Ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν χαιρέτισε χθες Πέμπτη την απόφαση της Ρωσίας να γίνει η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, χαρακτηρίζοντάς την «θαρραλέα» και πιστεύοντας ότι θ’ αποτελέσει παράδειγμα για τους άλλους (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο ΥΠΕΞ του Αφγανιστάν, δεξιά, με τον ρώσο πρεσβευτή στην Καμπούλ).

«Η θαρραλέα αυτή απόφαση θα είναι παράδειγμα για τους άλλους. Τώρα που άρχισε η διαδικασία αναγνώρισης, η Ρωσία προηγήθηκε απ’ όλους», δήλωσε ο υπουργός Αμίρ Χαν Μουτακί κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον ρώσο πρεσβευτή στην Καμπούλ Ντμίτρι Ζιρνόφ, σύμφωνα με ανάρτηση του αφγανού αξιωματούχου στην πλατφόρμα X.

Furthermore FM Muttaqi stated that this realistic decision would be remembered as a significant development in bilateral relations, and would set a good example for other countries, adding that it would also further strengthen cooperation between Afghanistan and Russia.

