Το πασχαλινό μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέτυχε να επικεντρωθεί στη χριστιανική γιορτή και στάθηκε περισσότερο στην επίθεση εναντίον πολιτικών αντιπάλων, την επίθεση εναντίον της «ριζοσπαστικής αριστεράς» στις ΗΠΑ, επιφυλάσσοντας ειδική μεταχείριση στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.

Από το πασχαλινό «μήνυμα αγάπης», δεν έλλειψαν οι μετανάστες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν ως δολοφόνοι και ναρκοβαρώνοι, κακοποιητές και συμμορίτες. Αναφέρθηκε στους δικαστές με τους οποίους βρίσκεται σε κόντρα για τη μεταναστευτική, αλλά και την κυβερνητική πολιτική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επίλέγει για ακόμα μια φορά την επίθεση και την πόλωση, δημιουργώντας έντονη στήριξη στο πρόσωπό του από τους οπαδούς του και τεράστια αντιπάθεια και αντίθεση στους επικριτές του.

Ενώ οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν σήμερα τον Λευκό Οίκο, τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ορισμένοι εντός του κόμματος του έχουν έρθει σε ρήξη με τον πρόεδρο για τις δασμολογικές πολιτικές και τις μαζικές ομοσπονδιακές απολύσεις. Αυτούς πιέζει με μήνυμα πόλωσης στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

«Καλό Πάσχα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών αριστερών τρελών που αγωνίζονται και απεργάζονται σχέδια για να φέρουν πίσω στη χώρα μας δολοφόνους, βαρόνους ναρκωτικών, επικίνδυνους φυλακισμένους, διανοητικά παράφρονες, τα γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13 και όσους ξυλοκοπούν τις συζύγους τους.

» Καλό Πάσχα επίσης στους ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ και ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ δικαστές και τους αξιωματούχους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η μοχθηρή επίθεση στο Έθνος μας, μια επίθεση τόσο βίαιη που δεν θα ξεχαστεί ποτέ!

» Ο «κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν» επέτρεψε σκόπιμα σε εκατομμύρια ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ να μπουν στη χώρα μας, αδιακρίτως και ανεξέλεγκτα, μέσω μιας Πολιτικής Ανοιχτών Συνόρων που θα μείνει στην ιστορία ως η πιο ολέθρια πράξη που διαπράχθηκε ποτέ στην Αμερική.

» Ήταν, μακράν, ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ και πιο Ανίκανος Πρόεδρος μας, ένας άνθρωπος που δεν είχε απολύτως καμία ιδέα για το τι έκανε. Αλλά και σε αυτόν και το πρόσωπο που χειραγώγησε το Αυτόματο Στυλό (ίσως ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ μας Πρόεδρος!), και σε όλους τους ανθρώπους που ΕΚΛΕΨΑΝ στις Προεδρικές Εκλογές του 2020 προκειμένου να εκλεγεί αυτός ο άκρως καταστροφικός Ηλίθιος, σας εύχομαι, με μεγάλη αγάπη, ειλικρίνεια και στοργή, ένα πολύ Καλό Πάσχα!!!»

To Auto Pen είναι ένα μηχάνημα που προγραμματίζεται για να κάνει μια υπογραφή και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν πως την τελευταία μέρα της προεδρίας του υπέγραψε μαζικές χάρες σε άτομα της οικογένειάς του και συνεργάτες του που πιθανώς θα διώκονταν από την κυβέρνηση Τραμπ.

