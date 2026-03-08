«Ο JFK Jr. φιλούσε υπέροχα» – Η Μπρουκ Σιλντς θυμάται τη σύντομη σχέση της με το υιό Κένεντι

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στις 6 Μαρτίου στο TikTok μαζί με την κόρη της, Ρόουαν Φράνσις Χέντσι, η 60χρονη Μπρουκ Σιλντς περιέγραψε τον JFK Jr. ως «έναν από τους καλύτερους kisser».

Καθώς η Χέντσι, 22 ετών, συγχρόνιζε τα χείλη της πάνω στην ερμηνεία του «Boom Clap» από την Taylor Swift και την Charli xcx από την περιοδεία της Swift το 1989, εμφανίστηκε ένα κείμενο πάνω από το κλιπ που έγραφε: «Αναρωτιέμαι αν ο JFK Jr. φιλούσε υπέροχα;».

Στη συνέχεια, η κάμερα στράφηκε προς τη Σίλντς, η οποία γύρισε με δραματικό και πονηρό βλέμμα για να κοιτάξει πάνω από τον ώμο της, ενώ το κείμενο στην οθόνη άλλαξε σε: «Από τα καλύτερα φιλιά».

Η άρνηση από μεριάς της

Η Σιλντς γνώρισε τον JFK Jr. -του οποίου οι γονείς ήταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι και η Τζάκι Ο.- κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για σκι στο Άσπεν του Κολοράντο, τη δεκαετία του 1980.

Στο βιβλίο JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, των RoseMarie Terenzio και Liz McNeil, που εκδόθηκε το 2024, η Σιλντς θυμήθηκε: «Ήμουν 19 ή 20 ετών, αλλά ήμουν ακόμα παρθένα, οπότε κυριολεκτικά το απέφυγα λέγοντάς του: «Δε θέλεις να χάσω την παρθενιά μου μαζί σου, γιατί στον κόσμο μου αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε παντρεμένοι. Οπότε κάνε μια χάρη στον εαυτό σου και άσε με ήσυχη»».

«Ήμουν απόλυτα ειλικρινής. Ήταν μια γλυκιά, ειλικρινής συζήτηση», πρόσθεσε.

«Το καλύτερο φιλί»

Η Σιλντς έκανε παρόμοια σχόλια για τα φιλιά του JFK Jr. κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Απρίλιο του 2023 στην εκπομπή The Howard Stern Show.

Τότε, είπε ότι ο αείμνηστος επιχειρηματίας, ο οποίος πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999 σε ηλικία 38 ετών, ήταν «το καλύτερο φιλί» που είχε ποτέ.

«Με φίλησε και ήταν το καλύτερο φιλί που είχα ποτέ στη ζωή μου» αποκάλυψε η ηθοποιός της Γαλάζιας Λίμνης.

Πρόσθεσε: «Ήταν κάτι παραπάνω από γοητευτικός. Τα χείλη του ήταν όμορφα, το πρόσωπό του ήταν καταπληκτικό, το σώμα του και ο χαρακτήρας του, και ήταν προσγειωμένος, αστείος και με τρόπους».

Τα τελευταία σχόλια της Σιλντς σχετικά με τη σύντομη σχέση της με τον Κένεντι Τζούνιορ έρχονται εν μέσω της δημοτικότητας του Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette, μιας σειράς περιορισμένων επεισοδίων του FX που επανεξετάζει τον πραγματικό ρομαντισμό του πρώην δικηγόρου με την πρώην συνεργάτιδα του Calvin Klein, και μετέπειτα σύζυγό του Κάρολιν Μπεσέτ.

προβάλλεται κάθε εβδομάδα στο FX.

