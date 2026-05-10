Κάτι μεγάλο ετοιμάζεται στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν πασίγνωστη εταιρεία να εργάζεται πάνω σε μια τεχνολογία ολογραφικής οθόνης που θα έχει εφαρμογή σε smartphones.

Τρισδιάστατες εικόνες που φαίνονται να αιωρούνται στο χώρο χωρίς τη χρήση ειδικών γυαλιών

Είχε προηγηθεί η εποχή που οι κατασκευαστές κινητών προσπάθησαν να ενσωματώσουν οθόνες 3D χωρίς γυαλιά στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Ήταν μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά δεν έτυχε ποτέ πραγματικής επιτυχίας.

Κωδική ονομασία MH1

Σήμερα φαίνεται ότι η Samsung μπορεί προσπαθεί ξανά, μόνο που αυτή τη φορά εργάζεται στην προοπτική παραγωγής μιας ολογραφικής οθόνης με την κωδική ονομασία MH1. Το πρόγραμμα που «τρέχει» βρίσκεται επί του παρόντος στην πρώτη φάση έρευνας και ανάπτυξης. Αν αυτή η τεχνολογία φτάσει ποτέ στο στάδιο της εμπορικής παραγωγής, αυτό θα συμβεί το νωρίτερο το 2030.

Η τεχνολογία της MH1 αντί να παρουσιάζει απλώς εικόνες με εφέ βάθους ελέγχει με ακρίβεια την κατεύθυνση της δέσμης φωτός για κάθε pixel. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο χρήστης αντιλαμβάνεται «αιωρούμενα» αντικείμενα πάνω από την επιφάνεια του γυαλιού, χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό.

Στην καθημερινή χρήση, η οθόνη λειτουργεί κανονικά σε πλήρη ανάλυση 4K. Η λειτουργία ολογραφικού βάθους ενεργοποιείται μόνο όταν αναπαράγεται περιεχόμενο που την υποστηρίζει.

Η Apple, το iPhone 20 Pro και τα smartphones της νέας εποχής

Σύμφωνα με πληροφορίες η Samsung δεν είναι η μόνη που επιδιώκει να ενσωματώσει την τεχνολογία αυτή. Φήμες θέλουν την Apple να εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει ένα λεγόμενο «Spatial iPhone», το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία ολογραφικής οθόνης.

Δεδομένου ότι η Samsung προμηθεύει ήδη οθόνες OLED για το iPhone, οι φήμες οργιάζουν για την τεχνολογία αυτή στο iPhone 20 Pro, το επετειακό μοντέλο του 2027. Έτσι, δεν θα ήταν έκπληξη αν ο αμερικανικός κολοσσός ήταν ένας από τους πελάτες της νοτιοκορεατικής εταιρείας…