Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Πρεμιέρα έκανε πρόσφατα το νέο ντοκιμαντέρ του CNN για τον JFK Jr., το οποίο αφηγείται την ιστορία του διάσημου Πρώτου Γιου, του Τζον Φ. Κένεντι και της Τζάκι Κένεντι μέσα από συνεντεύξεις με φίλους της οικογένειας και πολιτικούς ιστορικούς, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

To American Prince: JFK Jr. είναι μια σειρά τριών τμημάτων με το πρώτο επεισόδιο, «Το αγόρι που θα γινόταν βασιλιάς», να πιάνει την ιστορία από την αρχή. Όπως σημειώνει ο ιστορικός Στίβεν Γκίλον, ο Τζον ήταν «η μεγαλύτερη διασημότητα στην Αμερική όταν συνελήφθη στην κοιλιά της μητέρας του» καθώς έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες την ημέρα της γέννησής του, στις 25 Νοεμβρίου 1960, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του πατέρα του ως προέδρου.

Πέρασε τα πρώτα του χρόνια ως «ο πρίγκιπας του Κάμελοτ», σέρνοντας κάτω από το γραφείο του Τζον Φ. Κένεντι στο Οβάλ Γραφείο. Αλλά οι καλές στιγμές θα ήταν λίγες.

Ακόμα ένα μικρό αγόρι

Στις 22 Νοεμβρίου του 1963, λίγες μέρες πριν ο Τζον γίνει τριών ετών και η μεγαλύτερη αδελφή του, η Καρολίνα Μπουβιέ Κένεντι, γίνει έξι, η σφαίρα ενός δολοφόνου στο Ντάλας του Τέξας άλλαξε όχι μόνο την παγκόσμια ιστορία, αλλά και την πορεία της ζωής του διαδόχου του προέδρου.

«Ο Τζον δεν έγινε απλώς ένας τραγικός νεαρός, γιος ενός δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ… ο Τζον έγινε κάτι σαν ανιψιός ή μικρότερος ξάδελφος ή ακόμη και γιος για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν» λέει ο ψυχολόγος Δρ. Τζόζεφ Γ. Ποντερότο, συγγραφέας του βιβλίου A Psychobiography of John F. Kennedy Jr: Understanding His Inner Life, Achievements, Struggles, and Courage.

Ήταν επίσης, για ένα διάστημα, ακόμα ένα μικρό αγόρι. Σε ένα ηχητικό απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ μέχρι σήμερα κι ακούγεται στο νέο ντοκιμαντέρ, ο νεαρός Τζον ερωτάται από έναν δημοσιογράφο: «Τι συνέβη στον πατέρα σου;».

Αφού ταλαντεύεται λίγο, η σπασμένη φωνή ενός μικρού παιδιού απαντά: «Πήγε στον παράδεισο».

«Τον θυμάσαι;» ρωτάει ο δημοσιογράφος. Όταν ο Τζον απαντά καταφατικά, ο δημοσιογράφος επιμένει: «Τι θυμάσαι;».

Και σαν νήπιο που ήταν, με ένα χαμόγελο στη φωνή του, ο Τζον αναφωνεί: «Δεν θυμάμαι τίποτα!».

«Οι Κένεντι, νομίζω, είναι η επιτομή του αμερικανικού ονείρου, αλλά επίσης και η ιδανική συνταγή της δυτικής φιλοδοξίας: πολιτική, πλούτος, μυστήριο. Και μετά, σε μια στιγμή, όλα αυτά παύουν βίαια»

Πολιτική, πλούτος, μυστήριο

Η πίεση να συνεχίσει την κληρονομιά του πατέρα του ήταν άμεση κατά κάποιο τρόπο. Οι ειδικοί στο ντοκιμαντέρ εξηγούν πώς η άνοδος της δημοτικότητας του JFK ταυτόχρονα με την έλευση της τηλεόρασης έδωσε στους Αμερικανούς μια σχέση με τη διασημότητα που δεν είχαν ποτέ πριν. «Οι Κένεντι – εμφανίσιμοι, πλούσιοι, επιτυχημένοι – ήταν ο τέλειος στόχος για την αγάπη του κόσμου».

