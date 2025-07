«Δεν πίστευε ότι ήταν καλός άνθρωπος» – Νέο βιβλίο αποκαλύπτει το αθέατο προφίλ του JFK

«Γράφω για τους Κένεντι από την οπτική γωνία της Τζάκι εδώ και 25 χρόνια», δήλωσε ο Taraborrelli, αναφερόμενος στη Ζακλίν Κένεντι, την πρώτη κυρία που έζησε για άλλα τριάντα χρόνια μετά τον πυροβολισμό του JFK, «παραμένοντας μια φιγούρα παγκόσμιας γοητείας».

Το πρώτο βιβλίο του Taraborrelli για τους Κένεντι «ήταν το Jackie, Ethel, Joan: Women of Camelot, και αυτό ήταν το 2000. Και στη συνέχεια έκανα το After Camelot, το οποίο αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την Τζάκι και τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, τον Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας.

»Έκανα επίσης το Jackie, Janet and Lee, το οποίο αφορούσε τη Τζάκι και τη μητέρα της, Τζάνετ Λι Μπουβιέ, και την αδελφή της, Λι Ραντζιβίλ. Πριν από δύο χρόνια, έκανα το Jackie: Public, Private, Secret, το οποίο εστίαζε στη Τζάκι, από την κούνια μέχρι το τέλος της ζωής της.

Μετά την επιτυχία του βιβλίου της Τζάκι σκέφτηκα: «Ήρθε η ώρα να πω την πλευρά της ιστορίας του JFK».

Ένα ανθρώπινο πορτραίτο

«Προφανώς, τα βιβλία Κένεντι πουλάνε. Το ίδιο και τα βιβλία του Taraborrelli, στα θέματα του οποίου περιλαμβάνονται επίσης η Νταϊάνα Ρος, η Μαντόνα, η Μέριλιν Μονρόε, ο Φρανκ Σινάτρα, η Σερ και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ» γράφει ο Martin Pengelly στον Guardian.

Για τον JFK, o Taraborrelli στράφηκε στα τεράστια αρχεία των Κένεντι, αλλά και στις δικές του εκτεταμένες συνεντεύξεις, που εξετάστηκαν εκ νέου, και σε νέες πηγές, όπως η δημοσιογράφος της Μονρόε, Πατρίσια Νιούκομπ, σήμερα 95 ετών, και η Τζάνετ Ντε Ρόζι Φοντέιν, κάποτε γραμματέας και φίλη του πατέρα του JFK, Τζόζεφ Κένεντι, σήμερα 100 ετών.

Οι αναγνώστες «ξέρουν τι πρόκειται να πάρουν όταν διαβάζουν ένα από τα βιβλία μου», δήλωσε ο Taraborrelli. «Δεν πρόκειται να είναι… μια αναδρομή σε κάθε στιγμή της πολιτικής ιστορίας του JFK. Ήθελα να κάνω περισσότερο ένα ανθρώπινο πορτρέτο, κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο και να τον συμπαθήσουν ή να τον μισήσουν, τουλάχιστον».

Ένας αδυσώπητος μοιχός

Το κεντρικό θέμα του Taraborrelli είναι η αντιμετώπιση των γυναικών από τον JFK. «Πάντα βλέπαμε τον JFK ως αυτόν τον ασυνείδητο απατεώνα σύζυγο» είπε. «Ήθελα ίσως όχι τόσο να τον υπερασπιστώ όσο να τον εξηγήσω, να προσπαθήσω να μπω στο μυαλό του και να πω τη δική του πλευρά της ιστορίας.

»Αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά ένα συνοδευτικό του βιβλίου Jackie: Public, Private, Secret. Όταν τα διαβάζετε και τα δύο, έχετε πραγματικά μια πλήρη εικόνα αυτού του γάμου».

Ο JFK του Taraborrelli είναι ένας αδυσώπητος μοιχός, ο οποίος όμως έφτασε σε κάποια συνειδητοποίηση της αδυναμίας του, μέσα από τις οδυνηρές συνέπειες της συμπεριφοράς του, μέσα από μια καθυστερημένα βαθύτερη σχέση με τη σύζυγό του και μέσα από τις δοκιμασίες του αξιώματος.

«Το θέμα με τον JFK είναι ότι όσο ασυνείδητες και αν ήταν οι πράξεις του, είχε ακόμα συνείδηση, πράγμα που τον δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο, γιατί αν δεν έχεις συνείδηση, τότε μπορείς να είσαι απλά ένας άθλιος άνθρωπος και να είσαι εντάξει με αυτό. Όταν έχεις συνείδηση είναι που σου δημιουργεί προβλήματα εσωτερικά» παρατηρεί ο συγγραφέας.

