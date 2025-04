Ο πρώτος σύγχρονος φόνος – Όταν ο Dr Crippen δηλητηρίασε τη γυναίκα του για να παντρευτεί τη γραμματέα

Το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου 1910, δύο ζευγάρια δείπνησαν μαζί σε ένα σπίτι στο Hilldrop Crescent, στα όρια του Holloway του Λονδίνου. Οι οικοδεσπότες, ο Dr Crippen και η σύζυγός του, Belle Elmore, φιλοξενούσαν τους φίλους τους, Clara και Paul Martinetti, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μετά από κάποια δυσκολία να βρουν μέσο επιστροφής, οι επισκέπτες έφτασαν στο σπίτι τους γύρω στη 1.30 π.μ. Ήταν η τελευταία φορά που οι ίδιοι, ή οποιοσδήποτε άλλος, θα έβλεπε την Elmore ζωντανή.

Όταν οι συνάδελφοί της στο Music Hall Ladies’ Guild έκαναν ερωτήσεις για τη φίλη τους -ήταν ταμίας της οργάνωσης- ο Crippen τους είπε ότι είχε φύγει στην Αμερική για να αντιμετωπίσει μια οικογενειακή κρίση.

Μερικές εβδομάδες αργότερα πληροφορήθηκαν ότι είχε πεθάνει από πνευμονία στο Λος Άντζελες.

Ο πρώτος γάμος –ο πρώτος θάνατος συζύγου

Έτσι ξεκίνησε μια υπόθεση δολοφονίας, μια από τις πιο διαβόητες στη Βρετανία, που αργότερα ονομάστηκε «το έγκλημα του αιώνα». Όμως η συναρπαστική αφήγηση της Hallie Rubenhold ξεκινά μια γενιά νωρίτερα, όταν ο Hawley Harvey Crippen, ομοιοπαθητικός γιατρός, γνώρισε και παντρεύτηκε μια νοσοκόμα, τη Charlotte Bell, στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι μετακόμισε δυτικά στο Σαν Ντιέγκο, απέκτησε έναν γιο και μετακόμισε ξανά. Στις ΗΠΑ της δεκαετίας του 1880, με τους εκκολαπτόμενους σιδηροδρόμους, μπορούσες πάντα να αλλάξεις πόλη, να εξαφανιστείς, να αποβάλεις τα λάθη σου μαζί με τους πιστωτές σου, το ονοματεπώνυμό σου, τα εξαρτώμενα μέλη σου.

Κάτι που ταίριαζε γάντι στον πονηρό τρόπος σκέψης του Crippen, και όταν η Charlotte πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ηλικία 33 ετών, εκείνος μετακόμισε και παντρεύτηκε ξανά.

Καθώς η Elmore στρέφεται στο μιούζικ χολ και ξοδεύει πολλά λεφτά σε κοσμήματα και γούνες, ο Crippen ερωτεύεται τη νέα του δακτυλογράφο, την 27χρονη Ethel Le Neve

Η κακόφημη Εδουαρδιανή εποχή και ο δεύτερος γάμος

Η δεύτερη σύζυγός του Crippen, μια Brooklynite που γεννήθηκε ως Kunigunde Mackamotzki, άλλαξε το όνομά της περισσότερες από μία φορές, καταλήγοντας τελικά στο Belle Elmore, και αφού διέσχισε τις ΗΠΑ, το ζευγάρι μετανάστευσε στο Λονδίνο, εκείνος για να πλασάρει τις κομπογιαννίτικες θεραπείες του για το Drouet Institute, εκείνη για να ακολουθήσει καριέρα τραγουδίστριας όπερας.

Η νέα παράνομη σχέση του Dr Crippen

Σε αυτό το σημείο η ιστορία παίρνει φωτιά, καθώς η Rubenhold δημιουργεί επιδέξια μια κακόφημη Εδουαρδιανή εποχή με φώτα αερίου, απάτες και ευπιστία.

Η πατίνα της ευπρέπειας της μεσαίας τάξης αρχίζει να αμαυρώνεται καθώς ο γιατρός προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατήσει δυο καρπούζια στην ίδια αμασχάλη, παραμένοντας με την άτεκνη σύζυγό του (επέβλεψε ο ίδιος μια πρώιμη επέμβαση αφαίρεσης των ωοθηκών της), ενώ υπόσχεται γάμο στη νεαρή υφισταμένη του.

Η ατμόσφαιρα αυτών των σελίδων φέρνει στο νου τον μεγάλο ζοφερό πίνακα του Ennui (γύρω στο 1914) με το αποξενωμένο ζευγάρι που είναι κλεισμένο σε ένα ορθογώνιο δωμάτιο οικιακής δυσαρέσκειας.

