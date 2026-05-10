Κυριακή 10 Μαϊου 2026
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 22:46

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος της χώρας του με την Ουκρανία «ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του», καθώς ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε εκ νέου τη Δύση ότι παρατείνει τις εχθροπραξίες μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Μιλώντας μετά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα ή σε μια ουδέτερη χώρα.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που η Ρωσία και η Ουκρανία τηρούν μια σύντομη τριήμερη εκεχειρία που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχίζουν τις συζητήσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Ωστόσο, οι ευρύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και ότι τις προηγούμενες 24 ώρες σημειώθηκαν σχεδόν 150 συγκρούσεις στα μέτωπα.

Οι δηλώσεις αντανακλούν επίσης την αυξανόμενη πίεση και στις δύο πλευρές μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου που έχει καταστρέψει τμήματα της Ουκρανίας και έχει επιβαρύνει την οικονομία της Ρωσίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Τι είπε ο Πούτιν;

«Πιστεύω ότι το θέμα πλησιάζει στο τέλος του», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος ηγέτης, ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι μόνο αφού έχουν ήδη καθοριστεί οι όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Κρεμλίνο είχε απορρίψει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο του 2025 για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ζελένσκι, Πούτιν και Τραμπ.

«Αυτό θα πρέπει να είναι το τελικό σημείο, όχι οι ίδιες οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πούτιν μετά την Ημέρα της Νίκης, η οποία σηματοδοτεί τη νίκη της Ρωσίας επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί νέες ρυθμίσεις ασφαλείας με την Ευρώπη και ότι ο προτιμώμενος διαπραγματευτικός του εταίρος θα ήταν ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ο Σρέντερ έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στη Γερμανία για τη στενή του σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο πρώην Γερμανός καγκελάριος ανέλαβε πρόεδρος ενός αμφιλεγόμενου γερμανο-ρωσικού κονσόρτσιουμ αγωγών φυσικού αερίου μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα το 2005.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι επεκτείνει τη συμμαχία ασφαλείας του ΝΑΤΟ για να την περικυκλώσει, και ο Πούτιν έχει επικαλεστεί αυτό ως μία από τις δικαιολογίες για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Χαρακτήρισε την επέκταση του ΝΑΤΟ ως «ζήτημα ζωής και θανάτου» για τη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε μετά την παρέλαση αν η στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία είχε πάει πολύ μακριά, ο Πούτιν είπε: «Άρχισαν να κλιμακώνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα».

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι οι δυτικές χώρες «πέρασαν μήνες περιμένοντας τη Ρωσία να υποστεί συντριπτική ήττα, να καταρρεύσει η κρατική της υπόσταση. Δεν πέτυχε».

«Και μετά κόλλησαν σε αυτό το μονοπάτι, και τώρα δεν μπορούν να βγουν από αυτό», πρόσθεσε.

Γιατί ο Πούτιν μιλάει για τον τερματισμό του πολέμου τώρα;

Η υπόδειξη του Ρώσου προέδρου ότι το τέλος του πολέμου μπορεί να πλησιάζει οφείλεται περισσότερο στην παγκόσμια «ελπίδα και αισιοδοξία» παρά σε μια νηφάλια ανάγνωση των λόγων του, σύμφωνα με τον αναλυτή Κίρ Γκάιλς.

Ο Γκάιλς, ερευνητής στο Chatham House, σημείωσε ότι «τα τελευταία 18 μήνες έχουν γίνει πολλές υποσχέσεις ότι το τέλος του πολέμου ήταν επικείμενο», καμία από τις οποίες «δεν έγινε πραγματικότητα», όπως δήλωσε στο Al Jazeera.

Προειδοποίησε να μην ερμηνευθούν τα σχόλια του Πούτιν ως αξιόπιστος δείκτης ότι η σύγκρουση πλησιάζει πραγματικά στην επίλυση.

«Το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι τώρα ο Πούτιν συνειδητοποιεί ότι η Ρωσία δεν κερδίζει στην πραγματικότητα τον πόλεμο», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν μπορεί επομένως να είναι «πιο πρόθυμος να τον αναστείλει από ό,τι στο παρελθόν, όταν απέρριψε όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ επειδή πίστευε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα από τη συνέχιση των εχθροπραξιών παρά από την επιβολή εκεχειρίας από τον Τραμπ».

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, έχει αφήσει τεράστιες εκτάσεις της ανατολικής Ουκρανίας σε ερείπια και έχει εξαντλήσει την οικονομία της Ρωσίας, η οποία ανέρχεται σε 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι κυρώσεις υπό τη διεύθυνση της Δύσης έχουν επίσης επηρεάσει την οικονομία της Ρωσίας.

Οι σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη είναι χειρότερες από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου. Ενώ η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, δυσκολεύεται να καταλάβει πλήρως την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ οι αντεπιθέσεις της Ουκρανίας δεν κατάφεραν να ανακτήσουν σημαντικές κατεχόμενες περιοχές.

Οι δηλώσεις του Πούτιν συμπίπτουν επίσης με τις ανανεωμένες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να ωθήσουν τις δύο πλευρές προς τουλάχιστον προσωρινές εκεχειρίες και ανθρωπιστικές συμφωνίες. Ο Τραμπ υποστήριξε δημοσίως την Παρασκευή την τελευταία τριήμερη εκεχειρία, λέγοντας ότι ελπίζει να γίνει «η αρχή του τέλους» του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στο επίκεντρο της προσπάθειάς του για επανεκλογή το 2024, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι θα μπορούσε να σταματήσει τις μάχες εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η επίτευξη συμφωνίας αποδεικνύεται δύσκολη, καθώς η Ρωσία επιμένει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς και αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ το Κίεβο αρνείται να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος και απαιτεί να περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους
Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους

Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.05.26

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή
Μέσω Πακιστάν έφτασε στις ΗΠΑ η απάντηση του Ιράν στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Στα Στενά του Ορμούζ η ένταση ωστόσο έχει κλιμακωθεί καθώς Κουβέιτ και ΗΑΕ καταγγέλλουν ότι ιρανικά drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»
Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στον αρχηγό του στρατού του Ιράν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους»

Βρετανία: Σοβαρό ρήγμα στο κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες
Για πολλούς αναλυτές, οι εκλογές αυτές δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος.

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη – Σε εξέλιξη η εκκένωση
Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Τι αναφέρει η απάντηση της Τεχεράνης – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν
Σημεία από την απάντηση του Ιράν στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους - Όλες οι εξελίξεις στο in

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών
Οι Αρχές θα ζητήσουν τη συνδρομή παιδοψυχολόγου για να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες για τα όσα έγιναν στο όχημα της οικογένειας - Δεν μπορεί ακόμα να καταθέσει η 28χρονη

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)
Και μη χειρότερα με τον προκλητικό Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ που όρισε ο Λανουά στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1. Ονειρεύτηκε χέρι που δεν ήταν για να δώσει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