«Οι Κένεντι, νομίζω, είναι η επιτομή του αμερικανικού ονείρου, αλλά επίσης και η ιδανική συνταγή της δυτικής φιλοδοξίας: πολιτική, πλούτος, μυστήριο. Και μετά, σε μια στιγμή, όλα αυτά παύουν βίαια», σημειώνει η συνεργάτιδα του CNN, Λία Ράιτ Ριγκέρ.

Το αγόρι που θα γινόταν βασιλιάς

«Έτσι, τώρα, δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η πιθανότητα, αλλά όταν βλέπουμε τον 3χρονο γιο του, Τζον, να χαιρετά το φέρετρο, το αμερικανικό κοινό ρίχνει αμέσως όλες αυτές τις φιλοδοξίες, όλους αυτούς τους μύθους, όλες αυτές τις αντιλήψεις για τον Τζον Κένεντι και την ημιτελή κληρονομιά του, στον γιο του. Και έτσι βλέπουμε, νομίζω, ένα είδος αυξημένης έντασης και εστίασης στον Τζον, το αγόρι που θα γινόταν βασιλιάς».

Κατά κάποιο τρόπο, ήταν τόσο απλό όσο και το όνομά του. Ήταν πρακτικά αδύνατο για τον Τζον να αποστασιοποιηθεί από την κληρονομιά του πατέρα του, όταν ήταν κυριολεκτικά ο «Junior» του.

Ο Τύπος τον ονόμασε «John-John», αν και η Κάρολ Ραντζιβίλ – η οποία είναι συγγενής των Κένεντι μέσω του γάμου της με τον ανιψιό της Τζάκι, τον Άντονι Ραντζιβίλ – λέει στο ντοκιμαντέρ ότι κανείς στην οικογένεια δεν τον αποκάλεσε ποτέ έτσι.

Ένα τεράστιο βάρος

Από την παιδική του ηλικία, όπως περιγράφει λεπτομερώς το επεισόδιο, η ύπαρξη του Τζον περιλάμβανε πάντα έναν «δια βίου αγώνα για να μην συντριβεί από τα βάρη που του φόρτωναν».

«Με πολλούς τρόπους, η μητέρα του δημιούργησε αυτές τις προσδοκίες» λέει ο Στίβεν Γκίλον για τη χήρα Πρώτη Κυρία. «Ήταν τόσο αποφασισμένη να διατηρήσει την κληρονομιά του συζύγου της που δημιούργησε τον μύθο του Κάμελοτ. Αυτός ο μύθος μεταφέρθηκε προς τα εμπρός και όταν ο κόσμος είδε τον Τζον, τον είδε ως εκείνον που επρόκειτο να ξαναζωντανέψει το Κάμελοτ. Και νομίζω ότι αυτό έγινε ένα τεράστιο βάρος για εκείνον».

Ένας φίλος, ο Γκάρι Γκίνσμπεργκ, εξηγεί τις προσδοκίες της οικογένειας συνοπτικά σε ένα ανέκδοτο, υπενθυμίζοντας ότι ο νεαρός Τζον είπε κάποτε στον θείο του, τον Μπόμπι Κένεντι, ότι όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει σεφ.

«Ο Μπόμπι είπε: «έχεις τρελαθεί;»».

Το άδοξο τέλος

Τα επόμενα επεισόδια του American Prince: JFK Jr. θα διερευνήσουν πώς ο Τζον μεγάλωσε προσπαθώντας να είναι περισσότερο «ελεύθερο πνεύμα» μέσα στη διάσημη οικογένειά του, κάνοντας ποδήλατο στη Νέα Υόρκη και επιδεικνύοντας μοναδικό στυλ στις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια των εξόδων με τις διάσημες φίλες του και τελικά τη σύζυγό του, Καρολάιν Μπεσέτ.

Το ρομάντζο του ζευγαριού βρήκε τραγικό τέλος τον Ιούλιο του 1999, όταν ο Τζον και η Καρολάιν έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα, καθώς ο Τζον πετούσε με τη γυναίκα του και την αδελφή της, Λόρεν, από το Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό το Martha’s Vineyard. Ήταν παντρεμένοι για λιγότερο από τρία χρόνια και δεν είχαν παιδιά.

*American Prince: JFK Jr.- Το δεύτερο επεισόδιο κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 16 Αυγούστου, στο CNN.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο JFΚ Jr. παίζει με ένα καπέλο στον Λευκό Οίκο \ Public Domain