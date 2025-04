Η έρευνα για την επίθεση του Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 Παλαιστίνιοι νοσηλευτές και διασώστες τον περασμένο μήνα στη Γάζα ανέδειξε «σειρά επαγγελματικών σφαλμάτων» και ένας διοικητής των Ισραηλινών στρατιωτών θα παυθεί, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ο ισραηλινός στρατός.

«Η έρευνα έφερε στο φως πολλά επαγγελματικά σφάλματα, ανυπακοή στις διαταγές και παράλειψη πλήρους αναφοράς σχετικά με το περιστατικό», παραδέχεται ο ισραηλινός στρατός που διευκρινίζει ότι ο υποδιοικητής της ισραηλινής μονάδας που ευθύνεται θα απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, πρόκειται για τη 14η Εφεδρική Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, η οποία ηγείτο της επιχείρησης στη Ράφα, την ώρα που έγιναν οι δολοφονίες των διασωστών.

Οι 15 Παλαιστίνιοι νοσηλευτές και διασώστες σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στις 23 Μαρτίου και θάφτηκαν πρόχειρα επί τόπου.

Τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν μία εβδομάδα αργότερα από τον ΟΗΕ και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Διεθνή ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο όπου αποτυπώνονται οι τελευταίες στιγμές των διασωστών.

⚡BREAKING:

The full video that was discovered on the cellphone of a paramedic who was found along with 14 other Palestinian rescue and medical workers in a mass grave in Gaza. In total 15 aid workers were executed by Israeli gunfire.

At 1:30 -The camera shakes, the video… https://t.co/am628RG5nw pic.twitter.com/TFUW07rCmP

— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 5, 2025