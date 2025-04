Οι Green Day άναψαν (κυριολεκτικά) φωτιά στο Coachella 2025

Οι Green Day ανέβασαν με παράδοξο τρόπο τη θερμοκρασία στο Coachella. Κατά τη διάρκεια του headlining set του ροκ συγκροτήματος στο μουσικό φεστιβάλ το Σάββατο 12 Απριλίου, ένα πυροτέχνημα πέτυχε έναν φοίνικα, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Ευτυχώς όμως, δεν υπήρξαν τραυματίες στο κοινό.

Πέρα από το γεγονός με τη φωτιά το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Green Day προχώρησαν σε μια σημαντική πολιτική δήλωση κατά τη διάρκεια της πρώτης τους headlining εμφάνισης στο Coachella το βράδυ του Σαββάτου, όταν τροποποίησαν τους στίχους του «Jesus of Suburbia» με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν τη φρίκη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ τραγούδησε: «Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine / Tales from another broken home», σε ελεύθερη μετάφραση: «Τρέχοντας μακριά από τον πόνο, όπως τα παιδιά από την Παλαιστίνη / Ιστορίες από ένα ακόμη κατεστραμμένο σπίτι».

Ντεμπούτο

Η εμφάνιση των Green Day σηματοδότησε το ντεμπούτο του συγκροτήματος στην ετήσια μουσική εκδήλωση. Προηγουμένως, το 2014, ο frontman του συγκροτήματος Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ είχε εμφανιστεί ως καλεσμένος με τους Replacements, ενώ την Παρασκευή 11 Απριλίου, ενώθηκε με τους Go-Gos για να ερμηνεύσουν την επιτυχία τους «Head Over Heels» του 1984.

Το σετ τους περιελάμβανε μια σειρά από επιτυχίες που καθόρισαν την καριέρα τους, καθώς και τραγούδια από το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Green Day, Saviors.

Τον Αύγουστο του 2024, το συγκρότημα τίμησε την 20ή επέτειο του επαναστατικού punk άλμπουμ τους «American Idiot» ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του δίσκου που περιλάμβανε demos και ζωντανές εκτελέσεις.

Η πρόσφατη κυκλοφορία περιλάμβανε επίσης ένα ντοκιμαντέρ 110 λεπτών, 20 Years of American Idiot, το οποίο περιείχε νέες συνεντεύξεις με μέλη του συγκροτήματος και αρχειακό υλικό από παλιές εμφανίσεις.

Το «American Idiot» εκτόξευσε τους Green Day στη mainstream σκηνή, ενώ το 2005 χάρισε στο συκγρότημα ένα βραβείο Grammy και υποψηφιότητες σε άλλες έξι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ της χρονιάς.

Φετινό line-up

Φέτος το Coachella πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων: 11 έως 13 Απριλίου και 18 έως 20 Απριλίου. Άλλοι headliners είναι οι Lady Gaga, Post Malone και Travis Scott.

Περισσότερες αξιοσημείωτες εμφανίσεις περιλαμβάνουν τους Missy Elliott, Charli xcx, Megan Thee Stallion, Benson Boone, Lisa και Jennie των BLACKPINK, που η καθεμία τους εμφανίζεται σόλο, Ed Sheeran, FKA twigs, T-Pain, Tyla, Weezer, Zedd, Jimmy Eat World, The Marías και άλλους.

*Με πληροφορίες από: People & Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, ο Μάικ Ντιρντ και ο Τρε Κουλ των Green Day παραλαμβάνουν το βραβείο του Εναλλακτικού Καλλιτέχνη της Χρονιάς κατά τη διάρκεια των Μουσικών Βραβείων iHeartRadio στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 17 Μαρτίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni