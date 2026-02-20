Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Η νέα σειρά Love Story, που έκανε πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου, βουτάει με τα μούτρα στην ερωτική σχέση και γάμο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ. Αλλά πριν ο γιος του JFK και της Τζάκι Ο ερωτευτεί μια μυστηριώδη υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Calvin Klein, είχε εμπλακεί συναισθηματικά σε μια άλλη, πολύ προβεβλημένη από τον Τύπο και εξαιρετικά ασταθή σχέση με μια εντυπωσιακή ξανθιά περσόνα: την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα.

Σύμφωνα με το People, ο «πρίγκιπας της Αμερικής» και η ηθοποιός του Blade Runner συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν οι οικογένειές τους έκαναν διακοπές στην Καραϊβική, στο νησί του Αγίου Μαρτίνου.

Χρόνια αργότερα, το 1988, το ζευγάρι είχε μια άλλη μοιραία συνάντηση, όταν η θεία του Κένεντι, η αδερφή της Τζάκι, Λι Ραντζιβίλ, παντρεύτηκε τον Αμερικανό σκηνοθέτη και χορογράφο Χέρμπερτ Ρος.

Ο Ρος είχε πρόσφατα σκηνοθετήσει τη Ντάριλ Χάνα στην ταινία Ανθισμένες Μανόλιες, η οποία επρόκειτο να βγει την επόμενη χρονιά. Αυτή η τυχαία επανένωση σηματοδότησε την αρχή μιας από τις πιο ταραχώδεις και πολυσυζητημένες σχέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Σκι και κάμπινγκ

Όταν άρχισαν να βγαίνουν, ο Κένεντι ήταν στο τέλος των σπουδών του στη Νομική του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και ήδη γνωστός στο κοινό λόγω της οικογένειάς του. Το 1988, ανακηρύχθηκε ο τέταρτος πιο σέξι άντρας του κόσμου από το περιοδικό People.

Την ίδια εποχή, η Χάνα ήταν μια ανερχόμενη στάρλετ, που έγινε γνωστή με τον ρόλο της βίαιης και αλλόκοτης Πρις στην κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, Blade Runner, το 1982.

Η Χάνα καθιερώθηκε ως πολυτάλαντη ηθοποιός σε επιτυχημένες ταινίες όπως το Roxanne (1987) με τον Στιβ Μάρτιν, το Wall Street (1987) με τον Μάικλ Ντάγκλας και, ίσως ο πιο εμβληματικός της ρόλος, ως Μάντισον, μια γοργόνα που ερωτεύεται τον Τομ Χανκς στην ταινία Splash (1984) του Ρον Χάουαρντ.

Ως επίδοξος δικηγόρος και διάσημη ηθοποιός, ο Κένεντι και η Χάνα φαινόταν να έχουν λίγα κοινά. Ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό People, και οι δύο αγαπούσαν τις αποδράσεις και την επαφή με τη φύση, όπως το σκι και το κάμπινγκ.

Ο Κένεντι είχε επίσης φιλοδοξίες να γίνει ηθοποιός και συχνά εμφανιζόταν στο θέατρο ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. Το 1985, πρωταγωνίστησε ακόμη και σε μια παράσταση του ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Μπράιαν Φριελ, Winners, στο Irish Arts Center.

Η σχέση του Κένεντι και της Χάνα τράβηξε την προσοχή τόσο των ταμπλόιντ όσο και του κοινού. Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του People το 1993 με τον τίτλο «Ο πιο περιζήτητος εργένης της Αμερικής βρήκε επιτέλους το ταίρι του»

«Γίνεται πραγματικά ενοχλητικό»

Στο πρώτο επεισόδιο του Love Story, ο Κένεντι που υποδύεται ο Πολ Άντονι Κέλι υπονοεί ότι η Τζάκι Ο (που υποδύεται η Ναόμι Γουάτς) δεν θεωρούσε την υποκριτική κατάλληλη καριέρα για τον γιο της και εμπόδισε τους κριτικούς να παρακολουθήσουν την παράσταση. Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό συνέβη πραγματικά, η παράσταση ανέβηκε μόνο έξι φορές και ο Κένεντι άρχισε να σπουδάζει ξανά νομική λίγο μετά. Οπότε;

«Γίνεται πραγματικά ενοχλητικό. Με ρωτούν συνέχεια» είπε η Χάνα στο Entertainment Weekly την ίδια χρονιά για τη σχέση της με τον Κένεντι. «Σήμερα το πρωί τηλεφώνησα στον υδραυλικό μου και ακόμα και αυτός με ρώτησε. Ω, Θεέ μου, απλά προσπαθώ να φτιάξω τις σωληνώσεις μου. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να μιλήσουν για κάτι άλλο;».

Ταυτόχρονα, το ζευγάρι μερικές φορές έδινε ένα μικρό σόου για το πλήθος. Το 1993, μια γειτόνισσα του ζευγαριού -σύμφωνα με πληροφορίες ζούσαν μαζί στο διαμέρισμα της Χάνα στο Upper West Side- είπε στο People ότι είχε δει τον Κένεντι και την Χάνα να χορεύουν ένα βράδυ στην ταράτσα τους.

