«Πάντα την έβγαζαν καθαρή» – H σοκαριστική μεταχείριση των Κένεντι απέναντι στις γυναίκες

Θάνατος από αεροπορικό δυστύχημα. Θάνατος από νερό. Θάνατος από αυτοκτονία. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις μοίρες των γυναικών που συνδέθηκαν με τους Κένεντι, όπως καταγράφει η ερευνητική δημοσιογράφος Maureen Callahan στο βιβλίο «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε και διερευνά την «πραγματική κατάρα των Κένεντι» και διαβάζεται σαν μακάβρια σαπουνόπερα.

Ακριβώς όπως οι ιδρυτές της Αμερικής υποβλήθηκαν πρόσφατα σε μια αναμέτρηση σχετικά με τη φυλή, η Callahan υποστηρίζει ότι η οικογένεια που συχνά αντιμετωπίζεται ως πολιτική βασιλική οικογένεια θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια αναμέτρηση σχετικά με το φύλο.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, ο μισογυνισμός διατρέχει τους Κένεντι όπως ο πλούτος και η δύναμη, με τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση να εκτείνεται από γενιά σε γενιά.

«Μη ρωτάτε, πράγματι»

Η Callahan γράφει: «Όταν το 2021 αποκαλύφθηκε στην Ουάσιγκτον ένα χάλκινο άγαλμα του JFK σε φυσικό μέγεθος, ούτε ένα κομμάτι της ειδησεογραφικής κάλυψης δεν ασχολήθηκε με τη μεταχείρισή του προς τις γυναίκες. Ούτε ένας δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, πολιτικός συγγραφέας ή πολιτιστικός κριτικός δεν αναρωτήθηκε αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που αξίζει, στη νέα εποχή μας, ένα τέτοιο μνημείο. Ούτε ένας δεν αναρωτήθηκε τι είδους μήνυμα στέλνει ο συνεχιζόμενος εορτασμός του στις γυναίκες και τα κορίτσια, τώρα και στο μέλλον. Μη ρωτάτε, πράγματι».

Από άποψη επικαιρότητας, το βιβλίο παρουσιάζει τον ανιψιό του Τζον Κένεντι, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος σήμερα κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία με υποψήφια γυναίκα, τη Νικόλ Σάναχαν. Διερωτάται γιατί έχει επικριθεί για τις θεωρίες συνωμοσίας κατά του εμβολίου και τις αντισημιτικές δηλώσεις του «αλλά όχι για τη δια βίου κακομεταχείριση των γυναικών».

Το Ask Not διηγείται πώς η Mary Richardson, μια ταλαντούχα αρχιτέκτονας με εμφάνιση που θυμίζει την Jackie Kennedy, παντρεύτηκε τον Robert το 1994 και απέκτησε τέσσερα παιδιά μαζί του. Της άρεσε η ιδέα να είναι Κένεντι, αλλά είχε να αντιμετωπίσει έναν σπάνια παρόντα σύζυγο: η δουλειά του δεν απαιτούσε ταξίδια, αλλά εκείνος ταξίδευε συνέχεια.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Να φέρει μια γυναίκα στο κρεβάτι τους

«Κακοποιημένη. Έτσι ένιωθε η Mary», γράφει η Callahan. «Όσο περισσότερο πονούσε, τόσο χειρότερα της φερόταν ο Μπόμπι. Κάποιες μέρες ήθελε διαζύγιο- άλλες, ήθελε να φέρει μια άλλη γυναίκα στο κρεβάτι τους, μια ιδέα που την άφηνε ταπεινωμένη. Εκείνη τον απέρριπτε ευθέως.

«Μια μέρα η Mary είχε καλέσει μια φίλη της και ο Μπόμπι μπήκε μέσα, αμέσως μετά το ντους, πέταξε την πετσέτα γύρω από τη μέση του, αποκαλύπτοντας τον εαυτό του. Η Mary υποπτευόταν από καιρό ότι την απατούσε, αλλά εκείνος πάντα το αρνιόταν. Της έλεγε ότι ήταν τρελή, ότι εκείνη ήταν που κατέστρεφε το γάμο τους και τον έδιωχνε. Ήταν άραγε περίεργο που δεν ήθελε ποτέ να είναι στο σπίτι;.

