ Αγκάσι το 1997. «Βγάλαμε όλες τις βάτες, τα πουφ και το κάναμε στράπλες». «Έδειχνε υπέροχη σε αυτό», λέει η 59χρονη σταρ. «Είναι μεγάλη τιμή όταν θέλουν να φορέσουν τα πράγματά σου. Κανονικά δεν πιστεύουν ότι είμαι κουλ».

Η Grier άρχισε να ακολουθεί τα βήματα της μαμάς της στο μόντελινγκ. Τον Μάιο του 2022, εμφανίστηκε σε μια καμπάνια για την Ημέρα της Μητέρας για τη Victoria’s Secret μαζί με τη διάσημη μητέρα της.

Σε μία συνέντευξή της η Shields συζήτησε την εμπειρία και το ενδιαφέρον της κόρης της για το μόντελινγκ. «Τη ρώτησα και ήταν μια τόσο όμορφη συναισθηματικά περίοδος», είπε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία της έδωσε μια νέα οπτική για το παιδί της. «Ξέρεις, έχω αντισταθεί σε αυτό. Αλλά το να τη βλέπω να ξέρει να χειρίζεται τον εαυτό της, με κάνει να συνειδητοποιήσω, εντάξει, είναι ένας αρκετά δυνατός χαρακτήρας. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι αυτός ο χώρος θα τη φάει», συνέχισε ο Σιλντς.

Από τότε που πόζαρε για τη Victoria’s Secret, η Grier έχει λάβει την ευλογία της μητέρας της να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ. Όμως ως μητέρα έθεσε και μερικές προϋποθέσεις για την έφηβη κόρη της.

«Επιτέλους έπρεπε να ενδώσω και να πω: «Αν θέλεις να το κάνεις αυτό, δεν θα γίνω η μάνατζερ σου. Θα είσαι σε ένα πρακτορείο. Θα έχεις εξαιρετική εργασιακή ηθική. Δεν θα είναι εύκολο. Θα με ακούσεις, και θα πας στο κολέγιο», αποκάλυψε η Σιλντς κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης.

«Έμεινε άδεια η φωλιά μου»

Για τη Σιλντς, είναι μια γλυκόπικρη στιγμή καθώς οι κόρες της ανοίγουν τα φτερά τους για να σπουδάσουν και βγαίνουν από τη φωλιά, γίνονται ανεξάρτητες.

«Ξαφνικά δεν είναι πια δικά σου τα παιδιά», εξομολογείται η Σιλντς. «Όταν καταλαβαίνεις ότι είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, μπορείς να τους ξανασυναντήσεις. Δημιουργείται έτσι ένας νέος τύπος σχέσης. Δεν τις έβαλα σε καλούπι, αλλά τις προστάτεψα αρκετά ώστε να γίνουν αυτό που είναι».

Τη Δευτέρα, 26 Αυγούστου, η Brooke Shields μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram αφού άφησε τις κόρες της στο κολέγιο με τη μικρότερη να φεύγει για πρώτη φορά. «Δεν είναι εύκολο για τις μαμάδες. Θέλω να πω, είναι τόσο περίεργο, τόσο παράξενο που δεν είναι εδώ. Τέλος πάντων, ήταν πολύ δύσκολο και μετά άρχισε να κλαίει η κόρη μου και μετά άρχισα πραγματικά να κλαίω εγώ και μετά έκλαψα σχεδόν σε όλη τη διαδρομή της επιστροφής μου για το σπίτι. Είμαι πια μια empty nester (έχω άδεια φωλια)».

Πριν φύγει η μικρή της κόρη Grier, τον Αύγουστο του 2021, η Rowan πήγε στο κολέγιο στο Πανεπιστήμιο Wake Forest στο Winston-Salem της Βόρειας Καρολίνας. «Το χειρότερο πράγμα που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου», είχε πει τότε η ηθοποιός όταν έστειλε τη μεγαλύτερη κόρη της στο κολέγιο. Η σταρ της Γαλάζιας Λίμνης ομολογούσε τότε: «Δεν πρόκειται να συνηθίσω ποτέ την απουσία της. Θα παντρευτεί με τα δικά της παιδιά και ακόμα δεν πρόκειται να συνηθίσω ότι έφυγε».

Πριν φύγει η Ρόουαν για τη Βόρεια Καρολίνα, το δίδυμο μητέρας-κόρης μοιράστηκε πολλές ιδιαίτερες στιγμές, συμπεριλαμβανομένου και ενός matchy τατουάζ σε σχέδιο πασχαλίτσας για να σηματοδοτήσει την αποφοίτησή της και να τιμήσει το παιδικό ψευδώνυμο της Ρόουαν: «μικρό ζωύφιο». Ενώ η Shields αρχικά ήθελε η κόρη της να περιμένει μέχρι να κλείσει τα 30 της για να κάνει το πρώτο της τατουάζ, είπε ότι την «κορόιδεψε» η Rowan όταν της πρότεινε να κάνουν τατουάζ μαζί.

Τώρα που και οι δύο κόρες της σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο του Wake Forest, η 59χρονη ηθοποιός και είδωλο ομορφιάς είπε στο PEOPLE ότι «τρομοκρατείται που είναι άδεια η φωλιά της» ενώ η μεγάλη κόρη της ομολόγησε ότι «Ανησυχώ για μένα, όπως και για εκείνη. Τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά κάθε φορά που φεύγω. Εννοώ ότι το έχω κάνει ήδη και κάθε φορά η μητέρα μου είναι χάλια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι πολύ απασχολημένη, κάτι που είναι καλό». Στη συνέχεια, με ένα άτακτο χαμόγελο στη μαμά της, προσθέτει: «off the record, ελπίζω εσύ και ο μπαμπάς να αναζωπυρώσετε τη φλόγα».

