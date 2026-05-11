newspaper
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γερμανία: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για διαμεσολάβηση Σρέντερ σε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 15:59

Γερμανία: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για διαμεσολάβηση Σρέντερ σε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

«Η Ρωσία γνωρίζει ποιοι είναι οι αρμόδιοι στην Ευρώπη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Όχι» είπε η γερμανική κυβέρνηση στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για διαμεσολάβηση του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ σε ενδεχόμενη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία γνωρίζει ποιοι είναι οι αρμόδιοι στην Ευρώπη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και τόνισε ότι «υπάρχει σαφώς καθορισμένο περιβάλλον διαμεσολάβησης» για το θέμα. Εάν η Ρωσία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων, τα αρμόδια άτομα από την ευρωπαϊκή πλευρά είναι γνωστά, σημείωσε και διαβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση «θα συνεχίσει να συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή παράμετρο, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ευρώπη διεκδικεί μερίδιο σε μια πιθανή ειρηνευτική διαδικασία και εναπόκειται στη Ρωσία να αποδεχτεί τη συμμετοχή της.

«Οι όροι για κατάπαυση του πυρός έχουν περιγραφεί δημοσίως και επαρκώς και η κυβέρνηση αναμένει πλέον ουσιαστικά μηνύματα από τη Μόσχα, ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί με βάση αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι γνωστά εδώ και εβδομάδες», συνέχισε ο κ. Κορνέλιους.

Τα κόμματα

Από την πλευρά των κομμάτων, οι Πράσινοι και η Αριστερά αντέδρασαν απορρίπτοντας την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν ή τουλάχιστον εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), από το οποίο προέρχεται ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, καταγράφονται ανάμικτες αντιδράσεις.

Ο ειδικός για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ραλφ Στέγκνερ, μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel, χαιρέτισε «κάθε πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο», ενώ ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής ‘Αντις Αχμέτοβιτς υπογράμμισε την ανάγκη «κάθε προσφορά να εξετάζεται σοβαρά ως προς την αξιοπιστία της».

Πρόσθεσε επίσης: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία αποφασίζουν μόνες για το μέλλον της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ενώ ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την παρουσία της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Εάν για αυτό προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του πρώην καγκελάριου Σρέντερ, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να μην αποκλειστεί κατηγορηματικά εκ των προτέρων», δήλωσε ο κ. Αχμέτοβιτς.

Την ίδια ώρα ο σοσιαλδημοκράτης πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Μίχαελ Ροτ δηλώνει στην Tagesspiegel ότι η πρόταση συνιστά «προσβολή για τις ΗΠΑ και προφανή ελιγμό» εκ μέρους της Ρωσίας. «Όποιος επιθυμεί στα σοβαρά την ειρήνη, ξεκινά με μια εκεχειρία και ο μεσολαβητής δεν μπορεί να είναι φίλος του Πούτιν – θα πρέπει άλλωστε να γίνει αποδεκτός και από την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ροτ.

Οι Πράσινοι απέρριψαν ξεκάθαρα την πρόταση. «Ο επιτιθέμενος είναι ο Πούτιν και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τερματίσει τον πόλεμο. Η πρότασή του για τον Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι παράλογη. Ακόμη και στο Κρεμλίνο θα έπρεπε επιτέλους να είναι γνωστό σε όλους ότι ο πρώην καγκελάριος δεν διαθέτει αξιοπιστία και έχει καταστεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ευρώπη εξαιτίας της φιλίας του με τον Ρώσο πρόεδρο», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Μπρίτα Χάσελμαν.

Ανοιχτή, αντιθέτως, στην ιδέα εμφανίστηκε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD): «Οποιαδήποτε διαμεσολάβηση που συμβάλλει στον τερματισμό των θανάτων και από τις δύο πλευρές είναι ευπρόσδεκτη και αυτό ισχύει και για πιθανές προσπάθειες διαμεσολάβησης από τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της AfD για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρονμάιερ.

Εκπρόσωπος του ίδιου του κ. Σρέντερ δήλωσε πάνως στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι ο πρώην καγκελάριος δεν θα σχολιάσει το θέμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Η ανακοίνωση 11.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Σύνταξη
Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Τα τελευταία νέα 11.05.26

Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius - Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης με χανταϊό

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 15:57

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Αρχοντία Κάτσουρα - Νεκτάριος Δαργάκης
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Σύνταξη
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Αναστολή ποινής 10.05.26

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Μπάσκετ 11.05.26

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)

Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025

Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
Σειφ Σπεις 11.05.26

Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ελλάδα 11.05.26

Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία επειδή τους έκλεψε περιστέρια - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies