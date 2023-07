Η αστυνομία συνέλαβε μια 18χρονη μητέρα την Τρίτη (18/7) στο Μαϊάμι, αφού προσπάθησε να προσλάβει έναν δολοφόνο για να σκοτώσει τον 3χρονο γιο της.

Η Jazmin Paez κίνησε τις υποψίες των Αρχών αφού συμπλήρωσε μια φόρμα σε έναν ιστότοπο – παρωδία, όπου οι χρήστες υποτίθεται μπορούν να προσλάβουν έναν επαγγελματία δολοφόνο.

Το άτομο που διευθύνει τον ιστότοπο έλαβε ένα αίτημα για να χτυπήσει το υποψήφιο θύμα, τον γιο της Paez, λέει η αστυνομία. Μάλιστα, είχε στείλει την διεύθυνση και την φωτογραφία του παιδιού, για να διευκολυνθεί το αίτημά της.

Μετά από έρευνες η Paez συνελήφθη και κατηγορείται για παρότρυνση σε φόνο πρώτου βαθμού.

An 18-year-old Florida woman filled out a form online asking a hitman to go after her 3-year-old son, police say https://t.co/7YLoltB8Zb

— CNN (@CNN) July 21, 2023