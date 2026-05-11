Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Όχι» είπε η γερμανική κυβέρνηση στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για διαμεσολάβηση του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ σε ενδεχόμενη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία γνωρίζει ποιοι είναι οι αρμόδιοι στην Ευρώπη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και τόνισε ότι «υπάρχει σαφώς καθορισμένο περιβάλλον διαμεσολάβησης» για το θέμα. Εάν η Ρωσία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων, τα αρμόδια άτομα από την ευρωπαϊκή πλευρά είναι γνωστά, σημείωσε και διαβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση «θα συνεχίσει να συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή παράμετρο, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ευρώπη διεκδικεί μερίδιο σε μια πιθανή ειρηνευτική διαδικασία και εναπόκειται στη Ρωσία να αποδεχτεί τη συμμετοχή της.

«Οι όροι για κατάπαυση του πυρός έχουν περιγραφεί δημοσίως και επαρκώς και η κυβέρνηση αναμένει πλέον ουσιαστικά μηνύματα από τη Μόσχα, ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί με βάση αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι γνωστά εδώ και εβδομάδες», συνέχισε ο κ. Κορνέλιους.

Τα κόμματα

Από την πλευρά των κομμάτων, οι Πράσινοι και η Αριστερά αντέδρασαν απορρίπτοντας την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν ή τουλάχιστον εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), από το οποίο προέρχεται ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, καταγράφονται ανάμικτες αντιδράσεις.

Ο ειδικός για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ραλφ Στέγκνερ, μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel, χαιρέτισε «κάθε πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο», ενώ ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής ‘Αντις Αχμέτοβιτς υπογράμμισε την ανάγκη «κάθε προσφορά να εξετάζεται σοβαρά ως προς την αξιοπιστία της».

Πρόσθεσε επίσης: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία αποφασίζουν μόνες για το μέλλον της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ενώ ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την παρουσία της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Εάν για αυτό προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του πρώην καγκελάριου Σρέντερ, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να μην αποκλειστεί κατηγορηματικά εκ των προτέρων», δήλωσε ο κ. Αχμέτοβιτς.

Την ίδια ώρα ο σοσιαλδημοκράτης πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Μίχαελ Ροτ δηλώνει στην Tagesspiegel ότι η πρόταση συνιστά «προσβολή για τις ΗΠΑ και προφανή ελιγμό» εκ μέρους της Ρωσίας. «Όποιος επιθυμεί στα σοβαρά την ειρήνη, ξεκινά με μια εκεχειρία και ο μεσολαβητής δεν μπορεί να είναι φίλος του Πούτιν – θα πρέπει άλλωστε να γίνει αποδεκτός και από την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ροτ.

Οι Πράσινοι απέρριψαν ξεκάθαρα την πρόταση. «Ο επιτιθέμενος είναι ο Πούτιν και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τερματίσει τον πόλεμο. Η πρότασή του για τον Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι παράλογη. Ακόμη και στο Κρεμλίνο θα έπρεπε επιτέλους να είναι γνωστό σε όλους ότι ο πρώην καγκελάριος δεν διαθέτει αξιοπιστία και έχει καταστεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ευρώπη εξαιτίας της φιλίας του με τον Ρώσο πρόεδρο», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Μπρίτα Χάσελμαν.

Ανοιχτή, αντιθέτως, στην ιδέα εμφανίστηκε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD): «Οποιαδήποτε διαμεσολάβηση που συμβάλλει στον τερματισμό των θανάτων και από τις δύο πλευρές είναι ευπρόσδεκτη και αυτό ισχύει και για πιθανές προσπάθειες διαμεσολάβησης από τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της AfD για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρονμάιερ.

Εκπρόσωπος του ίδιου του κ. Σρέντερ δήλωσε πάνως στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι ο πρώην καγκελάριος δεν θα σχολιάσει το θέμα.