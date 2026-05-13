«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Κόσμος 13 Μαΐου 2026, 06:00

«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι ακριβώς εννοούσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν, μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία ανήμερα της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία, δήλωσε ότι «το ζήτημα οδεύει προς το τέλος».

Το σχόλιο έγινε σε απάντηση ερώτησης στη συνέντευξη Τύπου ως προς την «αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή» του Κιέβου και το εάν «η Δύση το παρακάνει».

«Πιστεύω ότι είναι το λεγόμενο παγκοσμιοποιημένο τμήμα των δυτικών ελίτ. Αυτοί είναι που μας πολεμούν μέσω της Ουκρανίας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Της «υποσχέθηκαν βοήθεια και άρχισαν να καλλιεργούν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι το ζήτημα οδεύει προς το τέλος, αλλά είναι πραγματικά σοβαρό»…

Επί της ουσίας, αν και μιλά για την προοπτική τερματισμού των συγκρούσεων, ο Πούτιν παρουσιάζει ως δεδομένη τη νίκη της Ρωσίας και το Κίεβο -μαζί με το ΝΑΤΟ- στην πλευρά των ηττημένων.

Επιμένει ότι, αν και «η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος πασχίζουν ειλικρινά για μια διευθέτηση» του πολέμου, «αυτό είναι, πρώτα και κύρια, ένα ζήτημα της Ρωσίας και της Ουκρανίας».

Εν μέσω τριγμών στο ΝΑΤΟ, δήλωσε εκ νέου ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μπορεί να απειλήσει τη Ρωσία. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε».

Προβοκατόρικη, η πρότασή του για «πιθανό μεσολαβητή» τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ερμηνεύτηκε από τους Ευρωπαίους ως υβριδική στρατηγική διχασμού.

Η δε δήλωση προθέσεών του για πολιτική διευθέτηση αντιμετωπίστηκε με προβληματισμό και επιφύλαξη -«υπάρχει πάντα ο φόβος ότι πρόκειται για ακόμη μία εξαπάτηση», σχολίασε ενδεικτικά ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο τη Δευτέρα.

Όμως στην απρόβλεπτη εποχή Τραμπ 2.0 και με τον πόλεμο στην Ουκρανία στο πέμπτο έτος -τώρα στο φόντο της κρίσης στο Ιράν- οι Ευρωπαίοι εξετάζουν πια σοβαρά τις απευθείας συνομιλίες με το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στη Μόσχα, στις 9 Μαΐου (REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Στο μυαλό του Πούτιν

Από τις αρχές του έτους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχουν τονίσει δημόσια την ανάγκη έναρξης διαλόγου με τη Ρωσία, καλώντας σε ενιαία ευρωπαϊκή στάση.

Ζητούμενο: να μην κριθεί το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας με απόντες τους Ευρωπαίους από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει επανεκκίνηση των σχέσεων με τη Μόσχα και κλίνει αναφανδόν υπέρ των θέσεων της Ρωσίας.

Η μετέπειτα μονοπώληση του ενδιαφέροντος του Αμερικανού προέδρου από τον νέο, επίσης αδιέξοδο πόλεμο στο Ιράν, στον οποίο όμως εμπλέκονται άμεσα οι ΗΠΑ, αύξησε τις προκλήσεις.

Το ευρωατλαντικό ρήγμα διευρύνθηκε.

Το ουκρανικό μπήκε στο διπλωματικό περιθώριο.

Οι προμήθειες όπλων στο Κίεβο -κυρίως με την αγορά αμερικανικών από τους Ευρωπαίους- μειώθηκαν έτι περαιτέρω, εν μέσω σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων των ΗΠΑ.

Η δε κρίση στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί ενεργειακή κρίση και τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, με τη Μόσχα να είναι από τους λίγους ωφελούμενους οικονομικά, λόγω της προσωρινής αναστολής των αμερικανικών κυρώσεων στην πώληση ρωσικού πετρελαίου.

Η απόφαση αυτή της Ουάσιγκτον έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη πολιτική της ΕΕ.