Οι γυναίκες του JFK

Η συμπεριφορά του JFK προκάλεσε σίγουρα προβλήματα στη φήμη του. Την ώρα που ο Taraborrelli έγραφε, η Μορίν Κάλαχαν δημοσίευσε το βιβλίο Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed, μια αναφορά που δεν παραχωρεί τίποτα στα τερτίπια της αίγλης και της εξουσίας.

Ο Taraborrelli δεν το διάβασε: «Αν είχε κυκλοφορήσει σε διαφορετική εποχή, ίσως να το είχα διαβάσει. Αλλά όταν αρχίζουν να βγαίνουν βιβλία ενώ δουλεύω πάνω σε ένα βιβλίο, δεν θέλω καν να ξέρω τι περιέχουν, γιατί δεν θέλω να επαναλάβω ακούσια το ίδιο υλικό ή να επηρεαστώ με κάποιον τρόπο.

»Πήρα επίσης μια απόφαση από νωρίς με τον JFK ότι δεν ήθελα το βιβλίο να είναι μια συλλογή όλων των σχέσεων του… μια λίστα από το Α έως το Ω με κάθε γυναίκα με την οποία κοιμήθηκε ποτέ, επειδή αυτές οι γυναίκες, πολλές από αυτές έχουν γράψει δικά τους βιβλία και πολλές από αυτές έχουν δώσει συνεντεύξεις για βιβλία. Οι ιστορίες τους έχουν ειπωθεί.

Το ότι ο JFK είχε σχέση με τη Μονρόε είναι μέρος μιας κληρονομιάς γεμάτης συνωμοσίες που τροφοδοτείται από την πολιτική και την προεδρία του Κένεντι, την εγγύτητά του με το οργανωμένο έγκλημα και τη δολοφονία του

Η σχέση JFK με το οργανωμένο έγκλημα

«Ήθελα να βρω γυναίκες που έκαναν τη διαφορά, όπως η Τζόαν Λάντμπεργκ έκανε πραγματικά τη διαφορά στη ζωή του. Η Τζούντιθ Έξνερ έκανε τη διαφορά, αν και δεν πιστεύω τίποτα από όσα είπε ποτέ για οτιδήποτε. Ήταν εκεί, ξέρετε. Η Μέρι Μέγιερ έκανε τη διαφορά. Η Μέριλιν Μονρόε κάνει τη διαφορά, ιστορικά αν όχι προσωπικά» συνεχίζει ο Taraborrelli.

Το ότι ο JFK είχε σχέση με τη Μονρόε είναι μέρος μιας κληρονομιάς γεμάτης συνωμοσίες που τροφοδοτείται από την πολιτική και την προεδρία του Κένεντι, την εγγύτητά του με το οργανωμένο έγκλημα και τη δολοφονία του, όλα αυτά αποτελούν καύσιμο για μια ακμάζουσα εκδοτική βιομηχανία δαιδαλωδών «τι θα γινόταν αν…».

Ο Taraborrelli λέει ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε αυτήν. Ασχολείται με τη δολοφονία σε λίγες τελευταίες σελίδες, αγνοώντας επιδεικτικά τα παλιά ερωτήματα: έδρασε μόνος του ο δολοφόνος Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, τι γνώριζε η CIA. Οι δημοσιεύσεις κυβερνητικών αρχείων ήρθαν και πήγαν. Ο συγγραφέας παρέμεινε επικεντρωμένος στον άνθρωπό του.

«Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό στη γυναίκα του»

Ο Taraborrelli λέει ότι ο JFK είχε μια άγνωστη μέχρι τότε σχέση με τη Λάντμπεργκ, μια αεροσυνοδό από την Καλιφόρνια, τη δεκαετία του 1950, όταν ήταν φιλόδοξος γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη. Για τη Λάντμπεργκ έληξε με τον Κένεντι να πληρώνει για μια έκτρωση.

«Ο JFK γνώρισε τη Τζόαν όταν ήταν σε δύσκολη θέση με την οικογένειά του. Η Τζάκι γέννησε ένα νεκρό παιδί το 1956 και ο JFK δεν επέστρεψε ποτέ από διακοπές για να είναι με τη γυναίκα του. Του πήρε μια εβδομάδα για να επιστρέψει. Και όταν επέστρεψε, όλοι στην οικογένεια, και οι δύο πλευρές, δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση μαζί του.

»Στην πραγματικότητα, η μητέρα της Τζάκι ήταν τόσο αναστατωμένη που τον έβαλε να κοιμηθεί στο δωμάτιο των υπηρετών πάνω από το γκαράζ. Και έτσι πήγε στο Λος Άντζελες και συνάντησε τη Λάντμπεργκ, η οποία δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτόν, εκτός από το ότι ήταν ένας διάσημος γερουσιαστής, αλλά δεν τον γνώριζε προσωπικά και δεν γνώριζε κανέναν από τη ζωή του.

