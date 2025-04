Το Coachella κλείνει σπίτια: Τα διάσημα ζευγάρια που πήγαν, διασκέδασαν και χώρισαν μετά το φεστιβάλ

Ήταν Οκτώβριος του 1999 όταν ο Μπεκ, οι Tool και οι Rage Against the Machine κατέλαβαν τη σκηνη του Empire Polo Club, ξεσηκώνοντας τους περίπου 40.000 ανθρώπους που βρέθηκαν στο στο Ίντιο της Καλιφόρνιας. Εκείνο το διήμερο «γεννήθηκε» ένα φεστιβάλ που μέσα στο επόμενο διάστημα θα μεταμορφωνόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα events του πλανήτη: το Coachella.

Μέσα στα επόμενα 26 χρόνια, το φεστιβάλ που εμπνεύστηκαν ο Πολ Τόλετ και ο Ρικ Βαν Σάντεν θα γινόταν ένα από τα αγαπημένα του φιλότεχνου κοινού (εκτός από συναυλίες, έχει και διάφορες εικαστικές εκθέσεις), θα «μεγάλωνε» από ένα Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου σε δύο συνεχόμενα διήμερα μέσα στον Απρίλιο και θα λατρευόταν από τους διάσημους.

Περισσότερο από μια δεκαετία, το Coachella αποτελεί το place to be για τους celebrities της βιομηχανίας του θεάματος. Ωστόσο, την ίδια ώρα έχει κερδίσει και ένα όχι ιδιαίτερα τιμητικό «τίτλο»: αυτόν του φεστιβάλ που οδηγεί τα διάσημα ζευγάρια στον χωρισμό.

Κάτι σαν τη Σαντορίνη για τα ελληνικά δεδομένα, που θεωρείται το απόλυτο ζευγαρονήσι, αλλά οι «έμπειροι» υποστηρίζουν ότι μετά από μια ρομαντική απόδραση εκεί υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έρθει και ο χωρισμός.

Επιστροφή στο Coachella. Με αυτό το Σαββατοκύριακο να ολοκληρώνεται το δεύτερο διήμερο του φεστιβάλ, κάποιοι αποφάσισαν να θυμηθούν τα πέντε διάσημα ζευγάρια που πήγαν, διασκέδασαν και χώρισαν μετά το φεστιβάλ.

robert pattinson and kristen stewart, coachella 2013 pic.twitter.com/0f0AJe5eMa

Ήταν τον Νοέμβριο του 2008 όταν και οι δύο έγιναν γνωστοί χάρη στην απίστευτη επιτυχία της ταινίας «Twilight». Λίγους μήνες μετά οι θαυμαστές τους έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας, όταν έγινε γνωστό ότι η Κρίστεν Στιούαρτ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ζευγάρι. Ωστόσο η σχέση τους αποδείχθηκε αρκετά περιπετειώδης.

Χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια μαζί και ένα μήνα μετά την εμφάνισή τους στο Coachella, αφού διέρρευσαν φωτογραφίες που έδειχναν τη Στιούαρτ να φιλιέται με τον σκηνοθέτη της ταινίας « Snow White And The Huntsman», Ρούπερτ Σάντερς.

Selena Gomez and The Weeknd show PDA at #Coachella. pic.twitter.com/LnaLxYZywN

— Pop Crave (@PopCrave) April 15, 2017