Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά

Τεχνολογία 21 Απριλίου 2026, 06:00

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Γιώργος Μαζιάς
Για χρόνια, η αγορά των smartphones κινήθηκε με μία απλή λογική: κάθε δύο ή τρία χρόνια ο καταναλωτής έπρεπε να αγοράζει νέο κινητό. Οι εταιρείες σχεδίαζαν συσκευές όλο και πιο λεπτές, πιο κλειστές και πιο δύσκολες στην επισκευή. Η μπαταρία ήταν συνήθως κολλημένη στο εσωτερικό, τα ανταλλακτικά σπάνια ή πανάκριβα και οι ενημερώσεις λογισμικού σταματούσαν γρήγορα, αναγκάζοντας τον χρήστη να αλλάξει συσκευή ακόμη κι αν αυτή λειτουργούσε.

Αυτό το μοντέλο όμως τελειώνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλει ένα εντελώς νέο πλαίσιο για όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα tablets που θα πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι αλλαγές εντάσσονται στον νέο κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής των Βρυξελλών για μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και περιορισμό της εξάρτησης των καταναλωτών από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λαϊεν για μια πιο «πράσινη» ευρωπαϊκή οικονομία, στην οποία τα προϊόντα θα πρέπει να διαρκούν περισσότερο και να επισκευάζονται ευκολότερα, αντί να πετιούνται.

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά τη μπαταρία. Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι κατασκευαστές σχεδίαζαν συσκευές στις οποίες η μπαταρία δεν μπορούσε να αφαιρεθεί χωρίς ειδικά εργαλεία, θερμότητα ή τεχνική υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, η αντικατάστασή της κόστιζε τόσο πολύ ώστε ο χρήστης προτιμούσε να αγοράσει νέο κινητό.

Από το 2027 και μετά, οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να κατασκευάζουν κινητά στα οποία η μπαταρία θα μπορεί να αντικαθίσταται εύκολα. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να ανοίγει τη συσκευή και να αλλάζει την μπαταρία χωρίς περίπλοκες διαδικασίες, χωρίς ειδικό εξοπλισμό και χωρίς να καταστρέφεται το κινητό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή στα παλιά κινητά με αφαιρούμενο καπάκι, αλλά σημαίνει ότι οι συσκευές θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε η μπαταρία να μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Πιο ανθεκτική μπαταρία

Παράλληλα, η ίδια η μπαταρία θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανθεκτική. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της απόδοσης ακόμη και μετά από 800 πλήρεις κύκλους φόρτισης. Με απλά λόγια, ένα κινητό που φορτίζεται σχεδόν καθημερινά θα μπορεί να λειτουργεί για πολλά περισσότερα χρόνια χωρίς η μπαταρία του να «καταρρεύσει» μετά από δύο χρόνια χρήσης.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά την επισκευή. Οι κατασκευαστές θα υποχρεωθούν να διαθέτουν ανταλλακτικά για αρκετά χρόνια μετά τη διακοπή πώλησης ενός μοντέλου. Οθόνες, κάμερες, θύρες φόρτισης, κουμπιά, μπαταρίες και άλλα βασικά εξαρτήματα θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα στην αγορά για επτά χρόνια. Επιπλέον, τα ανταλλακτικά θα πρέπει να παραδίδονται γρήγορα, μέσα σε λίγες εργάσιμες ημέρες, ώστε να μην χρειάζεται ο καταναλωτής να περιμένει εβδομάδες ή μήνες για μία επισκευή.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να αλλάξει δραστικά την αγορά. Μέχρι σήμερα, όπως καταγγέλουν καταναλωτές στην Ευρώπη, πολλές εταιρείες κρατούσαν τα ανταλλακτικά περιορισμένα ή δυσκόλευαν σκόπιμα τις επισκευές, είτε μέσω υψηλών τιμών είτε μέσω αποκλεισμού ανεξάρτητων τεχνικών. Με τους νέους κανόνες, όχι μόνο θα υπάρχουν ανταλλακτικά, αλλά και οι επαγγελματίες επισκευαστές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο λογισμικό και στα εργαλεία που χρειάζονται για να επισκευάζουν μία συσκευή.

Αυτό σημαίνει ότι μικρά καταστήματα επισκευών θα μπορούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά, ενώ ο καταναλωτής θα έχει περισσότερες επιλογές και χαμηλότερο κόστος. Η εποχή όπου μία σπασμένη οθόνη ή μία χαλασμένη μπαταρία οδηγούσε αυτόματα στην αγορά νέου κινητού φαίνεται ότι σταδιακά φτάνει στο τέλος της.