Μέχρι τον Ιούνιο του 1910 η Le Neve έχει αντικαταστήσει εντελώς τη σύζυγο, οικειοποιούμενη το σπίτι της, τα ρούχα της, τα χρήματά της και τον σύζυγό της. Κάθε ίχνος της Elmore είχε εξαφανιστεί – ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε ο Crippen

Η διαμαντένια καρφίτσα της Elmore

Λίγες εβδομάδες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Elmore, ο Crippen κάνει ένα απίστευτο λάθος, πηγαίνοντας τη Le Neve σε έναν χορό του Benevolent Fund, όπου οι φίλοι της γυναίκας του παρατηρούν ότι η νέα του σύντροφος φοράει μια διαμαντένια καρφίτσα που ανήκε στην Elmore.

Η αλήθεια έχει υποχωρήσει σε κάποιο ανεξιχνίαστο μέρος

Η ενέργεια της Rubenhold ως ερευνήτριας είναι ακούραστη και αξιοθαύμαστη. Βοήθησε στην απογείωση του βραβευμένου προηγούμενου βιβλίου της «The Five», το οποίο με ευφυή τρόπο αναποδογύρισε τη μυθολογία του Τζακ του Αντεροβγάλτη για να επικεντρωθεί στις ζωές των θυμάτων του.

Θέλει να επαναλάβει το τέχνασμα εδώ, στο «Story of a Merder», μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τον δολοφόνο στις γυναίκες που διέσχισε η σκιά του, αλλά δεν τα καταφέρνει. Σε αντίθεση με τον Αντεροβγάλτη, γνωρίζουμε την ταυτότητα του δολοφόνου, και ο Crippen, παρ’ όλη την ήπια αδιαφορία του, παραμένει η διαβολική μηχανή της ιστορίας.

Το μυστήριο εδώ δεν είναι το ποιος, αλλά το γιατί, και το βιβλίο δεν μπορεί να δώσει μια πειστική απάντηση. Ξανά και ξανά, η Rubenhold πρέπει να παραδεχτεί τους περιορισμούς της συγγραφής της, όταν η έρευνά της συναντά αδιέξοδο: «είναι άγνωστο»… «είναι ένα μυστήριο»… «δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πώς»… «είναι αβέβαιο»… «δεν θα γίνει ποτέ γνωστό».

Η αλήθεια έχει υποχωρήσει σε κάποιο ανεξιχνίαστο μέρος, ένα σκοτάδι που μπορεί να φωτιστεί (εν μέρει) μόνο με την προσφυγή σε ένα άλλο είδος – που είναι η μυθοπλασία.

Η Rubenhold παραθέτει αποσπάσματα από διάφορες συνεντεύξεις που έδωσε η Le Neve τη δεκαετία του 1920, με σκοπό να αθωωθεί στην κοινή συνείδηση, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να σκληρύνει τις υποψίες ότι είχε επίγνωση του εγκλήματος, αν όχι την πραγματική της συνενοχή

Μεταμφιέστηκε σε αγόρι για να διαφύγει

Η ανακάλυψη ενός διαμελισμένου πτώματος κάτω από το πάτωμα του κελαριού στο Hilldrop Crescent ήταν το πρώτο από τα δύο συγκλονιστικά σημεία καμπής της ιστορίας, καθώς τα σωματικά λείψανα έφεραν ίχνη υοσκίνης, ενός δηλητηρίου που ο Crippen είχε αγοράσει πρόσφατα, μαζί με ένα κομμάτι από τις πιτζάμες του.

Η ανικανότητα ήταν εξίσου αξιοσημείωτη με την αναλγησία. Ο Crippen και η Le Neve διέφυγαν στο Βέλγιο, η τελευταία μεταμφιεσμένη σε αγόρι, και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο ατμόπλοιο SS Montrose για ένα ταξίδι προς τον Καναδά.

Την καταδίωξη ανέλαβε ο αρχιφύλακας Walter Dew, ο οποίος είχε ξεκινήσει την έρευνά του για τον Crippen από το Λονδίνο και τώρα επεξεργαζόταν έναν τρόπο για να φέρει τους φυγάδες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Εδώ βρίσκεται η δεύτερη εκπληκτική εξέλιξη: πώς η τεχνολογία έπιασε έναν δολοφόνο. Ο καπετάνιος του Montrose, Henry George Kendall, είχε αναγνωρίσει τον Crippen και την Le Neve στο πλοίο και μέσω του νέου ασύρματου τηλέγραφου ειδοποίησε τις αρχές. Αυτό επέτρεψε στον Dew να επιβιβαστεί σε ένα ταχύτερο πλοίο που διέσχιζε τον Ατλαντικό – οι εφημερίδες το ονόμασαν «Η μεγάλη καταδίωξη του ωκεανού» – και να συλλάβει το ζευγάρι καθώς έφτανε στον Καναδά.