Η Χάνα ήταν ξυπόλυτη, φορούσε ένα πουκάμισο ως νυχτικό και ο Κένεντι ήταν ντυμένος μόνο με το μποξεράκι του. «Έπαιζαν αυτό το μικρό ερωτικό παιχνίδι» είπε η γειτόνισσα. «Τη γαργαλούσε και αυτή έτρεχε να ξεφύγει. Τότε την άρπαζε και χόρευαν γύρω-γύρω. Ακόμα και αν δεν ήξερες ποιοι ήταν, θα σε γοήτευε το θέαμα».

«Δεν τα πάει καλά με τη μητέρα μου, και γι’ αυτό μένω τώρα στο υπόγειο του σπιτιού ενός φίλου μου»

Ο παράγοντας Τζάκι Ο

Η σχέση τους «φαινόταν φανταστική, περιπετειώδης», σύμφωνα με την Αμέλια Μπάρλοου, κόρη του φίλου του Κένεντι, Τζον Πέρι Μπάρλοου. Στο βιβλίο των Λιζ ΜακΝιλ και Ρόουζμαρι Τερέντζιο, JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, ο Μπάρλοου έφτασε στο σημείο να συγκρίνει τη σχέση της Χάνα και του Κένεντι με τον καθοριστικό γάμο του JFK Jr., χαρακτηρίζοντάς την «λίγο πιο αφελή ή ανώριμη σε σύγκριση με τη σχέση του με την Καρολίν Μπεσέτ. Υπήρχε λίγο περισσότερη, ας πούμε, φλόγα -και καβγάς».

Το Love Story υποδηλώνει επανειλημμένα μια σημαντική πηγή διαμάχης στη σχέση του Κένεντι και της Χάνα: την Τζάκι Ο, η οποία φέρεται να μην ενέκρινε τη σχέση του γιου της με την ηθοποιό. Το βιβλίο JFK Jr: An Intimate Oral Biography υποδηλώνει το ίδιο, αναφέροντας τα λόγια του Κένεντι σε έναν φίλο του το 1993: «Δεν τα πάει καλά με τη μητέρα μου, και γι’ αυτό μένω τώρα στο υπόγειο του σπιτιού ενός φίλου μου».

Ωστόσο, σύμφωνα με το People, η μητριά της Χάνα, Σου Γουέξλερ, δεν συμφωνούσε με αυτή την άποψη. «Οι ιστορίες που έχω ακούσει είναι απίστευτες», είπε. «Η Ντάριλ μου είπε ότι η Ωνάση ήταν πολύ θερμή και στοργική».

«O JFK Jr. ήταν παθιασμένος με την Καρολίν από τη στιγμή που την γνώρισε»

«Νομίζω ότι θα χωρίσουμε»

Αλλά δεν ήταν γραφτό να γίνει. Σύμφωνα με το βιβλίο An Intimate Oral Biography, ο Κένεντι γνώρισε την Μπεσέτ για πρώτη φορά γύρω στο 1991 στο κατάστημα Calvin Klein στο Μανχάταν, όπου εκείνη εργαζόταν ως πωλήτρια.

Παρόλο που τότε ήταν ακόμα με την Χάνα, την ερωτεύτηκε αμέσως. «Τρέχαμε στο Central Park West και αρχίσαμε να περπατάμε, κάτι που ήταν ασυνήθιστο γιατί ο τύπος ήθελε να τρέχει συνεχώς. Είπε ότι ήταν εντελώς γοητευμένος από αυτή τη γυναίκα, την Καρολίν Μπεσέτ», είπε ο Μπράιαν Στιλ, στενός φίλος του Κένεντι που δούλευε μαζί του ως εισαγγελέας στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, στους ΜακΝιλ και Τερέντζιο.

«Και εγώ του είπα: “Και η Ντάριλ;” γιατί ήταν ακόμα μαζί, και εκείνος απάντησε: «Νομίζω ότι θα χωρίσουμε… Την γνώρισα στο Calvin Klein”».

Η καλλιτέχνιδα από τη Νέα Υόρκη, Σάσα Τσερμαγιέφ, που ήταν επίσης μια από τις πιο στενές φίλες της Κένεντι, θυμάται επίσης ότι τα πράγματα έγιναν περίπλοκα όταν εμφανίστηκε η Μπεσέτ.

Οι ΜακΝιλ και Τερέντζιο αναφέρουν τα λόγια της Τσερμαγιέφ, η οποία θυμάται ότι παρευρέθηκε σε ένα πάρτι και είδε τον Κένεντι με τη Μπεσέτ από την άλλη άκρη του δωματίου. «Ήταν ακόμα με την Ντάριλ» λέει η Τσερμαγιέφ.