Η Mary βρήκε τα ημερολόγια του Robert. Στις πίσω σελίδες υπήρχαν λίστες με γυναίκες με τις οποίες ο Robert είχε ερωτικές περιπέτειες. Το βιβλίο αναλύει: «Τις κατέτασσε από το ένα έως το δέκα, σαν να ήταν έφηβος. Το δέκα, ήξερε η Mary, σήμαινε πλήρη συνουσία. ‘Οι δαίμονες της λαγνείας μου’, έγραφε, ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία του.

»Χρησιμοποιούσε συχνά τη λέξη ‘ληστεία’ – γυναίκες που, όπως έγραφε, απλά τον πλησίαζαν στο δρόμο και του έλεγαν: Τι λες γι’ αυτό; Αν έκαναν σεξ, θεωρούσε τον εαυτό του παθητικό θύμα επιθετικών γυναικών».

Η Mary βρήκε τα ημερολόγια του Robert. Στις πίσω σελίδες υπήρχαν λίστες με γυναίκες με τις οποίες ο Robert είχε ερωτικές περιπέτειες

«Είναι θυμωμένη και έχει κατάθλιψη, αλλά δεν είναι άρρωστη»

«Υπήρχαν τόσες πολλές – αστρονομικός αριθμός, είπε η Mary, και γνώριζε πολλές από αυτές: Τη διάσημη ηθοποιό που ερχόταν στο σπίτι τους και πήγαινε διακοπές με την οικογένειά της. Το ηλικιωμένο μοντέλο που ήταν πάντα κοντά τους. Η κοσμική κυρία, της οποίας ο σύζυγος ήταν ένας από τους καλούς φίλους του Μπόμπι. Μια πανέμορφη βασίλισσα. Η σύζυγος ενός πολύ διάσημου άντρα. Μια δικηγόρος. Ένας γιατρός. Μια περιβαλλοντική ακτιβίστρια.

Όλες αυτές οι όμορφες, καταξιωμένες γυναίκες. Πώς θα μπορούσε η Mary να ανταγωνιστεί;».

Η Mary ταράχτηκε, έκλαιγε και έπινε και πάλευε να σηκωθεί από το κρεβάτι, λέει το βιβλίο. Ο Robert προσπάθησε να την εισάγει με τη βία στο νοσοκομείο, λέγοντάς της ότι θα ήταν «καλύτερα νεκρή». Η Callahan πήρε συνέντευξη από τη θεραπεύτρια της Mary, την Sheenah Hankin. Όταν ο Robert ζήτησε να διαγνωστεί η Mary ως ψυχικά ασθενής, η Hankin αρνήθηκε, λέγοντάς του: «Η γυναίκα σας δεν είναι ψυχικά άρρωστη. Είναι θυμωμένη και έχει κατάθλιψη, αλλά δεν είναι άρρωστη».

«Είχε αλλάξει γνώμη»

Ο Robert άρχισε να βγαίνει με την ηθοποιό Σέριλ Χάινς, η οποία έπαιζε τη σύζυγο του Λάρι Ντέιβιντ στο Curb Your Enthusiasm. Έκοψε την πιστωτική κάρτα της Mary και την πρόσβαση σε μετρητά. Αδέκαρη, έπρεπε να ζητάει από άλλες μητέρες 20 δολάρια επιπλέον για να μπορεί να αγοράζει βενζίνη και ψώνια.

Τελικά, κρεμάστηκε στο σπίτι της. Το βιβλίο αφηγείται: «Η Mary φόρεσε τα ρούχα της γιόγκα και τα σανδάλια της, μπήκε στον αχυρώνα της, στοιβάχτηκαν τρία μεταλλικά κιβώτια το ένα πάνω στο άλλο και στη συνέχεια χρησιμοποίησε μια μεταλλική σκάλα για να δέσει έναν κόμπο κρεμάλας γύρω από το δοκάρι. Όταν τη βρήκαν εκείνο το απόγευμα, τα δάχτυλα της Mary είχαν κολλήσει μέσα στο σχοινί γύρω από το λαιμό της. Είχε αλλάξει γνώμη. Είχε προσπαθήσει να σώσει τον εαυτό της».