Ο Crippen απαγχονίστηκε στο Pentonville, και η Le Neve αφέθηκε ελεύθερη

Μέχρι τότε ο κόσμος είχε ενημερωθεί για τη «δολοφονία στο κελάρι του βόρειου Λονδίνου» και η επιστροφή των υπόπτων σε δίκη στην Αγγλία είχε εξάψει τη λαϊκή φαντασία. Αλλά ενώ η τεχνολογία είχε κάνει τολμηρές προόδους, η ηθική της Εδουαρδιανής εποχής εξακολουθούσε να σέρνεται.

Ο Crippen, το κέρινο ομοίωμά του που ήδη εκτίθετο στο μουσείο της Madame Tussaud, δικάστηκε ξεχωριστά στο Old Bailey, όπου η εισαγγελία αναχαίτισε τα ψέματα και τις υπεκφυγές του. Από την άλλη πλευρά, η Le Neve παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ως ένας αθώο ανδρείκελο, σε πλήρη άγνοια και υπό την αυστηρή εποπτεία του Crippen.

«Πώς θα μπορούσε αυτή η ευαίσθητη νεαρή κοπέλα να συναινέσει σε μια τέτοια φρικαλεότητα;». Ο Τύπος πίστεψε την ιστορία της, το ίδιο και οι ένορκοι.

Ο Crippen απαγχονίστηκε στο Pentonville, και η Le Neve αφέθηκε ελεύθερη.

Ο συσχετισμός με την «Μαύρη Παρασκευή»

Η Rubenhold αντιπαραβάλλει εύστοχα αυτό το γεγονός με ένα περιστατικό στο Λονδίνο μόλις τρεις εβδομάδες μετά την αθώωσή της. Κατά τη διάρκεια μιας πορείας με σουφραζέτες προς το Κοινοβούλιο, αστυνομία και άνδρες παρευρισκόμενοι επιτέθηκαν βάναυσα στις διαδηλώτριες στους δρόμους –τις γρονθοκόπησαν, έσπασαν χέρια και πόδια και σε ορισμένες περιπτώσεις τους επιτέθηκαν σεξουαλικά.

Η μέρα αυτή έγινε γνωστή ως «Μαύρη Παρασκευή» και λειτούργησε ως υπενθύμιση σε εκείνες τις γυναίκες που αψήφησαν τη «φυσική τάξη» – «ή θα μείνετε στη θέση σας ή θα υποστείτε τις συνέπειες».

Το βιβλίο κλείνει με μια εκπληκτική αφήγηση σαν ανατριχίλα στη σπονδυλική στήλη. Η Rubenhold παραθέτει αποσπάσματα από διάφορες συνεντεύξεις που έδωσε η Le Neve τη δεκαετία του 1920, με σκοπό να αθωωθεί στην κοινή συνείδηση, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να σκληρύνει τις υποψίες ότι είχε επίγνωση του εγκλήματος, αν όχι την πραγματική της συνενοχή.

Αργότερα παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και πέθανε το 1967. Τα δύο παιδιά της δεν γνώριζαν τίποτα για το παρελθόν της μητέρας τους μέχρι που ένας συγγραφέας αληθινών εγκλημάτων επικοινώνησε μαζί τους στη μέση ηλικία.

Και οι δύο έμειναν εμβρόντητοι όταν έμαθαν ότι η Ethel Smith ήταν στην πραγματικότητα η Ethel Le Neve, ερωμένη του Dr Crippen και κάποτε ύποπτη σε μια υπόθεση δολοφονίας που είχε συγκλονίσει την εποχή.

Τεράστια απάτη για να διατηρηθεί κρυφή για περισσότερο από μισό αιώνα, αλλά από την άλλη είχε εκπαιδευτεί από έναν δάσκαλο της τέχνης.

*Το βιβλίο Story of a Murder: The Wives, the Mistress and Doctor Crippen της Hallie Rubenhold κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Doubleday.

*Με στοιχεία από theguradian.com | *Αρχική φωτό: Ο Dr Hawley Crippen και η Ethel Le Neve στο εδώλιο του δικαστηρίου όπου δικάζονταν για φόνο / Bettmann Archive