Συνεργασία με τους Ταλιμπάν ανακοίνωσε η Ρωσία – Οι δηλώσεις Σοϊγκού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια «πλήρη συνεργασία» με τους κυβερνώντες Ταλιμπάν του Αφγανιστάν εγκαθιδρύει η Ρωσία και ενθαρρύνει άλλες χώρες στην περιοχή να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την Καμπούλ, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος ασφαλείας.

Η Ρωσία πέρυσι έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία κατέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, καθώς οι δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν μετά από 20 χρόνια πολέμου.

Τι λέει ο Σοϊγκού

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε τον Ρώσο αξιωματούχο Σεργκέι Σόιγκου να λέει ότι η συνεργασία με την Καμπούλ είναι σημαντική για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Σοϊγκού, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Μόσχα οικοδομεί έναν «πραγματιστικό διάλογο» με τους Ταλιμπάν που περιλαμβάνει την ασφάλεια, το εμπόριο, τον πολιτισμό και την ανθρωπιστική υποστήριξη.

Μιλούσε σε συνάντηση με τους ομολόγους του από τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), έναν 10μελή οργανισμό που περιλαμβάνει την Κίνα, την Ινδία, το Ιράν, το Πακιστάν και ορισμένα πρώην σοβιετικά κράτη.

Ο Σοϊγκού πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να αναβιώσει την ομάδα επαφής του με το Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν τέθηκαν εκτός νόμου από τη Ρωσία ως τρομοκρατικό κίνημα το 2003, αλλά η απαγόρευση άρθηκε τον Απρίλιο του 2025 .

Η Ρωσία βλέπει την ανάγκη να συνεργαστεί με την Καμπούλ, καθώς αντιμετωπίζει μια σημαντική απειλή για την ασφάλειά της από ένοπλες ομάδες που εδρεύουν σε μια σειρά χωρών, από το Αφγανιστάν έως τη Μέση Ανατολή.