Τα αδέλφια της Mary επέμεναν ότι η κατάθλιψή της ήταν άμεσο αποτέλεσμα της απάτης και της παραμέλησης του συζύγου της, των απειλών του να πάρει τα παιδιά και να την αφήσει χωρίς τίποτα, «φέρνοντας όλο το βάρος της οικογένειας Kennedy εναντίον της».

Ο Robert, ωστόσο, παρουσίασε τη Mary στον κόσμο ως μια απαρηγόρητη αλκοολική. Στον επικήδειό του, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την οδύνη που της είχε προκαλέσει η μοιχεία του. «Ξέρω ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να τη βοηθήσω», είπε.

Η μεταφορά του τάφου της Mary

Παρά την επιθυμία της οικογένειάς της, η Mary θάφτηκε στον οικογενειακό τάφο των Kennedy στη Μασαχουσέτη κοντά στην Eunice Kennedy Shriver, αδελφή του John F Kennedy. Όμως, γράφει η Callahan, «μια εβδομάδα αργότερα, μέσα στη νύχτα, χωρίς να ενημερώσει τα αδέλφια της Mary ή να λάβει την απαιτούμενη νομική άδεια, ο Bobby Kennedy Jr έβαλε να ξεθάψουν το φέρετρο της Mary και να το μεταφέρουν επτακόσια μέτρα μακριά… Η Mary αφέθηκε να αντικρίζει την κυκλοφορία, χωρίς να υπάρχει ταφόπλακα που να σηματοδοτεί τον τάφο της, θαμμένη μόνη της».

Ο τίτλος του Ask Not είναι ένα νεύμα στην πιο διάσημη ατάκα από την εναρκτήρια ομιλία του Τζον Κένεντι το 1961: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς – ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας».

Ο 35ος πρόεδρος της Αμερικής παρουσιάζεται υπό ένα μη κολακευτικό πρίσμα ως ένας ερωτύλος που εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να κυνηγήσει νεαρές γυναίκες.

Δείτε το σχετικό βίντεο για τις τελευταίες μέρες της Maty Kennedy

Το τζίνι δεν ξαναμπαίνει στο μπουκάλι

Η Mimi Beardsley ήταν 19 ετών και εργαζόταν στο γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου όταν ο John την πήγε σε ένα υπνοδωμάτιο της ιδιωτικής κατοικίας, την έσπρωξε στο κρεβάτι της Jackie Kennedy και της πήρε την παρθενιά.

Ήταν η πρώτη συνάντηση από τις πολλές, γράφει η συγγραφέας: «Η Mimi θα ήταν ευπρόσδεκτη στον επάνω όροφο μόνο όταν η Πρώτη Κυρία έλειπε, και ήταν η δουλειά της να του θυμίζει τις απλές απολαύσεις: την κουβεντούλα, τα κοινά αφρόλουτρα και το σεξ, όσο βιαστικό και αν ήταν πάντα».

Η συγγραφέας σημειώνει ότι, όταν η Mimi δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Once Upon a Secret: My Affair with President John F Kennedy and Its Aftermath» (Ένα μυστικό του κάποτε: Η σχέση μου με τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και τα επακόλουθά της), διαπομπεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά έγινε μπεστ σέλερ στους New York Times Νο 1. Ο Robert Dallek, βιογράφος του Κένεντι, περιέγραψε την Beardsley ως «απολύτως αξιόπιστη» και δήλωσε στην Washington Post: «Δεν πρόκειται να ξαναβάλεις το τζίνι πίσω στο μπουκάλι πια. Αυτό έχει γίνει μέρος του δημόσιου λόγου».

«Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στη Μασαχουσέτη», της είπε ο Τζον, «σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη της οικογένειάς μου μπορούν να διαπράττουν φόνο και μακελειό»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carolyn Bessette Kennedy (@allforcarolyn)

Η απερίσκεπτη οδήγηση του John Jr

Ο γιος του Τζον Κένεντι, ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, εμφανίζεται επίσης στην αφήγηση ως κατά συρροή ριψοκίνδυνος. Με εμφάνιση και γοητεία κινηματογραφικού αστέρα, χαρακτηρίστηκε ως ο πιο περιζήτητος εργένης του κόσμου.