Στους κόλπους της, ωστόσο, τα διλήμματα πλέον περισσεύουν.

Ορισμένα κράτη-μέλη τάσσονται ανοιχτά ή παρασκηνιακά υπέρ της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Ρωσία για αποκατάσταση της πρόσβασης σε φθηνή ενέργεια.

Άλλα ζητούν στάση αναμονής, μέχρι η Μόσχα να έχει αποδυναμωθεί στις όποιες μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Πράγματι, η πολεμική οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται υπό πίεση, η εισβολή στην Ουκρανία έχει «κολλήσει», το Κίεβο πλήττει τη ρωσική βιομηχανία ενέργειας με drones και πυραύλους και η λαϊκή δυσαρέσκεια για τις πολιτικές του Κρεμλίνου αυξάνεται, σχεδόν τέσσερις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Όμως, ο Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στους όρους του για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας μάλιστα έως το τέλος του έτους την επιχειρησιακή ανάπτυξη του νέου διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην περσινή σύνοδο κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Παρίσι (EPA/LUDOVIC MARIN)

Ουκρανία και ΕΕ σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την έναρξη της ρωσικής πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, η ΕΕ εφαρμόζει μια πολιτική απομόνωσης της Μόσχας.

Όμως η -κατά πολλούς «δηλητηριασμένη»- προσφορά του Πούτιν για διάλογο δεν έγινε στο κενό.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Financial Times έγραφαν ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τη Μόσχα, κατόπιν αιτήματος και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Χρειαζόμαστε την κατάλληλη στιγμή να έχουμε συνομιλίες με τη Ρωσία για να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανήμερα της Ημέρας της Ευρώπης.

«Δεν θέλουμε να διαταράξουμε την πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας την ΕΕ «έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται» για την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες και βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία σχετικά με αυτό», είπε τις προάλλες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ στην εφημερίδα Welt.

Το Βερολίνο, μαζί με το Παρίσι και το Λονδίνο, προσέθεσε, εργάζονται πάνω σε «μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

Όμως οι «27» πασχίζουν να συμφωνήσουν εάν, πότε και υπό ποιο σχήμα και όρους θα μπορούσαν να συνομιλήσουν απευθείας με το Κρεμλίνο.

«Υπάρχουν, φυσικά, πολλά ερωτήματα που σχετίζονται με τα αιτήματά μας προς τη Ρωσία, προκειμένου να έχουμε μια σταθερή και ειρηνική Ευρώπη», σχολίασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Χρειαζόμαστε παραχωρήσεις και από τη ρωσική πλευρά», τόνισε.

Το θέμα, ανέφερε, θα συζητηθεί στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στα τέλη του μήνα, στη Λευκωσία.

Ονόματα πάνε κι έρχονται εν τω μεταξύ για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί των συνομιλιών από πλευράς των «27».

Θα πρέπει να έχει ευρεία υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοπιστία απέναντι σε Κίεβο, Μόσχα και Λευκό Οίκο.

«Ας επιλέξουν έναν ηγέτη που εμπιστεύονται», είπε ο Πούτιν, «κάποιον που δεν έχει κακολογήσει τη Ρωσία».

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Εξαντλείται η υπομονή 30.04.26

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Δημοσκοπήσεις: Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ – Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές
Μακριά η αυτοδυναμία 13.05.26

Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ - Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 13.05.26

Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Ιράν: Η Κίνα ζητά από το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του για να τερματιστεί ο πόλεμος
Πεκίνο 13.05.26

Παρέμβαση Κίνας μέσω Πακιστάν για τον πόλεμο στο Ιράν

Η Κίνα «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου
Πολιτικές λιτότητας 13.05.26

Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου στην Αργεντινή

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου κόντρα στις πολιτικές λιτότητας του Μιλέι.

Ισημερινός: Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή – Είχε δεχτεί απειλές
Ισημερινός 13.05.26

Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή

Δικαστής, που είχε δεχθεί απειλές, δολοφονήθηκε στον Ισημερινό ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της.

ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Αμερικανοί βουλευτές 13.05.26

Ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση ΗΠΑ - Τουρκίας στο θέμα των F-35

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