«Ήταν πριβέ πάρτι και δε μπορούσα να πω κάτι όπως: “Θεέ μου, την γουστάρεις… και τι θα γίνει με τη σχέση σου;”. Ο Τζον δεν μου είπε ποτέ τίποτα, αλλά κυκλοφορούσε με την Καρολίν ενώ ήταν με την Ντάριλ -είμαι πεπεισμένη ότι έπαιξε αρκετά παράλληλη σχέση».

Ο ρόλος των tabloid

Η Τερέντζιο, που ήταν εκτελεστική βοηθός του Κένεντι πριν αναλάβει την εποπτεία των δημοσίων σχέσεων και των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων και υπηρετήσει ως επικεφαλής του προσωπικού στο περιοδικό George, έχει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Στο An Intimate Oral Biography, γράφει ότι ενώ η Μπεσέτ και ο Κένεντι συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1991, δεν επανασυνδέθηκαν σοβαρά μέχρι το 1994. «Δείπνησαν στο Provence στο κέντρο της πόλης και ο Τζον της έδωσε την εντύπωση ότι δεν είχε πλέον σχέση με την Ντάριλ και ότι ήθελε να βγαίνει αποκλειστικά μαζί της» γράφει η Τερέντζιο.

Στο Love Story, η Μπεσέτ (την υποδύεται η Σάρα Πίτζεον) συνειδητοποιεί ότι ο Κένεντι μπορεί να μην είναι τόσο ελεύθερος όσο δηλώνει, αφού βλέπει μια φωτογραφία του και της Χάνα (την υποδύεται η Ντρι Χέμινγουεϊ) να παρευρίσκονται μαζί σε έναν γάμο, χέρι-χέρι, στην πρώτη σελίδα της Daily News.

Σύμφωνα με την Τερέντζιο, αυτό δεν απέχει πολύ από το τι συνέβη στην πραγματικότητα: «Λίγο μετά, δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία στη Daily News με τον Τζον και τη Ντάριλ να κρατιούνται χέρι-χέρι σε μια πρεμιέρα ταινίας».

Σύμφωνα με την Τερέντζιο, έστειλε λουλούδια στη Μπεσέτ την επόμενη μέρα, εξηγώντας ότι παρευρέθηκε στην πρεμιέρα ως φίλος, επειδή η Χάνα δεν ήθελε να πάει μόνη της.

Μια σειρά από τραγωδίες

Η Μπεσέτ και ο Κένεντι δεν άρχισαν να βγαίνουν επίσημα μέχρι το 1994, την ίδια χρονιά που η Χάνα και ο Κένεντι έληξαν επίσημα τη πενταετή σχέση τους. Ενώ όλοι οι χωρισμοί είναι δύσκολοι, αυτός της Χάνα και του Κένεντι ήταν ιδιαίτερα οδυνηρός.

Τον Μάιο του 1994, ο Κένεντι πήγε το σκυλί της Χάνα για βόλτα στο Σέντραλ Παρκ. Κατά τη διάρκεια της βόλτας, ο Κένεντι έχασε τον έλεγχο του λουριού και το σκυλί χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και πέθανε. Ο Κένεντι ανέλαβε τότε να μεταφέρει τις στάχτες του σκύλου στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με έναν φίλο που αναφέρεται στο An Intimate Oral Biography, ο Κένεντι χρησιμοποίησε ένα κουτί «που η Ντάριλ δεν ενέκρινε -νομίζω ότι ήθελε κάτι χρυσό».

Σύντομα θα συνέβαινε μια ακόμη τραγωδία. Η Τζάκι Ο, η οποία ήταν σοβαρά άρρωστη με λέμφωμα μη Hodgkin, έδειξε επιδείνωση της κατάστασής της ενώ ο Κένεντι βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Πέθανε στις 19 Μαΐου.

«Έμοιαζε με έναν κακό οιωνό»

Σύμφωνα με το An Intimate Oral Biography, η Κάρολ Ραντζιβίλ, δημοσιογράφος και πρώην σταρ του Real Housewives of New York City, η οποία ήταν παντρεμένη με τον ξάδελφο του JFK Jr., Άντονι Ραντζιβίλ, είχε δειπνήσει με τον Κένεντι εκείνη την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. «Ο Τζον ένιωθε ότι η Ντάριλ τον τιμωρούσε επιμένοντας να πετάξει στο Λος Άντζελες», φέρεται να είπε η Ραντζιβίλ. «Ήταν μια φοβερή περίοδος που έμοιαζε με έναν κακό οιωνό».

Η Χάνα και ο Κένεντι διέκοψαν τη σχέση τους λίγο μετά. Αυτός συνέχισε να βγαίνει με τη Μπεσέτ και την παντρεύτηκε το 1996. Η Χάνα παντρεύτηκε τον μουσικό Νιλ Γιάνγκ το 2018.

Αν και είχαν τα πάνω και τα κάτω τους, η σχέση της Χάνα και του Κένεντι τελικά δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τη σχέση της Μπεσέτ και του Κένεντι. Όπως το έθεσε η Τσερμαγιέφ «Νομίζω ότι ήταν παθιασμένος με την Καρολίν από τη στιγμή που την γνώρισε».

*Με στοιχεία από vanityfair.com