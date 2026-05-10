Σεισμός σημειώθηκε στην Κω το βράδυ της Κυριακής (10/5).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο δυτικά του νησιού και ήταν μεγέθους 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 20 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της Κεφάλου στην Κω, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 149,7 χλμ.