»Και μπόρεσε να της ανοιχτεί με ειλικρίνεια και να τη χρησιμοποιήσει ως ένα είδος ψευδοθεραπευτή για να προσπαθήσει να λύσει κάποια από τα προβλήματά του. Ενώ παράλληλα προσπαθούσε να λύσει μέσα του το πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό στη γυναίκα του».

«Όπως δείχνει η Μορίν Κάλαχαν οι άνδρες Κένεντι που κάνουν ασυνείδητα πράγματα στις γυναίκες δεν ήταν ποτέ σπάνιο φαινόμενο. Ο ανιψιός του JFK, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, είναι σήμερα υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, μετά από εκτενή κάλυψη της ερωτικής του περιπέτειας και των τραγικών συνεπειών της» γράφει ο Martin Pengelly στον Guardian.

Το μυστικό της Ρόζμαρι

«Κάποια στιγμή, η Τζόαν είπε στον JFK: “Νομίζω ότι είσαι καλός άνθρωπος». Και εκείνος είπε, “Όχι, δεν είμαι πραγματικά καλός”. Δεν πίστευε καν ότι ήταν καλός άνθρωπος. Είπε ότι ένιωθε σαν να είχε κολλήσει μέσα του και δεν μπορούσε να βρει τρόπο να βγει».

Ούτε μπορούσε να δεχθεί τη σκοτεινή ιστορία με την αδελφή του. Η Ρόζμαρι, η οποία υπέφερε από αναπτυξιακές δυσκολίες και της οποίας ο πατέρας κανόνισε το 1941 «μια εγχείρηση στον εγκέφαλο που πήγε τρομερά στραβά, τη μετέτρεψε σε ανάπηρη, και μετά την έβαλε σε ίδρυμα και είπε στην οικογένεια ότι έπρεπε να ξεχάσουν την ύπαρξή της, και όλοι το έκαναν… αλλά ο JFK κουβαλούσε αυτή την ντροπή που άφησε να συμβεί αυτό στην αδελφή που αγαπούσε».

«Στο βιβλίο, συνειδητοποιείς ότι αν ήταν σε θέση να αποστασιοποιηθεί από την ίδια του την αδελφή, την οποία αγαπούσε, τότε πώς θα ένιωθε για ένα μωρό που γέννησε η Τζάκι και πέθανε, το οποίο δεν γνώριζε; Είναι σαν να μην είχε ενσυναίσθηση.

»Η Τζάκι το κατάλαβε αυτό, οπότε βρήκε τη Ρόζμαρι, την αδελφή που ο JFK δεν είχε δει εδώ και 15 χρόνια, και τον ενθάρρυνε να επανασυνδεθεί με την αδελφή του, επειδή ήξερε ότι δεν μπορούσε να είναι ένας πλήρως συνειδητοποιημένος άνθρωπος, κρατώντας αυτό το σκοτεινό μυστικό και νιώθοντας ντροπή.

»Και στη συνέχεια, όταν ο γιος τους Πάτρικ πέθανε ζώντας λιγότερο από δύο ημέρες τον Αύγουστο του 1963, αυτό ήταν άλλο ένα δομικό στοιχείο».

«Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Όπως το βλέπει ο Taraborrelli, τέτοιες εμπειρίες βοήθησαν «τον Κένεντι να βρει τον εαυτό του… τον μεταμόρφωσαν σε έναν διαφορετικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο με καλό χαρακτήρα … και έτσι σε αυτό το βιβλίο, βλέπετε τον JFK να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα λάθη του. Λέει: “Ο τρόπος moy ήταν οδυνηρός, και όταν λέω οδυνηρός, εννοώ ντροπιαστικός”.

»Αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη ως πρόεδρος όταν η εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων (στην Κούβα το 1961), για παράδειγμα, είναι μια καταστροφή. Ήταν κάτι που κληρονόμησε από τον προηγούμενο πρόεδρο, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ αλλά δεν κατηγόρησε την άλλη κυβέρνηση.

»Ο JFK απευθύνθηκε στον αμερικανικό λαό και είπε: «εγώ είμαι ο πρόεδρος. Αυτή είναι η δική μου ευθύνη. Εγώ το έκανα αυτό και λυπάμαι». Και μαντέψτε τι; Η δημοτικότητά του ανέβηκε στο 85%, επειδή οι άνθρωποι θέλουν έναν πρόεδρο που αναλαμβάνει την ευθύνη.

»»Αλλά έπρεπε πρώτα να γίνει ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες του, και το έκανε. Αυτή είναι μια σπουδαία ιστορία, και νομίζω ότι είναι μια πραγματικά ελπιδοφόρα ιστορία που πρέπει να ειπωθεί, ειδικά αυτές τις μέρες που αμφισβητούμε τι είναι ηγεσία και τι περιμένουμε από τους ηγέτες μας»» καταλήγει ο συγγραφέας.

*Με στοιχεία από thegurdian.com