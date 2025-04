Ηφαίστειο εξερράγη στην Ισλανδία – Εκκενώθηκε το πολυτελές θέρετρο Blue Lagoon και το Γκρίνταβικ

Ηφαίστειο εξερράγη στην Ισλανδία την Τρίτη, εκτοξεύοντας λάβα και καπνό και οδηγώντας σε εκκενώσεις, αν και η εναέρια κυκλοφορία συνέχισε κανονικά.

Γνωστή ως η «γη του πάγου και της φωτιάς» λόγω των πολλών παγετώνων και ηφαιστείων της, η Ισλανδία έχει καταγράψει 11 ηφαιστειακές εκρήξεις νότια του Ρέικιαβικ από το 2021.

«Προειδοποίηση: Ξεκίνησε ηφαιστειακή έκρηξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο.