Εξίσου σημαντικές είναι οι αλλαγές στο λογισμικό. Μέχρι σήμερα, αρκετά smartphones έχαναν τις ενημερώσεις τους μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο αργά, λιγότερο ασφαλή ή να μην υποστηρίζουν νέες εφαρμογές. Από εδώ και στο εξής, οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν ενημερώσεις λογισμικού και λειτουργικού συστήματος για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τη διακοπή πώλησης κάθε μοντέλου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα κινητό θα μπορεί να παραμένει πλήρως λειτουργικό και ασφαλές για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με ειδική ετικέτα

Οι καταναλωτές θα βλέπουν επίσης για πρώτη φορά μία νέα ειδική ετικέτα επάνω στη συσκευή, αντίστοιχη με τις ενεργειακές ετικέτες που υπάρχουν ήδη στα ψυγεία ή στα πλυντήρια. Η ετικέτα αυτή θα δείχνει πόσο ανθεκτικό είναι το κινητό, πόσο εύκολα επισκευάζεται, πόσο διαρκεί η μπαταρία του, πόσο αντέχει σε πτώσεις, σκόνη και νερό και πόσο ενεργειακά αποδοτικό είναι.

Το πιο επαναστατικό στοιχείο είναι ότι θα υπάρχει πλέον και «δείκτης επισκευασιμότητας». Δηλαδή, ο καταναλωτής θα μπορεί πριν από την αγορά να γνωρίζει αν το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εύκολο ή δύσκολο να επισκευαστεί. Έτσι, δύο κινητά με παρόμοια χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, επειδή το ένα θα έχει καλύτερη βαθμολογία επισκευής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τους μεγάλους κατασκευαστές όπως η Apple, η Samsung και η Xiaomi. Ειδικά εταιρείες που έχουν επενδύσει σε εντελώς «κλειστές» συσκευές θα χρειαστεί να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους. Τα κινητά του μέλλοντος ίσως είναι ελάχιστα πιο παχιά ή πιο βαριά, αλλά θα μπορούν να επιβιώνουν για περισσότερα χρόνια και να επισκευάζονται χωρίς να θεωρούνται αναλώσιμα.

Για ορισμένες εταιρείες, αυτή η αλλαγή αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συχνή αντικατάσταση συσκευών. Αν όμως οι χρήστες κρατούν το ίδιο κινητό για έξι ή επτά χρόνια, οι εταιρείες θα αναγκαστούν να κερδίζουν περισσότερα από υπηρεσίες, λογισμικό και επισκευές και λιγότερα από τη διαρκή πώληση νέων μοντέλων.

Αλλαγή φιλοσοφίας

Την ίδια στιγμή, η νέα νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει και σε μία διαφορετική αγορά. Ήδη εταιρείες έχουν βασίσει τη φιλοσοφία τους στην εύκολη επισκευή και στα ανταλλακτικά. Μέχρι σήμερα θεωρούνταν μια μικρή εναλλακτική λύση. Από το 2027 όμως, μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας τους θα γίνει υποχρεωτικό για όλους.

Για τον καταναλωτή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, τα νέα κινητά ίσως κοστίζουν ελαφρώς περισσότερο στην αγορά, επειδή οι εταιρείες θα χρειαστεί να επενδύσουν σε καλύτερες μπαταρίες, πιο ανθεκτικά υλικά και πιο σύνθετο σχεδιασμό. Από την άλλη όμως, η συσκευή θα διαρκεί πολύ περισσότερο, θα επισκευάζεται εύκολα και δεν θα χρειάζεται αντικατάσταση τόσο συχνά. Στο τέλος, ο χρήστης πιθανότατα θα ξοδεύει λιγότερα.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη είναι αν μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τα προϊόντα, αλλά και τη νοοτροπία. Για δεκαετίες, η αγορά τεχνολογίας στηρίχθηκε στην ιδέα ότι κάθε συσκευή έχει μικρή διάρκεια ζωής. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία επιχειρεί να αντιστρέψει αυτή τη λογική και να επιβάλει ένα διαφορετικό μοντέλο: κινητά που δεν θα αγοράζονται για να αντικατασταθούν γρήγορα, αλλά για να αντέχουν.

AGRO
Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ευρωπαϊκή Ένωση 20.04.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των κινητών τηλεφώνων κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τη διάρκεια ζωής τους. Οι Βρυξέλλες προχωρούν τώρα στο επόμενο βήμα εισάγοντας μια νέα σειρά κανονισμών που θέτουν αυτή τη φορά την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής στο επίκεντρο.

Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Τεχνολογία 16.04.26

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Κόσμος 21.04.26

«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Πολιτική 21.04.26

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Ηρεμία 21.04.26

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Ελλάδα 21.04.26

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Μέση Ανατολή 21.04.26

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Γήρανση 21.04.26

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Relationsex 21.04.26

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Οικονομία 21.04.26

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Μαρία Βουργάνα
Διπλωματία 21.04.26

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα 21.04.26

Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κόσμος 21.04.26

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ραγδαίοι μετασχηματισμοί 21.04.26

Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Βομβαρδισμός 21.04.26

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ρίο ντε Τζανέιρο 21.04.26

Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Τουρκία 21.04.26

«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Αϊτή 21.04.26

Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Συμβούλιο Ασφαλείας 21.04.26

«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