Ξεκίνησε μια σχέση με την Carolyn Bessette, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Calvin Klein, αλλά υπήρξαν τρανταχτά σκαμπανεβάσματα. «Ήταν λιποβαρής και αγχωμένη συνέχεια, έκανε χρήση αντικαταθλιπτικών και κοκαΐνης», σύμφωνα με το βιβλίο.

Η Carolyn παρατήρησε από κοντά την αλαζονεία, την απερισκεψία και την απερίσκεπτη οδήγηση του John Jr. «Ήταν η φορά που η Carolyn και ο Τζον σταμάτησαν στον αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης, το αυτοκίνητο μύριζε χόρτο, και ένας αστυνομικός τους άφησε να φύγουν χωρίς καν προειδοποίηση.

»“Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στη Μασαχουσέτη», της είπε ο Τζον, «σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη της οικογένειάς μου μπορούν να διαπράττουν φόνο και μακελειό» -άλλωστε, δεκαετίες νωρίτερα ο θείος του ο Τεντ είχε αφήσει μια νεαρή γυναίκα να πεθάνει μέσα σε τρία μέτρα νερό- «δεν ιδρώνει το αυτί κανενός»».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carolyn Bessette Kennedy (@allforcarolyn)

Δεν μπορούσε να γίνει καλός πιλότος

Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996 μετά από ένα δείπνο πρόβας όπου, όπως αφηγείται το βιβλίο, η μητέρα της Carolyn σηκώθηκε και έκανε μια εκπληκτική πρόποση. «Δεν ξέρω αν αυτός ο γάμος είναι καλός για την κόρη μου», είπε. «Δεν ξέρω αν ο Τζον είναι ο κατάλληλος γι’ αυτήν».

Τρία πέτρινα χρόνια αργότερα, ο Τζον Τζούνιορ ήθελε η Carolyn να τον συνοδεύσει σε έναν οικογενειακό γάμο στο Κέιπ Κοντ. Παρά την κρίση της, συμφώνησε να πετάξει μαζί του με το μικρό αεροπλάνο που ακόμα μάθαινε να πιλοτάρει. «Η Carolyn το είπε αυτό σε μέλη της οικογένειας, σε φίλους, στη σερβιτόρα στο αγαπημένο τους εστιατόριο στο Martha’s Vineyard. Δεν πίστευε ότι ο σύζυγός της είχε την υπομονή, την επιμέλεια, την προσοχή και, πραγματικά, την ταπεινότητα για να γίνει καλός πιλότος».

Δικαιώθηκε με τραγικό τρόπο. Ο Τζον Τζούνιορ δεν κατέθεσε σχέδιο πτήσης και διέκοψε κάθε επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Μια πτήση της American Airlines αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία για να αποφύγει σύγκρουση στον αέρα. Ο Τζον Τζούνιορ συνέχισε να ανεβαίνει και σύντομα δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το πάνω από το κάτω.

Είχαν βεβηλώσει το όνομα της Carolyn

«Το αεροπλάνο μπήκε σε μια σπείρα θανάτου, πέφτοντας 900 πόδια το λεπτό. Η Carolyn και [η 34χρονη αδελφή της] Lauren ήξεραν ότι θα πέθαιναν. Η απόλυτη δύναμη της βαρύτητας και της ταχύτητας ήταν τρομακτική καθώς στριφογύριζαν με 200 μίλια την ώρα, με τη μύτη του αεροσκάφους στον ωκεανό».

Για άλλη μια φορά, γράφει η Callahan, η μηχανή παραγωγής μύθων εξασφάλισε ότι, στα 25 χρόνια που μεσολάβησαν από το δυστύχημα, η Carolyn έχει μείνει στην ιστορία ως μια «ναρκομανής κακοποιός που έκανε τις τελευταίες μέρες του πρίγκιπα της Αμερικής τόσο δυσάρεστες.

»Και, έτσι πάει το συμπέρασμα: αν ο Τζον Τζούνιορ δεν ήταν τόσο δυστυχισμένος δεν θα ήταν τόσο αφηρημένος, και αν δεν ήταν τόσο αφηρημένος δεν θα είχε συντρίψει το αεροπλάνο. Αυτό έχει γίνει συμβατική σοφία, αποδεκτό ως γεγονός.

