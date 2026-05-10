Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος της χώρας του με την Ουκρανία «ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του», καθώς ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε εκ νέου τη Δύση ότι παρατείνει τις εχθροπραξίες μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Μιλώντας μετά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα ή σε μια ουδέτερη χώρα.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που η Ρωσία και η Ουκρανία τηρούν μια σύντομη τριήμερη εκεχειρία που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχίζουν τις συζητήσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Ωστόσο, οι ευρύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και ότι τις προηγούμενες 24 ώρες σημειώθηκαν σχεδόν 150 συγκρούσεις στα μέτωπα.

Οι δηλώσεις αντανακλούν επίσης την αυξανόμενη πίεση και στις δύο πλευρές μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου που έχει καταστρέψει τμήματα της Ουκρανίας και έχει επιβαρύνει την οικονομία της Ρωσίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Τι είπε ο Πούτιν;

«Πιστεύω ότι το θέμα πλησιάζει στο τέλος του», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος ηγέτης, ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι μόνο αφού έχουν ήδη καθοριστεί οι όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Κρεμλίνο είχε απορρίψει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο του 2025 για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ζελένσκι, Πούτιν και Τραμπ.

«Αυτό θα πρέπει να είναι το τελικό σημείο, όχι οι ίδιες οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πούτιν μετά την Ημέρα της Νίκης, η οποία σηματοδοτεί τη νίκη της Ρωσίας επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να διαπραγματευτεί νέες ρυθμίσεις ασφαλείας με την Ευρώπη και ότι ο προτιμώμενος διαπραγματευτικός του εταίρος θα ήταν ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ο Σρέντερ έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στη Γερμανία για τη στενή του σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο πρώην Γερμανός καγκελάριος ανέλαβε πρόεδρος ενός αμφιλεγόμενου γερμανο-ρωσικού κονσόρτσιουμ αγωγών φυσικού αερίου μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα το 2005.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι επεκτείνει τη συμμαχία ασφαλείας του ΝΑΤΟ για να την περικυκλώσει, και ο Πούτιν έχει επικαλεστεί αυτό ως μία από τις δικαιολογίες για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Χαρακτήρισε την επέκταση του ΝΑΤΟ ως «ζήτημα ζωής και θανάτου» για τη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε μετά την παρέλαση αν η στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία είχε πάει πολύ μακριά, ο Πούτιν είπε: «Άρχισαν να κλιμακώνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα».

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι οι δυτικές χώρες «πέρασαν μήνες περιμένοντας τη Ρωσία να υποστεί συντριπτική ήττα, να καταρρεύσει η κρατική της υπόσταση. Δεν πέτυχε».

«Και μετά κόλλησαν σε αυτό το μονοπάτι, και τώρα δεν μπορούν να βγουν από αυτό», πρόσθεσε.

🇷🇺 🇺🇦 Russian President Putin says the war in Ukraine is ‘coming to an end’ Russian President Vladimir Putin says the war in Ukraine is “heading to an end”, blasting Western countries for helping Ukraine. This comes after a scaled-back Victory Day parade in Moscow, which saw… pic.twitter.com/PpKqQ2lK4D — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2026

Γιατί ο Πούτιν μιλάει για τον τερματισμό του πολέμου τώρα;

Η υπόδειξη του Ρώσου προέδρου ότι το τέλος του πολέμου μπορεί να πλησιάζει οφείλεται περισσότερο στην παγκόσμια «ελπίδα και αισιοδοξία» παρά σε μια νηφάλια ανάγνωση των λόγων του, σύμφωνα με τον αναλυτή Κίρ Γκάιλς.

Ο Γκάιλς, ερευνητής στο Chatham House, σημείωσε ότι «τα τελευταία 18 μήνες έχουν γίνει πολλές υποσχέσεις ότι το τέλος του πολέμου ήταν επικείμενο», καμία από τις οποίες «δεν έγινε πραγματικότητα», όπως δήλωσε στο Al Jazeera.

Προειδοποίησε να μην ερμηνευθούν τα σχόλια του Πούτιν ως αξιόπιστος δείκτης ότι η σύγκρουση πλησιάζει πραγματικά στην επίλυση.

«Το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι τώρα ο Πούτιν συνειδητοποιεί ότι η Ρωσία δεν κερδίζει στην πραγματικότητα τον πόλεμο», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν μπορεί επομένως να είναι «πιο πρόθυμος να τον αναστείλει από ό,τι στο παρελθόν, όταν απέρριψε όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ επειδή πίστευε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα από τη συνέχιση των εχθροπραξιών παρά από την επιβολή εκεχειρίας από τον Τραμπ».

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, έχει αφήσει τεράστιες εκτάσεις της ανατολικής Ουκρανίας σε ερείπια και έχει εξαντλήσει την οικονομία της Ρωσίας, η οποία ανέρχεται σε 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι κυρώσεις υπό τη διεύθυνση της Δύσης έχουν επίσης επηρεάσει την οικονομία της Ρωσίας.

Οι σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη είναι χειρότερες από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου. Ενώ η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, δυσκολεύεται να καταλάβει πλήρως την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ οι αντεπιθέσεις της Ουκρανίας δεν κατάφεραν να ανακτήσουν σημαντικές κατεχόμενες περιοχές.

Οι δηλώσεις του Πούτιν συμπίπτουν επίσης με τις ανανεωμένες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να ωθήσουν τις δύο πλευρές προς τουλάχιστον προσωρινές εκεχειρίες και ανθρωπιστικές συμφωνίες. Ο Τραμπ υποστήριξε δημοσίως την Παρασκευή την τελευταία τριήμερη εκεχειρία, λέγοντας ότι ελπίζει να γίνει «η αρχή του τέλους» του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στο επίκεντρο της προσπάθειάς του για επανεκλογή το 2024, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι θα μπορούσε να σταματήσει τις μάχες εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η επίτευξη συμφωνίας αποδεικνύεται δύσκολη, καθώς η Ρωσία επιμένει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς και αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ το Κίεβο αρνείται να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος και απαιτεί να περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας σε οποιαδήποτε συμφωνία.