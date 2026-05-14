Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία

Το ρωσικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή της Ρωσίας σε ξένες χώρες, όπως αναφέρει το Politico.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Μόσχα θα έχει το νόμιμο δικαίωμα να αποστέλλει στρατεύματα στο εξωτερικό για την προστασία Ρώσων πολιτών που συλλαμβάνονται, ερευνώνται, παραπέμπονται σε δίκη ή υφίστανται οποιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς στους οποίους η Ρωσία δεν ανήκει.

«Η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια κατασταλτική μηχανή για την καταστολή αποφάσεων που διαφωνούν με εκείνες που επιβάλλονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Βιατσέσλαβ Βολόντιν, πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έχει 14 ημέρες για να υπογράψει το νομοσχέδιο

Η Μόσχα έχει δικαιολογήσει εν μέρει την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 με την ανάγκη προστασίας των ρωσόφωνων Ουκρανών, τους οποίους θεωρεί συμπατριώτες της. Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο καταπατούσε τα δικαιώματά τους εδώ και χρόνια, και εξακολουθεί να απαιτεί την επαναφορά της ρωσικής γλώσσας και της Ρωσικής Εκκλησίας στην Ουκρανία σε κρατικό επίπεδο, ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το Κίεβο θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία νομιμοποιεί τον ρωσικό επεκτατισμό.

«Αυτή η απόφαση μπορεί να περιγραφεί με δύο λέξεις: επιθετική παρανομία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Heorhii Tykhyi, στο Politico και προσέθεσε ότι «χορηγώντας στον εαυτό του το απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιεί ρωσικές δυνάμεις κατοχής εκτός της χώρας, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης προστασίας των Ρώσων πολιτών, ο Πούτιν ουσιαστικά παραδέχεται ότι η επιθετικότητα έχει γίνει ο κανόνας της ρωσικής κρατικής πολιτικής».

Φέτος, διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει την Ρωσία ως άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ και τη Δύση.

Αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας της ΕΕ και ευρωβουλευτές φοβούνται ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να θεωρήσει τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια ως την ιδανική στιγμή για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης προς τη στρατιωτική συμμαχία. Αυτό το «παράθυρο» ευκαιρίας θα παραμείνει ανοιχτό όσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και η Ευρώπη δεν καταφέρει να ενισχύσει τη στρατιωτική της ικανότητα, σύμφωνα με τρεις πολιτικούς της ΕΕ, που έχουν άμεση γνώση των συζητήσεων και οι οποίοι μίλησαν στο Politico νωρίτερα αυτό το μήνα.