Η Βρετανίδα τενίστρια Francesca Jones αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Colsanitas Cup στη Μπογκοτά της Κολομβίας, αφού λιποθύμησε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα.

Η 24χρονη αθλήτρια φάνηκε να παραπατάει στο τρίτο σετ του αγώνα με αντίπαλο τη Julia Riera για τον γύρο των 32 και δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Έπεσε στο έδαφος και απομακρύνθηκε από το γήπεδο επάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο.

«Λόγω ενός σωματικού προβλήματος, η Francesca Jones αποσύρθηκε από τον αγώνα της απέναντι στην Julia Riera, με το σκορ να βρίσκεται στο 6-2, 5-7, 5-3 υπέρ της Αργεντινής», ανέφερε το τουρνουά στην πλατφόρμα X. «Ευχόμαστε στην Βρετανίδα τενίστρια ταχεία ανάρρωση».

Δείτε το βίντεο:

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep

— Owen (@kostekcanu) April 2, 2025