newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 14:32

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία

Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ρωσικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή της Ρωσίας σε ξένες χώρες, όπως αναφέρει το Politico.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Μόσχα θα έχει το νόμιμο δικαίωμα να αποστέλλει στρατεύματα στο εξωτερικό για την προστασία Ρώσων πολιτών που συλλαμβάνονται, ερευνώνται, παραπέμπονται σε δίκη ή υφίστανται οποιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς στους οποίους η Ρωσία δεν ανήκει.

«Η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια κατασταλτική μηχανή για την καταστολή αποφάσεων που διαφωνούν με εκείνες που επιβάλλονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Βιατσέσλαβ Βολόντιν, πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έχει 14 ημέρες για να υπογράψει το νομοσχέδιο

Η Μόσχα έχει δικαιολογήσει εν μέρει την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 με την ανάγκη προστασίας των ρωσόφωνων Ουκρανών, τους οποίους θεωρεί συμπατριώτες της. Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο καταπατούσε τα δικαιώματά τους εδώ και χρόνια, και εξακολουθεί να απαιτεί την επαναφορά της ρωσικής γλώσσας και της Ρωσικής Εκκλησίας στην Ουκρανία σε κρατικό επίπεδο, ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το Κίεβο θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία νομιμοποιεί τον ρωσικό επεκτατισμό.

«Αυτή η απόφαση μπορεί να περιγραφεί με δύο λέξεις: επιθετική παρανομία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Heorhii Tykhyi, στο Politico και προσέθεσε ότι «χορηγώντας στον εαυτό του το απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιεί ρωσικές δυνάμεις κατοχής εκτός της χώρας, με το πρόσχημα της υποτιθέμενης προστασίας των Ρώσων πολιτών, ο Πούτιν ουσιαστικά παραδέχεται ότι η επιθετικότητα έχει γίνει ο κανόνας της ρωσικής κρατικής πολιτικής».

Φέτος, διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει την Ρωσία ως άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ και τη Δύση.

Αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας της ΕΕ και ευρωβουλευτές φοβούνται ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να θεωρήσει τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια ως την ιδανική στιγμή για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης προς τη στρατιωτική συμμαχία. Αυτό το «παράθυρο» ευκαιρίας θα παραμείνει ανοιχτό όσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και η Ευρώπη δεν καταφέρει να ενισχύσει τη στρατιωτική της ικανότητα, σύμφωνα με τρεις πολιτικούς της ΕΕ, που έχουν άμεση γνώση των συζητήσεων και οι οποίοι μίλησαν στο Politico νωρίτερα αυτό το μήνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

Θεοδωρόπουλος: Χωρίς παραγωγικότητα δεν θα υπάρχει κοινωνικό κράτος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

World
Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίνει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίνει ευρύτερα», υποσχέθηκε στους CEOs της Nvidia, της Tesla και της Apple

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Κόσμος 14.05.26

Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Λετονίας - Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Σύνταξη
Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Κόσμος 14.05.26

Παραμένει σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο «Ambition» - «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης

Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Σύνταξη
Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
MV Hondius 14.05.26

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Σύνταξη
Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Κόσμος 14.05.26

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Σύνταξη
Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Συνομιλίες στο Πεκίνο 14.05.26

Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα

Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Κόσμος 14.05.26

Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Σύνταξη
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Αμερικανικός αποκλεισμός 14.05.26

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Σύνταξη
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Κόσμος 14.05.26

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Κόσμος 14.05.26

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας

Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Σύνταξη
Πόσο γεμάτες είναι οι φυλακές στην ΕΕ; Υπερπληθυσμός και κακές συνθήκες στην Ελλάδα
Κόσμος 14.05.26

«Εντελώς ακατάλληλες συνθήκες»: Πόσο γεμάτες είναι οι φυλακές της Ευρώπης;

Ο πληθυσμός των φυλακών αυξάνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, το ίδιο και οι καταγγελίες. Ο υπερπληθυσμός και η βία αυξάνονται ραγδαία, αλλά ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Σύνταξη
Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Σύνταξη
Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)

Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει μια τραγική σεζόν, οι φήμες για την απομάκρυνσή του συνεχίζονται, ωστόσο ο ίδιος ο Άρνε Σλοτ είναι βέβαιος πως θα είναι στον πάγκο της και του χρόνου.

Σύνταξη
Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Κόσμος 14.05.26

Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της Λετονίας - Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Σύνταξη
Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύνταξη
Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Σύνταξη
Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Η Γάζα και το βλέμμα της

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Σύνταξη
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Ελλάδα 14.05.26

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
Ανακοίνωση 14.05.26

«Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» - Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα η ΕΚΠΟΙΖΩ

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Σύνταξη
Μουντιάλ: Μισάωρο ημίχρονο στον τελικό για να… χωρέσει το show με Σακίρα και Μαντόνα (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Μουντιάλ: Μισάωρο ημίχρονο στον τελικό για να… χωρέσει το show με Σακίρα και Μαντόνα (vid, pics)

Ιστορικό θα είναι το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, αφού για πρώτη φορά θα διαρκέσει μισή ώρα για το προγραμματισμένο show με τη συμμετοχή της Σακίρα, της Μαντόνα και των BTS.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies