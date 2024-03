Εκτός ευρωπαϊκής «γραμμής» ο Όρμπαν – Συνεχάρη τον Πούτιν για την επανεκλογή του

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη σήμερα τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρωσίας με ποσοστό που ξεπέρασε το 87%.

Σημειώνεται ότι ο κ. Όρμπαν εξακολουθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

«Έπειτα από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών, ο Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του», χαιρετίζοντας τη διατήρηση του διαλόγου «σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο», έγραψε ο ούγγρος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

National conservative, sovereignist and Christian forces are on the rise all across Europe.

We don’t represent #progressive ideas, we represent the people.

We are the worst nightmare of the #Brussels bureaucrats.

We will win the #EuropeanElections this June and we will… pic.twitter.com/ixYRMKQiHN