«Η Mimi θα ήταν ευπρόσδεκτη στον επάνω όροφο μόνο όταν η Πρώτη Κυρία έλειπε, και ήταν η δουλειά της να του θυμίζει τις απλές απολαύσεις»

Δεν πνίγηκε αλλά πέθανε από ασφυξία

Ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της οικογένειας εκτυλίχθηκε το 1969, όταν ο γερουσιαστής Edward Kennedy έπεσε κατά λάθος από μια γέφυρα στο Chappaquiddick, ένα νησί στη Μασαχουσέτη. Το αυτοκίνητό του έπεσε ανάποδα σε μια λίμνη, στην οποία κολύμπησε για να σωθεί.

Η συνεπιβάτης του, μια 28χρονη βοηθός του, η Mary Jo Kopechne, πέθανε μέσα στο γεμάτο νερό αυτοκίνητο. Ο Edward δεν ζήτησε βοήθεια στο πλησιέστερο σπίτι ούτε ανέφερε το περιστατικό στις αρχές επί 10 ώρες.

«Στην ανάκριση», σημειώνει η Callahan, «ο John Farrar, ο δύτης που ανέσυρε το πτώμα της Mary Jo το επόμενο απόγευμα, κατέθεσε ότι η Mary Jo δεν είχε πνιγεί αλλά είχε πεθάνει από ασφυξία. Είπε ότι ήταν ζωντανή για τουλάχιστον μία ώρα στο νερό, ίσως και περισσότερο».

Το «λιοντάρι της Γερουσίας»

Η Kopechne θα μπορούσε να είχε σωθεί. Ωστόσο, υποστηρίζει η συγγραφέας, αυτή η εγκληματική πράξη μετατράπηκε με επιτυχία σε «τραγωδία του Τεντ», ένα τρομερό ατύχημα που του στέρησε άδικα την προεδρία. Αντιθέτως, έγινε σεβαστός ως το «λιοντάρι της Γερουσίας».

«Ο Τεντ Κένεντι υπηρέτησε το υπόλοιπο της ζωής του στο Κογκρέσο και του δόθηκε κηδεία πολιτικού άνδρα με κάλυψη μεγατόνων από τα μίντια, ενώ το όνομα της Kopechne μόλις που αναφέρθηκε».

Βασιζόμενη σε αρχεία, συνεντεύξεις με επιζώντες συγγενείς και φίλους, βιογραφίες, απομνημονεύματα και σύγχρονα δελτία ειδήσεων, η Callahan παρουσιάζει λεπτομερώς τις ιστορίες αρκετών ακόμη γυναικών των οποίων οι ζωές ανατράπηκαν από τους Κένεντι. Κάποιες ενεπλάκησαν σε διαβόητες σχέσεις και σκάνδαλα που έκαναν τρομακτικά πρωτοσέλιδα- άλλες έγιναν τραγωδίες που περιθωριοποιήθηκαν και ως επί το πλείστον ξεχάστηκαν.

Ήταν δικό της λάθος

Η συγγραφέας που ζει στη Νέα Υόρκη παρατηρεί: «Οποιοδήποτε θύμα τολμήσει να αντισταθεί θα βρεθεί αντιμέτωπο με την τρομερή δύναμη της μηχανής των Κένεντι, η οποία αναπαριστά κάθε γυναίκα, όσο πλούσια ή διάσημη ή ισχυρή κι αν είναι, ως τρελή, μοχθηρή, εκδικητική- ναρκομανή, οχιά, αποπλανήτρια.

»Όποιο βαρύ κακό κι αν της έκανε ένας άντρας Κένεντι, το μήνυμα παραμένει σαφές: Εκείνη το ζητούσε. Ήταν δικό της λάθος. Έτσι αυτό το παραμύθι του μεγαλείου των Κένεντι και των ευγενών ανδρών, εξακολουθεί να υφίσταται».

*Το βιβλίο «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed» (Μην ρωτάς: Οι Κένεντι και οι γυναίκες που κατέστρεψαν) είναι σε κυκλοφορία.

*Με στοιχεία από theguradian.com