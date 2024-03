Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες το απόγευμα στη Βουδαπέστη κατά της κυβέρνησης του λαϊκιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Η διαδήλωση οργανώθηκε με αφορμή τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί για δωροδοκία και διαφθορά εις βάρος μελών της κυβέρνησης.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο πρώην σύζυγος της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, της Γιούντιτ Βάργκα, είναι εκείνος που κάλεσε σε διαδήλωση. Ο ίδιος χαρακτήρισε «αρχηγό του κράτους μαφίας» τον Ορμπάν.

Ο Μαγιάρ έχει δημοσιοποιήσει μια υποκλαπείσα ιδιωτική συνομιλία με την πρώην σύζυγό του, η οποία φέρεται να αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση του Ορμπάν επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάμειξη του Αντάλ Ρόγκαν, υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, σε υπόθεση διαφθοράς.

Large protests have broken out in Hungary 🇭🇺 to demand Viktor Orban’s resignation after a recording was released of his government engaging in bribery and covering up corruption pic.twitter.com/3LwfPTxMqu

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 27, 2024