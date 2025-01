Η Μπρουκ Σιλντς λέει ότι ο χειρουργός της υπερέβαλε στην επέμβαση αιδοιοπλαστικής χωρίς να τη ρωτήσει

Η Μπρουκ Σιλντς δεν θα το κρύβει πια. Η ηθοποιός του «Pretty Baby», 59 ετών σήμερα, προέβη σε εντυπωσιακές κατηγορίες εναντίον του πλαστικού χειρουργού της στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, «Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman» (Δεν επιτρέπεται να μεγαλώνουμε. Σκέψεις για τη γήρανση ως γυναίκα).

Η Μπρουκ Σιλντς είπε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μείωσης των χειλέων ενώ ήταν στα 40 της, αφού ένιωσε δυσφορία από την τριβή και είχε αιμορραγία.

Ωστόσο, ο χειρουργός της την ενημέρωσε κατά τη διάρκεια μιας μετεγχειρητικής εξέτασης ότι της χάρισε ένα «μικρό μπόνους» χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ βρισκόταν κάτω από το μαχαίρι του για την κολπική αναζωογόνηση.

«Τα άβολα αλλά πολύ αληθινά ζητήματα»

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν ντρέπομαι να μοιραστώ αυτές τις πολύ προσωπικές πληροφορίες», έγραψε η ηθοποιός στα απομνημονεύματά της, σύμφωνα με το Us Weekly.

«Αλλά, αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και μιλάμε για την υγεία των γυναικών, τότε πρέπει να αναδείξουμε τα άβολα αλλά πολύ αληθινά ζητήματα».

Η Μπρουκ Σιλντς θυμήθηκε ότι ο χειρουργός της φαινόταν περήφανος για το «την έξτρα δράση» του, ενώ σημείωσε ότι αυτή δεν ήθελε εξαρχής την «μη αναστρέψιμη» επέμβαση.

Για την ευαισθητοποίηση του κοινού

«Με ενημέρωσε ότι μου χάρισε ένα μικρό μπόνους», δήλωσε η Μπρουκ Σιλντς σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Ένιωσα σαν μια αδικαιολόγητη εισβολή –κάτι παράξενο, σαν ένα είδος βιασμού».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι «τίποτα δεν έδειχνε προς αυτή την ανάγκη, να είμαι δηλαδή πιο σφιχτή ή μικρότερη ή πιο σταθερή ή νεότερη, ειδικά εκεί».

Παρά το γεγονός ότι δεν το είπε στον σύζυγό της, Κρις Χέντσι, με τον οποίο είναι μαζί σχεδόν 24 χρόνια, «για πολύ καιρό», το πρώην μοντέλο του Calvin Klein σχολίασε ότι δημοσιοποιεί την ιστορία της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Η Μπρουκ Σιλντς δήλωσε ότι «η ντροπή δεν αποτελεί πλέον επιλογή» στο βιβλίο της

Η γήρανση δεν είναι χαριτωμένη

Η Μπρουκ Σιλντς δήλωσε ότι «η ντροπή δεν αποτελεί πλέον επιλογή» στο βιβλίο της. Η σταρ είναι μητέρα δύο κοριτσιών, της Ρόουαν, 21 ετών, και της Γκρίερ, 18 ετών. Η ηθοποιός της Γαλάζιας Λίμνης έχει μιλήσει για τη γήρανση στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι «μια χαριτωμένη διαδικασία».

«Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να πούμε ακόμη και ότι, εντάξει, αν πρόκειται να γεράσετε, θα πρέπει να το κάνετε με χάρη», δήλωσε στο Allure τον Ιούνιο του 2024.

«Συγχωρείστε με, αλλά.. άντε γ@μήσου».

Ειλικρίνεια

Η ηθοποιός επέμεινε ότι οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν στον εαυτό τους «αποδοχή και καλοσύνη» αλλά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. «Αν δεν σου αρέσει αυτό που συμβαίνει στο στομάχι σου, κάνε κοιλιακούς», είπε.

«Νομίζω ότι το να είσαι «χαριτωμένος» καθώς γερνάς είναι απλά να παραδέχεσαι την αλήθεια και μετά να είσαι άνετα μέσα σε αυτό. Τίποτε άλλο χαριτωμένο δε βλέπω».

Το Μπρουκ Σιλντς ήταν εξόχως ειλικρινής τα τελευταία χρόνια. Στο ντοκιμαντέρ της του 2023 στο Hulu, «Pretty Baby: Brooke Shields», αποκάλυψε ότι βιάστηκε από έναν σκηνοθέτη στα 20 της χρόνια, αφού αποφοίτησε από το Princeton.

*Με στοιχεία από nypost.com