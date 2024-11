Ηνωμένο Βασίλειο: Ο δολοφόνος και βιαστής της Louisa Dunne συνελήφθη 57 χρόνια μετά

Άντρας 92 ετών συνελήφθη από την Αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ύποπτος για τη δολοφονία και τον βιασμό της Luisa Dunne που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 1967 στο Μπρίστολ.

O κατηγορούμενος κατάγεται από την κομητεία Σάφολκ στην ανατολική Αγγλία. Η σύλληψή του ήταν επακόλουθο της έρευνας της υπόθεσης που άνοιξε ξανά πέρυσι.

Το θύμα, η Louisa Dunne, ηλικίας 75 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Easton από έναν γείτονα τον Ιούνιο του 1967.

Η ίδια είχε στραγγαλιστεί και βιαστεί.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή σε μια φρικτή και απογοητευτική υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη για σχεδόν έξι δεκαετίες», δήλωσε ο Επιθεωρητής Dave Marchant.

Η Αστυνομία του Avon και του Somerset αναφέρει ότι αυτή η δολοφονία είναι η παλαιότερη ανεξιχνίαστη υπόθεση στα αρχεία της και αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Σώματος που γίνεται σύλληψη σχεδόν 60 χρόνια μετά από ένα έγκλημα.

