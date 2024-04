O Χαλιμπάρτον «σκότωσε» τους Μπακς του εκπληκτικού Μίντλετον

Οι Πέισερς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 121-118 απέναντι στους Μπακς σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση και πήραν προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των playoffs του NBA.

Ο Μίντλετον οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση με ένα απίστευτο τρίποντο, ωστόσο ο Χαλιμπάρτον με καλάθι και φάουλ 1.6″ πριν από το τέλος υπέγραψε τη νίκη της Ιντιάνα.

Κορυφαίος των «ελαφιών» Μίντλετον με 42 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ακολούθησε ο Λίλαρντ με 28 πόντους και 8 ασίστ. Ο Χαλιμπάρτον πέτυχε 18 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 16 ασίστ σε ένα εντυπωσιακό τριπλ-νταμπλ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Έλληνας αστέρας δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στη σειρά των playoffs.

Damian Lillard suffered an apparent injury on this play and was helped to the bench. pic.twitter.com/QM8qKaxOYa

— ESPN (@espn) April 26, 2024