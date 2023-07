Ένας πρώην πάστορας συνελήφθη για την ανεξιχνίαστη δολοφονία ενός 8χρονου κοριτσιού στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ το 1975, αφού παραδέχτηκε ότι απήγαγε και σκότωσε το νεαρό κορίτσι ενώ πήγαινε στην εκκλησία.

Ο πρώην πάστορας παραδέχτηκε ότι απήγαγε και ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 8χρονο κορίτσι γιατί αρνήθηκε να γδυθεί.

Ο 83χρονος David Zandstra, φέρεται να σταμάτησε δίπλα στην 8χρονη Gretchen Harrington με το πράσινο στέισον βάγκον του στις 15 Αυγούστου του 1975 και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Ντέλαγουερ.

A former pastor has been arrested and charged in connection with the 1975 kidnapping and murder of a young girl who was walking to his church. https://t.co/gMQSymJkGk

