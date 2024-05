Γνωστός ηθοποιός στην Ουγγαρία, ο Ερβιν Νάγκι άφησε το σανίδι και το στούντιο για να βγει στον δρόμο. Οπως και χιλιάδες συμπατριώτες του, ζει τον «πυρετό Μαγιάρ», από το όνομα του πολιτικού που εναντιώνεται στον Βίκτορ Ορμπαν.

Χθες Κυριακή, συμμετείχε σε μία μεγάλη συγκέντρωση στην πόλη Ντέμπρεσεν της ανατολικής Ουγγαρίας (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Bernadett Szabo), προπύργιου του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του Βίκτορ Ορμπαν, έναν μήνα πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Hungarians scandals: » Resign!» in Debrecen, Hungary.

Debrecen is considered to be the stronghold of the governing party (FIDESZ)

Hungarians in every corner of the country had enough of the Orban-regime pic.twitter.com/3eKX4fNhL5

— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) May 5, 2024